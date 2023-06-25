Samsung посчитала, что «раскладушка» Galaxy Z Flip слишком дешевая

Ожидается, что новый складной телефон будет поставляться с обновленным и увеличенным внешним дисплеем, который теперь будет способен показывать, например, данные с Google Maps, без необходимости разворачивать устройство. По сравнению с предшественником внешний экран увеличится с 1,9 до 3,4 дюйма.

Кроме того, стало известно, что при складывании устройства не будет зазора, чем страдали прошлые устройства и с чем давно справили конкуренты компании.

Samsung Galaxy Z Flip 5 поступит в Грецию по цене от €1 299 за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Мы бы показали вам, как выглядит это замечательно устройство, но нам пригрозили судом за один из прошлых материалов, где мы делились изображениями устройства. Поэтому создание обложки мы отдали нейросети.