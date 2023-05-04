Патриот, да не тот: Украина получила американский зенитный ракетный комплекс

Система, предназначенная для защиты от воздушных угроз, прибыла в Украину на прошлой неделе. Украинские солдаты ранее проходили обучение в военном гарнизоне США в Оклахоме.

Ранее обозреватель немецкой газеты Bild Бьорн Стритцель рассказал, что может произойти с танками Leopard, переданными Украине правительством Германии. При этом председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли предупредил, что поставки танков M1 Abrams на Украину не станут «серебряной пулей», способной переломить ход продолжающихся в стране боевых действий.