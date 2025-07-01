Полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершит полет в августе

Как отметил Алиханов на заседании комитета Совета Федерации, самолет уже совершает тестовые полеты с российскими двигателями ПД-14. Сейчас завершается подготовка к испытаниям полностью отечественной версии лайнера, где все системы будут российского производства.

Министр подчеркнул, что работы идут согласно установленному графику. В Минпромторге уверены в успешной реализации программы импортозамещения.

Ранее в пресс-службе госкорпорации Ростех сообщили, что самолет МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами начал сертификационные испытания. Первый полет состоялся с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском.