Заселение в отели через «Макс» начнут внедрять в гостиничные сети

По его словам, внедрение сервиса поддерживается отраслью и соответствует задаче, поставленной Министерство экономического развития Российской Федерации. Уже проведены тестовые интеграции и отработаны технические процессы.

Ранее стало известно, что в мессенджер «Макс» и мобильные приложения банков планируют добавить специальную тревожную кнопку для пользователей, столкнувшихся с действиями кибермошенников. О планах сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский во время обсуждения поправок ко второму чтению законопроекта о противодействии мошенничеству в интернете и по телефону.