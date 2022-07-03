WhatsApp позволит спрятать вас от нежелательных глаз

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WhatsApp позволит спрятать вас от нежелательных глазИ никто не узнает, что вы онлайн
WhatsApp разрабатывает функцию, которая позволит пользователям скрывать свой онлайн-статус, сообщает WABetaInfo. Издание опубликовало скриншот новых настроек конфиденциальности, которые позволят пользователям решать, кто может видеть, что они пользуются приложением в данный момент.
Согласно скриншоту, которым поделился WABetaInfo, новая функция онлайн-статуса позволит вам ограничить круг людей, которые не хотят видеть ваш онлайн-статус, будь то отдельные контакты или же вообще все.
Ранее стало известно что WhatsApp планирует ввести возможность использования аватара во время видеозвонков в течение длительного времени. Ради этого компания работает над собственным альтернативным набором Memoji/Bitmoji, аналогом цифровых аватаров iPhone.
При этом российские чиновники начали исполнять поручение правительства об отказе от зарубежных сервисов для общения, таких как Zoom, Webex и WhatsApp, сообщил ранее "Коммерсантъ".