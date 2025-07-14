На российском самолете МС-21 успешно испытали электронику

В испытаниях участвуют два опытных образца МС-21. Первый уже оснащен полным комплектом отечественных систем, включая авионику, вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования и электроснабжения. Второй самолет готовится к наземным испытаниям в Иркутске, где также заменены все иностранные компоненты — от топливных датчиков до подшипников.

Сертификационные испытания МС-21 с российскими системами начались 26 июня.

Ранее в Иркутском авиационном заводе, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию, завершили предварительную установку интерьеров отечественного производства на опытный самолет МС-21. Лайнер оборудовали багажными полками, оконными и потолочными панелями, кухонными и туалетными модулями, гардеробными, перегородками, шторками, а также креслами бизнес-класса.