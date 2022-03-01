Илон Маск запустил спутниковый интернет в Украине

Во время проведения специальной военной операции России на территории Украины вторые испытывают определенные проблемы со связью, в том числе и с Интернетом.

На этом фоне, вице-премьер Украины, Михаил Федоров 26 февраля попросил Илона Маска подключить их к спутниковому интернету StarLink.

Спустя сутки, основатель SpaceX и Tesla ответил, сообщив, что “Сервис Starlink теперь активен в Украине. Больше терминалов на пути (в Украину – прим. ред.)”.

Ранее Илон Маск ответил на вопрос гендиректора “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина о том, кто будет спасать МКС от столкновения с космическим мусором и падением на землю, если против госкорпорации введут жесткие санкции.