Заселение в отели через «Макс» начнут внедрять в гостиничные сети

Опубликовано 07 июня 2026, 13:291 мин.
Заселение в отели через «Макс» начнут внедрять в гостиничные сетиТехнологию планируют расширить на весь рынок
Крупные гостиничные сети первыми внедряют технологию регистрации гостей через мессенджер «Макс». Как сообщил ТАСС президент Российский союз туриндустрии Илья Уманский, в дальнейшем к системе могут подключиться и другие средства размещения.
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По его словам, внедрение сервиса поддерживается отраслью и соответствует задаче, поставленной Министерство экономического развития Российской Федерации. Уже проведены тестовые интеграции и отработаны технические процессы.
Ранее стало известно, что в мессенджер «Макс» и мобильные приложения банков планируют добавить специальную тревожную кнопку для пользователей, столкнувшихся с действиями кибермошенников. О планах сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский во время обсуждения поправок ко второму чтению законопроекта о противодействии мошенничеству в интернете и по телефону.