Несмотря на жалобы военные Украины продолжают использовать Starlink

Несмотря на жалобы военные Украины продолжают использовать StarlinkА войска России продолжают их уничтожать
В результате авиаудара российских войск по правому берегу Днепра в Херсонской области были уничтожены пункт управления беспилотниками и станция связи Starlink, а также 25 украинских военнослужащих, сообщил представитель экстренных служб региона. Его слова передает ТАСС.
Авиаудар, нанесенный самолетом Су-34, был нанесен по командному пункту 222-го отдельного батальона Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Никольское. Представитель экстренных служб региона также отметил, что в течение дня благодаря слаженным действиям группировки войск «Днепр» были уничтожены три гаубицы М777 калибром 155 мм.
Ранее Служба безопасности Украины предупредила о «повышенном риске», связанном с использованием спутникового Интернета Starlink компании SpaceX, ссылаясь на опасения возможного кибершпионажа. CERT-UA заявила, что компьютеры, расположенные за пределами охраняемого периметра, особенно те, которые используют терминалы Starlink для доступа в Интернет, подвержены повышенной уязвимости к киберугрозам.