Какие российские спутники способны наблюдать за территорией Украины

Ранее стало известно, что изменения в солнечной погоде заставляют спутники терять высоту. И эта проблема будет только усугубляться, если верить расчетам Европейского космического агентства. Сейчас, например, спутники “ныряют” в атмосферу Земли со скоростью около 20 километров в год.

А неделю назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что между Россией и США начались переговоры о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию.