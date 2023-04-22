Самый тонкий 13,3-дюймовый ноутбук с OLED-экраном: Zenbook S 13 OLED (UX5304)

Для достижения такой тонкости компания использовала алюминиево-магниевый сплав и другие технологические решения. Ноутбук оснащен OLED-дисплемм с разрешением 2880 x 1800 пикселей и яркостью 550 кд/м2. Он работает на базе процессоров Intel Core i5-1335U или Core i7-1355U и комплектуется 16 или 32 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью 512 ГБ или 1 ТБ.

Несмотря на свои размеры, Asus удалось вместить аккумулятор емкостью 63 Втч, а также оснастить ноутбук Wi-Fi 6E, Bluetooth 5, Full HD камерой с функцией Windows Hello, USB 3.2, парой Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и не только.

Ноутбук также оснащен шарниром типа ErgoLift, а его крышка может открываться на 180 градусов.