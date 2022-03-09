Опубликованы новые инсайды о грядущем Xiaomi 12 Ultra

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Опубликованы новые инсайды о грядущем Xiaomi 12 UltraИ не только о нем
Недавняя утечка касательно будущего Xiaomi 12 Ultra поступила от известного инсайдера Digital Chat Station, которое он опубликовал в китайской соцсети Weibo, и она относится к аккумулятору и зарядке флагмана.
Digital Chat Station утверждает, что зарядка предстоящего флагмана от Xiaomi будет ограничена 120 Вт, а батарея будет иметь емкость 4 900 мАч.
Xiaomi 12 Pro же в свою очередь будет иметь немного меньшую батарею емкостью 4600 мАч и также будет оснащен быстрой зарядкой в 120 Вт, что немного ниже, чем у Mi 11 Ultra, который оснащен батареей на 5 000 мАч.
Ранее тот же инсайдер Digital Chat Station, сообщил, что грядущий смартфон Xiaomi 12 Ultra будет работать на новом Snapdragon 8 Gen 1+.
Источник: Weibo