Honor 50X дешевле $150 с 1,5К разрешением и камерой на 100 Мп выйдет совсем скоро

Компания хочет, чтобы предстоящий Honor X50 установил «новые отраслевые стандарты и положил начало инновационному опыту». Устройство, уже прошедшее сертификацию в Китае, будет оснащено 6,78-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2652 на 1200p. Он сможет похвастаться фронтальной камерой на 8 МП, двумя задними камерами на 108 и 2 МП соответственно, аккумулятором 5800 мАч и чипсетом Snapdragon 6 Gen 1. Неделю назад инсайдер Digital Chat Station назвал предполагаемую цену устройства: дешевле тысячи юаней (140 долларов).

Ранее специалисты лаборатории DxOMark провели тестирование гибкого экрана смартфона Honor Magic Vs и оценили его качество.