Материнская компания Google расширила доставку дронами

Беспилотные летательные аппараты Wing, стартующие из супермаркета Walmart Supercenter во Фриско (штат Техас), будут быстро перемещаться в радиусе 10 км от магазинов, обещая время доставки менее 30 минут.

Несмотря на высокий уровень автоматизации работы беспилотников, операторы будут контролировать их полеты дистанционно.

Предлагаемые к доставке товары включают в себя широкий спектр продуктов - от быстрых закусок до безрецептурных лекарств.

А чуть ранее стало известно, что США требуют от Ирана прекратить «поставки» дронов-камикадзе России, включая запчасти к ним.