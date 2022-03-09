Опубликованы новые инсайды о грядущем Xiaomi 12 Ultra

Digital Chat Station утверждает, что зарядка предстоящего флагмана от Xiaomi будет ограничена 120 Вт, а батарея будет иметь емкость 4 900 мАч.

Xiaomi 12 Pro же в свою очередь будет иметь немного меньшую батарею емкостью 4600 мАч и также будет оснащен быстрой зарядкой в 120 Вт, что немного ниже, чем у Mi 11 Ultra, который оснащен батареей на 5 000 мАч.

Ранее тот же инсайдер Digital Chat Station, сообщил, что грядущий смартфон Xiaomi 12 Ultra будет работать на новом Snapdragon 8 Gen 1+.