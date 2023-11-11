В России создадут комплексы под соревнования в компьютерных играх и реальном спорте

В России создадут комплексы под соревнования в компьютерных играх и реальном спортеПервый появится в следующем году
Первый заместитель главы регионального правительства Дмитрий Курдюмов в своем Telegram - канале объявил о планах по возведению двух комплексов, а точнее фиджитал-центров в Кировской области. Фиджитал представляет собой сочетание физического и виртуального спорта, где участники могут соревноваться как в виртуальных дисциплинах, так и на реальных площадках, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Первый центр будет создан в следующем году на базе кировской школы №39 в микрорайоне Чистые Пруды.
Проект реализуется в рамках программы "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" с использованием федеральных средств и собственных инвестиций региона. Курдюмов выразил намерение создать современный фиджитал-центр, соответствующий мировым стандартам, который станет частью кампуса мирового уровня.
Центры предполагается использовать для привлечения молодежи к физической активности, командным играм и соревнованиям в инновационной сфере фиджитала.