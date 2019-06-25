SpaceX запустила сверхтяжёлую ракету с атомными часами, спутниками и прахом

Запуск состоялся в 9:30 по московскому времени. В 13:02 компания уже сообщила об успешном выводе спутников на орбиту. Запуск сопровождался интересным событием: компания впервые смогла поймать половину головного обтекателя ракеты при помощи судна, на котором была установлена сеть.

Среди спутников, выведенных на орбиту были как правительственные аппараты, так и коммерческие. Атомные часы разработало NASA. Они будут работать с минимальной возможной погрешностью одна секунда за девять миллионов лет. Это позволит осуществлять точное наведение космических аппаратов на дальние регионы Солнечной системы.

Что касается капсул, то они содержат прах 152 человек. Мы уже писали об этом подробнее здесь.