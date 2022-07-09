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Какие российские спутники способны наблюдать за территорией Украины

Их как минимум три
За всей территорией Украины способны наблюдать не меньше трех видов российских спутников, сообщает ТАСС, оперируя собственными подсчетами.
Какие российские спутники способны наблюдать за территорией Украины

В частности, делать снимки Украины могут спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус", "Метеор". Также зона проведения может попадать на изображения аппарата "Арктика-М", однако он находится на высокой орбите

ТАСС

Ранее стало известно, что изменения в солнечной погоде заставляют спутники терять высоту. И эта проблема будет только усугубляться, если верить расчетам Европейского космического агентства. Сейчас, например, спутники “ныряют” в атмосферу Земли со скоростью около 20 километров в год.

А неделю назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что между Россией и США начались переговоры о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию.

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