Полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершит полет в августе

Опубликовано 01 июля 2025, 21:091 мин.
Полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершит полет в августеСейчас идет подготовка к испытаниям
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о скором первом полете полностью импортозамещенного лайнера МС-21. По словам главы ведомства, это знаковое событие для российской авиапромышленности состоится в августе текущего года.
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Как отметил Алиханов на заседании комитета Совета Федерации, самолет уже совершает тестовые полеты с российскими двигателями ПД-14. Сейчас завершается подготовка к испытаниям полностью отечественной версии лайнера, где все системы будут российского производства.
Министр подчеркнул, что работы идут согласно установленному графику. В Минпромторге уверены в успешной реализации программы импортозамещения.
Ранее в пресс-службе госкорпорации Ростех сообщили, что самолет МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами начал сертификационные испытания. Первый полет состоялся с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском.