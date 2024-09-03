В России
Опубликовано 03 сентября 2024, 17:05
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Федерация компьютерного спорта России создаст VR-игру

Новая головоломка и планы на отечественную VR-игру
Федерация компьютерного спорта России анонсировала создание первой отечественной игры виртуальной реальности (VR). Об этом сообщил президент Федерации Дмитрий Смит во время Восточного экономического форума.
Федерация компьютерного спорта России создаст VR-игру

© Ferra.ru

Недавно организация представила новую соревновательную головоломку Pirates & Puzzles, адаптированную для киберспортивных турниров. В ближайших планах также стоит разработка игры виртуальной реальности, которая станет первым таким проектом в России, отметил Дмитрий Смит.

Кроме того, Федерация продолжает работу с отечественными играми, такими как Standoff 2, и ведет переговоры с китайскими компаниями, включая MLBB, для расширения списка игр, которые можно будет использовать во время соревнований, добавил президент Федерации компьютерного спорта России.

Ранее, в компании Okko сообщили, что в августе 2024 года число зрителей киберспортивных трансляций на собственной платформе выросло в 10 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года.