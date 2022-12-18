В США вновь оценили готовность применения Россией ядерного оружия

Он предположил, что разговоры о возможности применения такого оружия ставят под собой цель "запугать весь мир". В то же время Бернс добавил, что США "ясно дали понять русским", какие риски могут возникнуть, если “Москва распакует ядерные арсеналы”.

В том же интервью глава ЦРУ рассказал, что популярность китайского приложения для просмотра коротких видео TikTok в США беспокоит власти страны, к тому же он назвал его “угрозой национальной безопасности”. А также обеспокоился, что Россия и Иран наращивают оборонное партнерство.