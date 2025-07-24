Двигатели ПД-8 для российского самолета Superjet начнут поставлять в 2026 году

Сертификационные испытания нового двигателя должны завершиться до конца 2025 года. Об этом министр сообщил во время совещания с президентом Владимиром Путиным. ПД-8 станет ключевым элементом полностью импортозамещённой версии самолёта Superjet.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что процесс сертификации российских самолетов с полностью импортозамещении компонентами близится к завершению. Речь идет о моделях МС-21, Superjet и региональном Ил-114. По его словам, эти самолеты находятся на финальной стадии оформления всех необходимых документов и проверок. Опытный образец Ил-114 недавно продемонстрировали в аэропорту Кольцово.