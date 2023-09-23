Книга с биографией Илона Маска раскрыла его «захват» Twitter

В биографии рассказывается о воспитании Маска в Южной Африке и его пути от первого стартапа до нынешних предприятий, включая Tesla, SpaceX и Neuralink. Удивительно, но более четверти книги посвящено работе Маска в Twitter.

Рассказ Айзексона проливает новый свет на приобретение Маском компании Twitter, описывая это как импульсивный шаг, вызванный его частыми «маниакальными» настроениями. Сообщается, что Маск практически сразу же пожалел о принятом решении из-за опасений по поводу переплаты и недовольства прежним руководством Twitter. Он даже признался, что купил компанию, потому что чувствовал, что у него нет выбора.

В биографии Маска также подчеркивается, что он уделял особое внимание подписке на Twitter Blue (теперь называемой X Premium) как средству сбора финансовых данных пользователей, что соответствовало его цели превратить X во всеобъемлющее приложение. Однако этот план потерпел неудачу, когда компания Apple отказалась делиться данными пользователей своего приложения для iPhone.

В статье Айзексона также рассказывается о попытке Маска запретить Антидиффамационную лигу (ADL) и других активистов в Twitter, демонстрируя, как Маск ставил свои интересы выше свободы слова. Кроме того, в статье затрагивается постоянно меняющаяся позиция Маска по поводу восстановления аккаунта Дональда Трампа в Twitter, на что повлияло его убеждение, что действия Трампа могли подорвать демократию.