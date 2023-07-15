Служба безопасности Украины: Starlink подвергают армию страны опасности

Как сообщает The Telegraph, команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) заявила, что компьютеры, расположенные вне периметра защиты, особенно те, которые используют терминалы Starlink для доступа в Интернет, подвергаются повышенной уязвимости.

В ответ на это предупреждение эксперты рекомендовали Вооруженным силам Украины (ВСУ) в качестве меры предосторожности внедрить современное антихакерское программное обеспечение.

Starlink - спутниковая интернет-группировка, разработанная компанией SpaceX, - стремиться покрыть всю Землю Интернетом. А еще ученые недавно обвинили их спутники в невозможности ряда новых открытий в астрономии. Компания обещала найти компромисс