Мессенджер «Макс» откроет API для создания сторонних клиентов

В пресс-службе платформы отметили, что присоединиться к программе смогут ИТ-компании из России и дружественных государств. Среди требований указаны опыт реализации крупных ИТ-проектов и соответствие установленным требованиям безопасности.

Разработчикам предоставят техническую документацию, дизайн-систему, исходный код официального клиента и токен доступа для подключения к инфраструктуре «Макса». Также будут доступны готовые механизмы регистрации пользователей и защиты от мошенничества.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что задача Госуслуг — стать большой социальной медиаплатформой. При этом он подчеркнул, что в новой продуктовой концепции мессенджер не предусмотрен, а «Макс» останется в жизни пользователей «навсегда».