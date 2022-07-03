WhatsApp позволит спрятать вас от нежелательных глаз

Ранее стало известно что WhatsApp планирует ввести возможность использования аватара во время видеозвонков в течение длительного времени. Ради этого компания работает над собственным альтернативным набором Memoji/Bitmoji, аналогом цифровых аватаров iPhone.

При этом российские чиновники начали исполнять поручение правительства об отказе от зарубежных сервисов для общения, таких как Zoom, Webex и WhatsApp, сообщил ранее "Коммерсантъ".