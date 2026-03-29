Россияне смогут обращаться в УК через чат-бот в мессенджере MAX

Опубликовано 29 марта 2026, 22:581 мин.
Россияне смогут обращаться в УК через чат-бот в мессенджере MAXСообщения в общем чате не считаются официальными обращениями
Минстрой разъяснил, как управляющие компании (УК) должны взаимодействовать с жильцами в мессенджере MAX. Для официальных обращений необходимо использовать чат-бот ГИС ЖКХ. Сообщения в общем чате не считаются заявками, и УК могут реагировать на них по своему усмотрению, пишет РИА Новости.
© MAX
Замминистра Константин Михайлик пояснил, что информационное взаимодействие через сервис происходит путем интеграции с системой через чат-бот. При поступлении обращения таким способом управляющая организация обязана рассмотреть его в соответствии с законодательством.
Депутат Владимир Кошелев добавил, что все вопросы, требующие решения, нужно направлять только через официальный чат-бот.
Ранее «Группа Лента» начала использовать цифровой ID в мессенджере Max для подтверждения возраста на кассах.