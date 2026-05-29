В «Максе» и банковских приложениях появится тревожная кнопка

29 мая 2026
В «Максе» и банковских приложениях появится тревожная кнопкаМера связана с защитой от кибермошенников
В России планируют добавить специальную тревожную кнопку для пользователей, столкнувшихся с действиями кибермошенников. Ее хотят внедрить в мессенджер «Макс», а также в мобильные приложения банков.
О планах сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский во время обсуждения поправок ко второму чтению законопроекта о противодействии мошенничеству в интернете и по телефону.
Сейчас граждане могут сообщать о попытках обмана через единый портал государственных и муниципальных услуг. Новая функция станет дополнительным способом быстрого уведомления о подозрительных действиях.
Ранее в МВД России сообщили, что использование разных алфавитов, необычных символов и смешанного регистра в сообщениях может указывать на мошенническую активность. Такие признаки фиксирует киберполиция как характерные для обманных схем.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
