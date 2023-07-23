«Белорусские креветки»: небольшой остров вышел на второе место по поставкам полупроводников в Россию

Основной прирост пришелся на май 2022 года. Интересно, что рынок полупроводников на Мальдивах считается экспертами почти что несуществующим.

Среди экспортеров выделяется лондонская компания Mykines Corp., отгрузившая микросхем на сумму около $40 млн и составившая 80% всех поставок, проанализированных Nikkei Asia.

Другая компания из списка, гонконгская Pixel Devices, признала факт экспорта в адрес российских компаний через острова.

Ранее Министерство финансов США объявило о включении Тинькофф Банка в свой санкционный список, куда также попали еще 95 юридических лиц и 16 россиян.