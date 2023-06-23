Пиццерии Domino's начали доставлять еду на джетпаках

Пиццерии Domino's начали доставлять еду на джетпакахПравда, лишь в Великобритании
Domino's впервые в мире опробовали доставку пиццы с помощью джетпаков. Объединившись с Gravity Industries, компания продемонстрировала «пилота», который вылетел из магазина в Гластонбери, пролетел над полями и доставил пиццу и гарниры посетителям фестиваля.
Зрители были поражены, увидев реактивный костюм в действии, и многие выразили восторг по поводу возможности получать свою пиццу таким футуристическим способом.
Изготовленные на заказ костюмы с джетпаками стоимостью в сотни тысяч фунтов каждый были специально разработаны для того, чтобы еще и подогревать пиццу во время доставки.
Хотя в настоящее время это всего лишь пробная версия, Domino’s намекнула на потенциал этой технологии.
А в это время сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» наконец-то запустила доставку блюд через собственное мобильное приложение.