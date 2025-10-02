Росатом будет обслуживать авиационные тормозные диски

Речь идет о материаловедческом институте, входящем в состав научного дивизиона госкорпорации. Для организации работ на его базе создан специализированный участок, оснащенный современным оборудованием и укомплектованный квалифицированными специалистами.

Как отметил представитель института Артур Гареев, получение сертификата является лишь первым этапом. В настоящее время завершается разработка собственного композитного материала для производства тормозных дисков. По характеристикам он соответствует лучшим мировым аналогам.

Ранее в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали метод, который позволяет смоделировать процесс обледенения поверхностей летательного аппарата.