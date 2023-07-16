Несмотря на жалобы военные Украины продолжают использовать Starlink

Авиаудар, нанесенный самолетом Су-34, был нанесен по командному пункту 222-го отдельного батальона Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Никольское. Представитель экстренных служб региона также отметил, что в течение дня благодаря слаженным действиям группировки войск «Днепр» были уничтожены три гаубицы М777 калибром 155 мм.

Ранее Служба безопасности Украины предупредила о «повышенном риске», связанном с использованием спутникового Интернета Starlink компании SpaceX, ссылаясь на опасения возможного кибершпионажа. CERT-UA заявила, что компьютеры, расположенные за пределами охраняемого периметра, особенно те, которые используют терминалы Starlink для доступа в Интернет, подвержены повышенной уязвимости к киберугрозам.