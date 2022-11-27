Телефоны
09:05, 27 ноября 2022
1 мин.

Раскрыта возможная дата анонса Xiaomi 13

И показан новый цвет устройства

По прошлым слухам стало известно, что дебют Xiaomi 13 и 13 Pro состоится в следующем месяце, хоть компания еще ничего официально не подтвердила. Так, известный блоггер сообщил, что предстоящая линейка Xiaomi 13 дебютирует уже 1 декабря.

Раскрыта возможная дата анонса Xiaomi 13

Сахил Карул, владелец YouTube-канал о технологиях, утверждает, что серия Xiaomi 13 дебютирует в Китае уже 1 декабря. Карул также поделился несколькими рендерами Xiaomi 13 в синем и коричневом оттенках. Коричневый мы уже видели, а вот второй - впервые.

Недавно серия была замечена на сайте Geekbench: Xiaomi 13 Pro будет оснащён 8-ядерным процессором Snapdragon 8 Gen 2. Также указано, что устройство работает под управлением Android 13 и имеет 12 ГБ оперативной памяти. По слухам, смартфон будет питать аккумулятор ёмкостью 4800 мАч. Подробнее вы можете прочитать здесь.

Источник фото:Twitter
Источник:Twitter
Теги:
#смартфоны
,
#Xiaomi 13
,
#Xiaomi
,
#цвет
Новости партнеров
Новости партнеров