Раскрыта возможная дата анонса Xiaomi 13

Сахил Карул, владелец YouTube-канал о технологиях, утверждает, что серия Xiaomi 13 дебютирует в Китае уже 1 декабря. Карул также поделился несколькими рендерами Xiaomi 13 в синем и коричневом оттенках. Коричневый мы уже видели, а вот второй - впервые.

Недавно серия была замечена на сайте Geekbench: Xiaomi 13 Pro будет оснащён 8-ядерным процессором Snapdragon 8 Gen 2. Также указано, что устройство работает под управлением Android 13 и имеет 12 ГБ оперативной памяти. По слухам, смартфон будет питать аккумулятор ёмкостью 4800 мАч. Подробнее вы можете прочитать здесь.