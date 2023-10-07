Samsung Galaxy S24 тоже получит титановую рамку, не только в Ultra-версии

Мнение второго отличается от остальных, поскольку заявлялось, что титановые рамки будут использоваться только в модели S24 Ultra. Известный информатор Ice Universe заявил, что только S24 Ultra будет обладать этой особенностью.

Кстати о Samsung, недавно эксперт YouTube-канала Pro100tehnika сравнил по основным параметрам телевизоры LG 43UR78006 и Samsung 43cu7100 — самых бюджетных на момент съёмок видео телевизоры от этих производителей. Обе модели имеют при этом 4К-разрешение.

У каждого телевизора оказались свои плюсы и минусы. Если вы берёте модель для просмотра эфирных ТВ-каналов, однозначно лучше покупать LG. Если вы сидите довольно далеко от экрана и любите смотреть фильмы и телеканалы в темноте, лучшим выбором станет Samsung. Для игр и просмотра телеканалов высокой чёткости (4K) тоже больше подходит Samsung 43cu7100.