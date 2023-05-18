Илон Маск сравнил американского миллиардера с мутантом из «Людей Икс»

Маск признал, что такое сравнение было несправедливым, и выразил свои сожаления в адрес Магнето: «я хочу извиниться за этот пост. Это было действительно несправедливо по отношению к Магнето»

Первоначальный твит Маска предполагал, что, по его мнению, Сорос питает враждебность к человечеству, проводя параллели с героем комиксов Магнето, который известен как противник Людей Икс.

Недавно, кстати говоря, Маск показал новый электромобиль Tesla, который может стать самой дешёвой моделью бренда.