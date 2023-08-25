Материнская компания Google расширила доставку дронами

Материнская компания Google расширила доставку дронамиДля еще 60 тыс семей
Компания Wing, принадлежащая Alphabet (которой принадлежит еще и Google), объединила усилия с Walmart, чтобы расширить доставку дронами в дома в городском округе Даллас - Форт-Уэрт. Сотрудничество позволит обеспечить доставку товаров еще 60 000 семьям.
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Беспилотные летательные аппараты Wing, стартующие из супермаркета Walmart Supercenter во Фриско (штат Техас), будут быстро перемещаться в радиусе 10 км от магазинов, обещая время доставки менее 30 минут.
Несмотря на высокий уровень автоматизации работы беспилотников, операторы будут контролировать их полеты дистанционно.
Предлагаемые к доставке товары включают в себя широкий спектр продуктов - от быстрых закусок до безрецептурных лекарств.
А чуть ранее стало известно, что США требуют от Ирана прекратить «поставки» дронов-камикадзе России, включая запчасти к ним.