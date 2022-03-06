На какой день пребывания в больнице будут применять "коктейль из антител" против COVID-19

Как рассказал РИА новости Гинцбург, этот препарат будет применяться уже в первые три-четыре дня пребывания на стационарном лечении COVID-19.

Ранее было проведено исследование, в ходе которого выяснили, что боль в яичках, эректильная дисфункция, снижение количества и качества сперматозоидов, а также снижение фертильности являются прямым следствием коронавирусной инфекции.

Помимо этого, COVID-19 может стать и катализатором обострения кожных заболеваний, таких как псориаз, красный плоский лишай или себорейный дерматит. Помимо этого существует риск возникновения аллергических реакций разного типа.

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