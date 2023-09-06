Российские космонавты попросили привезти им арбуз на место посадки

Российские космонавты попросили привезти им арбуз на место посадкиТакже они готовятся к возвращению на Землю
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин рассказал, что космонавты корабля «Союз МС-23», попросили привезти разносолы и арбуз на их место посадки, что должно произойти в сентябре.
На данный момент посадка назначена на 27 сентября в 14:18 по Москве, космонавты уже готовятся к возвращению: переносят в «Союз МС-23» возвращаемые грузы и приступили к медицинским исследованиям, пишет ТАСС.
Ранее Роскосмос рассказал о буднях космонавтов: много экспериментов и передача дел.
А пока российские космонавты готовятся к возвращению, Научно-исследовательская станция Самарского университета имени Королева занялась изучением поведения неисправных спутников, особенно при высоких температурах. Это имеет значение для увеличения безопасности в космосе и борьбы с космическим мусором.