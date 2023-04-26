И как теперь выбирать? В интернет-магазинах стали появляться созданные ИИ обзоры

Отзывы, которые начинаются с фразы "Как языковая модель ИИ", можно найти на такие товары, как тренажеры для талии, детские учебники, автомобильные аккумуляторы, зеркала для детских автокресел и аксессуары для геймпадов.

Хотя Amazon придерживается политики нетерпимости к фальшивым отзывам и имеет команды, занимающиеся их выявлением, чат-боты, подобные ChatGPT, могут сделать создание не совсем честных отзывов более легким, чем когда-либо прежде.

Использование чат-ботов с искусственным интеллектом для создания отзывов также подчеркивает растущее влияние искусственного интеллекта в нашей жизни. От политики до развлечений и покупок - ИИ играет все более важную роль. Чего только стоят видео, где «Дональд Трамп» и «Джо Байден» играют в Minecraft.