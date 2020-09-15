Apple обновила самый дешевый iPad и смарт-часы Apple Watch
Таким образом, сегодня вечером были представлены не только недорогие Apple Watch SE, кардинально обновленный iPad Air и единая подписка на сервисы компании Apple One, но и еще два интересных устройства.
Отметим, что в основном, по “железной” части, Apple Watch Series 6 не сильно отличаются от прошлогодней модели. Самым заметным прорывом можно назвать переход на новый процессор Apple S6. Куда больше изменений компания показала в программной составляющей.
Так, например, часы научились измерять уровень кислорода в крови и в случае, если данный показатель у пользователя будет снижен, Apple Watch Series 6 обязательно дадут об этом знать. Также в устройстве появились новые циферблаты, причем, что интересно, компания разработала специальные варианты для разных профессий (медработников, фотографов и т.д). Еще одной новой фишкой устройства является появление специального родительского контроля, с помощью которого пользователи смогут настраивать уровни доступа для смарт-часов своих детей.
Что же до цен, то за Apple Watch Series 6 в версии 40 мм попросят 36 990 рублей, а у версии на 44 мм цена увеличится до 39 490 рублей. Когда устройство поступит в продажу в России — на момент написания материала неизвестно.
Вместе с часами, Apple также представила и новое, восьмое поколение своего самого доступного iPad. Устройство основано на базе процессора Apple A12, как и раньше имеет поддержку стилуса Apple Pencil и может похвастаться на 40% более быстрым процессором, чем раньше.
Планшет как и раньше оснащается разъемом Lightning. Цена новинки в версии 32 Гб и только с Wi-Fi составляет 29 990 рублей, а за тот же объем памяти, но с мобильным интернетом, попросят уже 41 990 рублей. За 128 ГБ-версию с Wi-Fi придется “выложить” 38 990 рублей, а за 128 ГБ-версию с Wi-Fi и мобильным интернетом — 50 990 рублей. Когда устройство появится в продаже в России — неизвестно, но в США его можно будет приобрести уже в эту пятницу, 18 сентября.