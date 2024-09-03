Федерация компьютерного спорта России создаст VR-игру

Недавно организация представила новую соревновательную головоломку Pirates & Puzzles, адаптированную для киберспортивных турниров. В ближайших планах также стоит разработка игры виртуальной реальности, которая станет первым таким проектом в России, отметил Дмитрий Смит.

Кроме того, Федерация продолжает работу с отечественными играми, такими как Standoff 2, и ведет переговоры с китайскими компаниями, включая MLBB, для расширения списка игр, которые можно будет использовать во время соревнований, добавил президент Федерации компьютерного спорта России.

Ранее, в компании Okko сообщили, что в августе 2024 года число зрителей киберспортивных трансляций на собственной платформе выросло в 10 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года.