Honor 50X дешевле $150 с 1,5К разрешением и камерой на 100 Мп выйдет совсем скоро

Honor 50X дешевле $150 с 1,5К разрешением и камерой на 100 Мп выйдет совсем скороПокажут уже в начале июля
Honor X50, будет представлен 5 июля. Генеральный директор Honor Terminal, Цзян Хайронг, подчеркнул прогресс компании в области времени автономной работы, дисплея, производительности и дизайна.
Компания хочет, чтобы предстоящий Honor X50 установил «новые отраслевые стандарты и положил начало инновационному опыту». Устройство, уже прошедшее сертификацию в Китае, будет оснащено 6,78-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2652 на 1200p. Он сможет похвастаться фронтальной камерой на 8 МП, двумя задними камерами на 108 и 2 МП соответственно, аккумулятором 5800 мАч и чипсетом Snapdragon 6 Gen 1. Неделю назад инсайдер Digital Chat Station назвал предполагаемую цену устройства: дешевле тысячи юаней (140 долларов).
Ранее специалисты лаборатории DxOMark провели тестирование гибкого экрана смартфона Honor Magic Vs и оценили его качество.