Двигатели ПД-8 для российского самолета Superjet начнут поставлять в 2026 году

Опубликовано 24 июля 2025, 11:161 мин.
Двигатели ПД-8 для российского самолета Superjet начнут поставлять в 2026 годуИмпортозамещённые самолёты получат российские силовые установки
Российские авиалайнеры Superjet вскоре получат отечественные двигатели ПД-8. Как заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, первые поставки для серийных машин начнутся весной 2026 года.
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Сертификационные испытания нового двигателя должны завершиться до конца 2025 года. Об этом министр сообщил во время совещания с президентом Владимиром Путиным. ПД-8 станет ключевым элементом полностью импортозамещённой версии самолёта Superjet.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что процесс сертификации российских самолетов с полностью импортозамещении компонентами близится к завершению. Речь идет о моделях МС-21, Superjet и региональном Ил-114. По его словам, эти самолеты находятся на финальной стадии оформления всех необходимых документов и проверок. Опытный образец Ил-114 недавно продемонстрировали в аэропорту Кольцово.