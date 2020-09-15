Apple обновила самый дешевый iPad и смарт-часы Apple Watch

Таким образом, сегодня вечером были представлены не только недорогие Apple Watch SE, кардинально обновленный iPad Air и единая подписка на сервисы компании Apple One, но и еще два интересных устройства.

Отметим, что в основном, по “железной” части, Apple Watch Series 6 не сильно отличаются от прошлогодней модели. Самым заметным прорывом можно назвать переход на новый процессор Apple S6. Куда больше изменений компания показала в программной составляющей.