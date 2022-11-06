Наука и технологии
10:21, 06 ноября 2022
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Зеленский запланировал создать флот морских дронов

Как это работает — все уже видели

Действующий Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о планах по созданию в стране флота морских дронов. Его слова приводит Лента.ру.

Зеленский запланировал создать флот морских дронов

Он заявил, что уже со следующей недели начнется сбор средств, при этом, продолжил глава государства, “абсолютно каждый понимает, что это и для чего это”. “Как это работает — все уже видели”, — добавил украинский лидер.

Ранее со слов Джо Байдена стало известно, что Вашингтон столкнулся с рядом трудностей с поставками на Украину ракет для противотанковых комплексов Javelin.

А параллельно с этим США направили на Украину восемь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые могут попасть на места расположения уже в ближайшее время, заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам, пишет ТАСС.

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