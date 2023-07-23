«Белорусские креветки»: небольшой остров вышел на второе место по поставкам полупроводников в Россию

«Белорусские креветки»: небольшой остров вышел на второе место по поставкам полупроводников в РоссиюВсе законно
За год после начала спецоперации России на Украине через Мальдивские острова в РФ было поставлено около 400 тыс полупроводников американского производства на сумму $53,6 млн. Мальдивские острова уступают только Китаю.
Основной прирост пришелся на май 2022 года. Интересно, что рынок полупроводников на Мальдивах считается экспертами почти что несуществующим.
Среди экспортеров выделяется лондонская компания Mykines Corp., отгрузившая микросхем на сумму около $40 млн и составившая 80% всех поставок, проанализированных Nikkei Asia.
Другая компания из списка, гонконгская Pixel Devices, признала факт экспорта в адрес российских компаний через острова.
Ранее Министерство финансов США объявило о включении Тинькофф Банка в свой санкционный список, куда также попали еще 95 юридических лиц и 16 россиян.