Российские космонавты попросили привезти им арбуз на место посадки

На данный момент посадка назначена на 27 сентября в 14:18 по Москве, космонавты уже готовятся к возвращению: переносят в «Союз МС-23» возвращаемые грузы и приступили к медицинским исследованиям, пишет ТАСС.

Ранее Роскосмос рассказал о буднях космонавтов: много экспериментов и передача дел.

А пока российские космонавты готовятся к возвращению, Научно-исследовательская станция Самарского университета имени Королева занялась изучением поведения неисправных спутников, особенно при высоких температурах. Это имеет значение для увеличения безопасности в космосе и борьбы с космическим мусором.