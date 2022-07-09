Какие российские спутники способны наблюдать за территорией Украины

Сегодня в 21:24
1 мин.
Какие российские спутники способны наблюдать за территорией УкраиныИх как минимум три
За всей территорией Украины способны наблюдать не меньше трех видов российских спутников, сообщает ТАСС, оперируя собственными подсчетами.
В частности, делать снимки Украины могут спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус", "Метеор". Также зона проведения может попадать на изображения аппарата "Арктика-М", однако он находится на высокой орбите
ТАСС
Ранее стало известно, что изменения в солнечной погоде заставляют спутники терять высоту. И эта проблема будет только усугубляться, если верить расчетам Европейского космического агентства. Сейчас, например, спутники “ныряют” в атмосферу Земли со скоростью около 20 километров в год.
А неделю назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что между Россией и США начались переговоры о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию.