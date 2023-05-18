Илон Маск сравнил американского миллиардера с мутантом из «Людей Икс»А потом извинился, но не перед ним
Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, а также владелец Twitter, принес извинения за твит, в котором он сравнил миллиардера Джорджа Сороса с персонажем «Людей Икс» Магнето, мутантом, способным управлять металлом. Но стоит отметить, что извинения были в адрес Магнето, а не миллиардера.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Маск признал, что такое сравнение было несправедливым, и выразил свои сожаления в адрес Магнето: «я хочу извиниться за этот пост. Это было действительно несправедливо по отношению к Магнето»
Первоначальный твит Маска предполагал, что, по его мнению, Сорос питает враждебность к человечеству, проводя параллели с героем комиксов Магнето, который известен как противник Людей Икс.
Недавно, кстати говоря, Маск показал новый электромобиль Tesla, который может стать самой дешёвой моделью бренда.