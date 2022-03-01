Илон Маск запустил спутниковый интернет в Украине

Наука и технологии
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Илон Маск запустил спутниковый интернет в УкраинеИ еще больше терминалов в пути
Илон Маск заявил, что сервис спутникового интернета StarLink с сегодняшнего дня запустился в Украине. Помимо этого, он отметил, что уже направил дополнительные терминалы в страну.
Во время проведения специальной военной операции России на территории Украины вторые испытывают определенные проблемы со связью, в том числе и с Интернетом.
На этом фоне, вице-премьер Украины, Михаил Федоров 26 февраля попросил Илона Маска подключить их к спутниковому интернету StarLink.
Спустя сутки, основатель SpaceX и Tesla ответил, сообщив, что “Сервис Starlink теперь активен в Украине. Больше терминалов на пути (в Украину – прим. ред.)”.
Ранее Илон Маск ответил на вопрос гендиректора “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина о том, кто будет спасать МКС от столкновения с космическим мусором и падением на землю, если против госкорпорации введут жесткие санкции.
Источник: Твиттер