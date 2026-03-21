«Лента» запустила подтверждение возраста через цифровой ID в Max

Опубликовано 21 марта 2026, 18:381 мин.
«Лента» запустила подтверждение возраста через цифровой ID в MaxБольше не нужен бумажный паспорт
«Группа Лента» начала использовать цифровой ID в мессенджере Max для подтверждения возраста на кассах. Теперь при покупке товаров с возрастными ограничениями достаточно отсканировать товар, а затем QR-код из профиля пользователя. Бумажный паспорт больше не требуется.
Технологию тестировали с декабря прошлого года в 12 гипермаркетах и супермаркетах в 11 городах. В пилотном проекте участвовала 101 касса и 63 терминала самообслуживания. По итогам тестирования было принято решение о масштабировании сервиса. В компании отмечают, что доступ к цифровому ID осуществляется через профиль пользователя в приложении.
Ранее стало известно, что аудитория мессенджера MAX достигла 100 млн пользователей. Ежедневно платформой пользуются около 70 млн человек.