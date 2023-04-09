Польша займется ремонтом украинских танков Т-64

Соглашение позволит заводу “Бумар-Лабенди” предоставлять услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту танков Т-64, с планами расширить сервис на танки Т-72 и РТ-91 Twardy, которые Польша передала Украине.

Кроме того, ведутся переговоры о возможности совместного обслуживания танков Leopard 2 немецкого производства.

Ранее стало известно, что страны-члены ЕС расходятся во мнениях относительно того, должны ли контракты на закупку боеприпасов из Украины подписываться исключительно с компаниями из ЕС или быть открытыми для производителей из других стран.

А в это время в Сети появилась новая порция секретных документов Минобороны США, касающихся в том числе Украины, Китая и Ближнего Востока.