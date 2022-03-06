На какой день пребывания в больнице будут применять "коктейль из антител" против COVID-19

Наука и технологии
Сегодня в 12:32
1 мин.
На какой день пребывания в больнице будут применять "коктейль из антител" против COVID-19Об этом рассказали создатели этого “коктейля”
Коронавирусный ограничений остается все меньше, однако сам вирус нельзя сбрасывать со счетов. Так, директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «коктейль из антител» от COVID-19, разработанный их силами, будет применяться в стационарном лечении заболевания.
Как рассказал РИА новости Гинцбург, этот препарат будет применяться уже в первые три-четыре дня пребывания на стационарном лечении COVID-19.
Ранее было проведено исследование, в ходе которого выяснили, что боль в яичках, эректильная дисфункция, снижение количества и качества сперматозоидов, а также снижение фертильности являются прямым следствием коронавирусной инфекции.
Помимо этого, COVID-19 может стать и катализатором обострения кожных заболеваний, таких как псориаз, красный плоский лишай или себорейный дерматит. Помимо этого существует риск возникновения аллергических реакций разного типа.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: РИА новости