Опубликовано 30 апреля 2026, 15:251 мин.
ПСБ запустил ИИ‑помощника «Катюша» для бизнеса в мессенджере «Макс»Предприниматели могут проводить операции без входа в интернет-банк
ПСБ внедрил обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса в российском мессенджере «Макс» через помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) «Катюша». Теперь предпринимателям не нужно переключаться между приложениями или заходить в интернет-банк, чтобы провести финансовые операции. Раньше эта функция была доступна только в соцсети «ВКонтакте».
Старший вице-президент банка Ирина Жимерина отметила, что интеграция бизнес-ассистента в новый мессенджер — важный шаг к тому, чтобы сделать банковские услуги максимально удобными и доступными для малого и среднего предпринимательства.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как регулятор применяет искусственный интеллект (ИИ). Выступая после заседания совета директоров, она пояснила: технологии служат лишь вспомогательным инструментом. Искусственный интеллект задействуют при выполнении рутинных операций.