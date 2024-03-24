2,5 литра и $ 1700: Asus представил мощнейшие игровые мини-ПК ROG NUC

ROG NUC может похвастаться характеристиками, помещенными в корпус объемом всего 2,5 литра. На данный момент представлены две конфигурации:

1629 долларов: процессор Intel Core Ultra 7 155H, графика Nvidia RTX 4060, 16 ГБ DDR5 RAM, 512 ГБ SSD.

2199 долларов: процессор Intel Core Ultra 9 185H, графика Nvidia RTX 4070, 32 ГБ DDR5 RAM, 1 ТБ SSD

Несмотря на привлекательные характеристики, сопоставимые ноутбуки Asus Zephyrus G14 и G16 можно найти по аналогичной или более низкой цене. Ноутбуки имеют дополнительные преимущества в виде встроенного аккумулятора и дисплея.

К плюсам ROG NUC можно отнести впечатляющие для его размеров возможности подключения. Он оснащен шестью портами USB-A (четыре со скоростью 10 Гбит/с), SD, Thunderbolt 4 с быстрой зарядкой, аудиоразъемами, Ethernet, двумя DisplayPort и портом HDMI. За беспроводное подключение отвечают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Точная дата выхода пока не подтверждена.