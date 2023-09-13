Спутниковый интернет Starlink столкнулся с массовым сбоем

Компания тогда заверила пользователей, что активно работает над решением проблемы. Спустя пару часов SpaceX подтвердила, что проблема с сетью полностью устранена.

Перебои в работе сети вызвали дискуссии на субреддите Starlink: одна тема собрала более 900 комментариев, другая - более 1400.

Этот инцидент свидетельствует о сложностях, связанных с обеспечением надежного доступа в Интернет через спутник, особенно в связи с тем, что Starlink продолжает расширять свою сеть и базу пользователей.

Ранее российские учёные придумали, как утилизировать старые спутники на орбите Земли. Дело в том, что они становятся опасным космическим мусором после завершения своей работы