Крутой робот-пылесос с влажной уборкой без переплаты за «максимальность»Dreame L10s Pro Ultra
Перед тем, как расписать все плюсы и минусы нового робота-пылесоса от Dreame, хочу немного покритиковать его «с порога». Вы ещё не устали от нейминга смартфонов? iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max… Или как вам недавние модели Infinix: Infinix Note 40, Infinix Note 40 Pro, Infinix Note 40 Pro 5G, Infinix Note 40 Pro+ — и всё это, конечно же, разные модели.
У Dreame сейчас наблюдается схожая нездоровая тенденция. Dreame L10 Ultra, L10s Pro, L10s Ultra, L10s Plus, L10s Pro Gen 2 и L10s Pro Ultra — это тоже всё разные модели. Чем-то похожие, но всё-таки разные. И сегодня речь про L10s Pro Ultra, хотя обзоры L10 Ultra и L10s Ultra у нас тоже имеются.
Если кратко, то приставка Ultra намекает нам на наличие док-станции для пыли и воды: пылесос «сгружает» всю пыль и отработанную воду в док-станцию, и заливает в себя чистую воду с неё же. А вот приставки «s» и «Pro» означают различные улучшения к базовой модели, обозначаемой просто номером — например, L10 в данном случае.
Какие именно улучшения? Ну, для этого придётся читать обзоры, для этого мы их и пишем.
Лично я тестировал модели Dreame L10 Ultra, а также L30 Ultra. Последняя на данный момент является самой топовой и флагманской у Dreame, а также самой дорогой их моделью роботов-пылесосов, однако Dreame L10s Pro Ultra, о которой сегодня речь, вполне может её заменить, при этом за меньшую цену, если только вы готовы расстаться с буквально парой функций.
Внешний вид
Как и остальные роботы-пылесосы Dreame серий L10/L20/L30, Dreame L10s Pro Ultra представляет собой тандем из собственно робота — приплюснутого цилиндра — и базовой станции, на которой робот заряжается, очищается, моется, сушится, ну и заправляется водой.
Сразу скажу: да, разница между роботами с базовой станцией и без неё — просто колоссальна. Представьте себе комплектацию машины без кондиционера, медиацентра, удобных сидений, электронных стеклоподъёмников и прочих прелестей жизни. Ну типа да, машина ездит, выполняет свою основную функцию, но пользоваться ей не так уж комфортно.
То же самое с базовой станцией. По сути, необходима роботу-пылесосу только зарядная док-станция, но когда есть полноценная база — это действительно делает жизнь удобной. Но об этом мы поговорим чуть ниже.
Габариты L10s Pro Ultra один в один как у L10 Ultra/L10s Ultra — сам робот имеет диаметр 35 см, по совместительству это самая широкая часть всей конструкции. Верхняя часть базы в ширину уже 34 см.
Для сравнения, L30 Ultra заметно шире — робот там такой же по габаритам, а база — 42,5 см, т.е. в комнате эта модель занимает на 7,5 см больше (если считать по самым широким местам).
Впрочем, несмотря на одинаковые размеры, L10s Pro Ultra от своих прямых предшественников всё же отличается — в ней переработали отсек для пыли. Он стал чуть меньше, зато появилось пространство для ёмкости под моющее средство (поставляется в комплекте).
Скажем, у L30 Ultra и L10s Ultra моющее средство устанавливается в верхнем отсеке, между ёмкостями для грязной и чистой воды. Но там нужна особая банка, что-то вроде картриджа, и это не очень удобно в том смысле, что нужно покупать только такую (плюс такого решения — в приложении видно, сколько средства ещё осталось).
У L10s Pro Ultra средство можно переливать из любой банки (Dreame продаёт его в больших и маленьких банках), правда, его количество можно отслеживать только достав ёмкость и открыв крышку. Могли бы, конечно, сделать прозрачную мерную стенку, было бы ещё лучше.
В остальном, всё как раньше. База подключается кабелем к розетке, робот заезжает на неё сам, паркуясь задним ходом. Вся конструкция выглядит стильно и хорошо вписывается в интерьер.
Кстати, лично мне больше нравятся белые модели, в отличие от чёрной L30 Ultra. Самый прикол в том, что L30 Ultra сделали чёрной именно потому, что это премиум-сегмент. Странные, конечно, у китайцев представления о премиуме — да, белые корпуса компьютеров и мониторов заменили на чёрные где-то в 2000-х, и тогда чёрный казался чем-то крутым, но бытовая техника всё равно чаще белая, и мода на белый в ней никуда не делась. Да и Apple регулярно эксплуатирует белый цвет, либо просто светлые оттенки.
У меня дома белые кондиционеры, белая стиральная машина, белая сантехника, белый стеллаж на кухне. Лично для меня белый робот-пылесос, особенно такой большой, с базой, гораздо предпочтительнее чёрного.
Функции и возможности
Пишу этот абзац для тех, кто никогда не пользовался подобными роботами, в том числе другими упомянутыми мной выше моделями.
Итак, что умеет робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra? Для подготовки к работе вы:
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Устанавливаете базу робота там, где вам удобно, подключаяя её к розетке
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Скачиваете мобильное приложение Dreamehome
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В приложении подключаете робота к вашему домашнему Wi-Fi (там простая инструкция в комплекте)
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Заливаете воду в бак для чистой воды.
Всё. Ну, разве что можно добавить ещё моющее средство (не в чистую воду, а в отдельный отсек).
Робот сам должен заехать на базу, но если что, его на первый раз можно и поставить туда вручную (щётками вглубь базы, камерами наружу). Из приложения вы запускаете и первый «обзорный тур» в ходе которого робот составит подробную карту вашей квартиры, и будете запускать или планировать все уборки, а также следить за процессом и видеть результат.
Также в приложении можно включить ручное управление роботом или воспользоваться камерой видеонаблюдения — может быть полезно, если вы уехали, и хотите проверить, всё ли у вас дома в порядке. Камеры, правда, есть не у всех моделей, но у L10s Pro Ultra она имеется.
Ну и, поскольку вы в приложении видите всю карту квартиры, то можете самостоятельно размечать её на комнаты или другие зоны, по вашему выбору. По идее, после «обзорного тура» робот и сам должен понять границы комнат, но почему-то делает он это неважно. Скажем, Roborock S6 MaxV четырёхлетней давности справлялся с этим лучше. Причём у L10s Pro Ultra появилось ещё распознавание покрытия пола, но сделал он у меня это тоже неверно: у меня ламинат по всей квартире, а робот решил, что на кухне кафель, а ламинат в остальной квартире ориентирован не так, как на самом деле.
Уборку вы можете выполнять как по всей квартире, так и в отдельных комнатах или указанных зонах. Можно выбрать несколько комнат или зон, а можно запланировать такие «индивидуально настроенные» уборки по расписанию. Для каждой комнаты можно выбрать, как робот будет там себя вести — какую мощность использовать, сколько раз проходить всю поверхность пола, будет ли влажная уборка, и т.п.
Любая настраиваемая уборка может быть 1х, 2х или 3х — это и тщательность уборки, и количество раз, которое робот объезжает территорию. Причём робот чередует продольное и поперечное движение на каждый раз. Для типичной плановой уборки, если вы выполняете её ежедневно или через день, достаточно 1х.
И даже если вы включите все предлагаемые приложением настройки, робот сам будет определять — где грязно и надо ещё потереть/помыть, а где достаточно обычного режима. Также робот сам поднимает щётки на коврах, а может и вовсе (есть такая настройка) оставлять их в базе и ехать убирать ковёр без них.
В общем, всё происходит автоматически и без вашего участия. Вам достаточно только залить воду и запустить уборку (а если она в расписании — и этого делать не надо). А для сухой уборки и вода не нужна.
Во время уборки робот сам будет заезжать на станцию чтобы подзарядиться, слить лишнюю грязную воду, очистить пылесборник, прополоскать щётки. Вся навигация выполняется с помощью набора датчиков, главным из которых является LiDAR — он умеет определять расстояние до препятствия буквально с места. Также робот имеет датчики на дне, благодаря которым он не падает с лестниц, вторых этажей и т.п.
В конце уборки робот тщательно промоет щётки водой и начнёт их сушить. По умолчанию сушка длится 3 часа и сопровождается небольшим фоновым шумом.
За всё время использования моделей L10 Ultra/L30 Ultra и L10s Ultra у меня лишь один раз (на старой модели, L10 Ultra) возникла небольшая (сантиметров 10 в диаметре) лужица возле базы — робот предупреждал меня, что давно пора почистить щётки в базе и на роботе (из-за кошачей шерсти они забивались сильнее обычного, а прошло около года), а я всё откладывал.
Таким образом, 99% времени ваше внимание требуется только на залив чистой воды и слив грязной после уборки, но иногда робот будет просить что-то ему протереть или поменять — тот же пылесборник (раз 1-3 месяца) или слить грязную воду.
Во время уборки L10s Pro Ultra издаёт шум, но гораздо меньший, чем любой обычный пылесос, не робот. Вряд ли он разбудит, скажем, спящего в другой комнате человека. Шумный только процесс перекачки пыли в базовую станцию, но он длится относительно быстро.
Отличия от прошлых моделей
Впрочем, всё вышеописанное умели делать и предыдущие модели, в чём же отличие L10s Pro Ultra от предыдущих моделей?
Если проще, то L10s Pro Ultra — это та же L30 Ultra, но с габаритами L10 Ultra/L10s Ultra. Причём, L10s Pro Ultra тоже можно подключать к водопроводу. Тут я сразу оговорюсь, что и для L30 Ultra, как и для L10s Pro Ultra это лишь дополнительная опция — набор для подключения надо покупать отдельно (хотя в некоторых магазинах его продают комплектом). Плюс, подключать базу к водопроводу надо на стадии ремонта квартиры, точнее на стадии составления проекта. Его почти невозможно куда-то пристроить после, особенно если у вас маленькая кухня, а про ванную и туалет сразу забудьте: вряд ли у вас туда постоянно открыты двери, а скорее всего ещё и порожки имеются.
В общем, если вы не планировали ремонт в ближайшее время, можно этот пункт вообще не учитывать.
В чём же тогда новинка уступает прошлогоднему флагману? У L10s Pro Ultra модели меньше ёмкости для чистой и грязной воды в базе, в отличие от L30 Ultra — 2,5л против 4,5л. То есть, в L30 Ultra можно залить воду и робот сможет её использовать на протяжении почти недели, а в L10s Ultra я её заливаю через 1-2 уборки в своей двушке с отдельной кухней.
Наконец, у L10s Pro Ultra сила всасывания — 7000 Па (обратное давление, которое создаёт пылесос), а у L30 Ultra — 7300 Па. На самом деле, разница незначительная. Скажем, у L10s Ultra уже 5300 Па — и то он хорошо убирается.
Вообще, для ламината и других твёрдых покрытий пола высокая мощность всасывания и не принципиальна, это нужно коврам, особенно с длинным ворсом. В любом случае, робот по мере уборки регулирует мощность всасывания самостоятельно в доступных ему пределах и на максимальную производительность выходит редко и только когда это необходимо.
При этом L10s Pro Ultra на 20 тысяч рублей дешевле, чем L30 UIltra: 100 тысяч против 120 тысяч.
Если же сравнить с младшими моделями — L10 Ultra и L10s Ultra, то у L10s Pro Ultra есть мойка щёток горячей водой (58 градусов по Цельсию), а также технология Mop Extend. Всё это есть также у L30 Ultra.
С мойкой вроде всё понятно (в горячей воде лучше растворяются всякие бяки), а Mop Extend — это возможность прижимать одну из щёток к стене, вдоль которой едет робот. Это позволяет гораздо лучше промывать полы вдоль стен, чего младшие модели не умеют.
Конкуренты
Xiaomi Mi Robot Vacuum X20+
Топовая модель робота-пылесоса от Xiaomi подозрительно напоминает Dreame — и неспроста. Dreame действительно производит для Xiaomi этих роботов, но, разумеется, топовые наработки не отдаёт. Поэтому там и сила всасывания ниже — 6000 Па, и нет мойки щёток горячей водой, и Mop Extend тоже нет. Зато цена в два раза ниже — 50 тысяч рублей, например, в DNS.
Roborock S8 Pro Ultra
Главное принципиальное отличие этой модели от Dreame L10s Pro Ultra — пылесборник, как и ёмкости для воды, расположен сверху. Наш редактор Игорь Сайкин, который тестировал L10s Ultra и упоминал предыдущую модель Roborock, считает, что это удобнее, но я не согласен. Мол, для уборки пылесборника у Dreame надо больше наклоняться.
Окей, но, во-первых, это надо делать не чаще раза в месяц, а скорее всего раз в три месяца — зависит от количества пыли у вас дома. С такой частотой вам всё равно придётся наклоняться, и ещё ниже — чтобы что-то почистить у робота. К примеру, если у вас есть домашнее животное, особенно с шерстью, то и пыли больше, и на усики робота, щётку и переднее колесо эта вся шерсть наматывается — надо чистить, сам робот не умеет.
Во-вторых, базовая станция у Roborock на 11,8 сантиметров ниже, чем у Dreame — это как раз верх ёмкостей для воды. И если пылесборник с пылью почти ничего не весит, то ёмкости с водой более удобно поднимать с большей высоты, как у Dreame. Так что, с Dreame придётся как раз меньше наклоняться.
С другой стороны, что для меня было бы критично: базовая станция у Roborock на 8,2 см шире и на 8,9 больше в глубину. Т.е. занимает больше места в комнате. И всё это за счёт меньшей высоты, которая делает обслуживание контейнеров менее удобным, при этом на «габаритность» не влияет — вы же не будете ничего ставить сверху в любом случае. И под столешницу или висячую полку базу ставить не будете — как потом контейнеры с водой доставать?
Ну и наконец, у Roborock меньше сила всасывания — 6000 Па вместо 7000 Па у Dreame.
Главное же преимущество Roborock — система вибрации тряпки для влажной уборки, и двойная турбо-щётка для всасывания пыли. По идее, вибрация тряпки должна хорошо отчищать даже застарелые пятна, но и вращающиеся щётки у Dreame тоже неплохо с этим справляюся (у Roborock тряпка движется только вверх-вниз).
Roborock S8 Pro Ultra стоит 99 тысяч рублей (98 999) — это всего на 1 тысячу дешевле, чем Dreame L10s Pro Ultra.
Итого
Странная история получается — с одной стороны, L10s Pro Ultra в позиционировании уступает прошлогодному флагману, L30 Ultra, и даже стоит дешевле (но всё ещё дорого — 100 тысяч рублей), с другой стороны, он гораздо оптимальнее. Ну да, придётся воду чаще заливать, ну и всё. Зато меньше габариты, не надо покупать специальные банки с моющим средством, да ещё и белый цвет (на мой взгляд) приятнее глазу и лучше вписывается в интерьер.
По сравнению же с L10/L10s Ultra здесь сильно выше мощность всасывания, опять же — удобный залив моющего средства, мойка швабр горячей водой, и функция Mop Extend для тщательной уборки вдоль стен.
В общем, L10s Pro Ultra — «продуманный» флагман, откуда убрали лишнее, оставив лишь главное. Этакий Samsung Galaxy FE, если хотите.
Минусы? Я не нашёл, честно. Могу лишь попридираться — что искусственный интеллект неверно определил покрытие пола (у меня везде ламинат, причём уложен поперёк — да, это неправильно, но что поделать, а робот решил, что у меня на кухне кафель, а в остальных комнатах ламинат уложен вдоль), ну и что на ёмкости для моющего средства не сделали прозрачный столбик, чтобы видеть, сколько его там не доставая ёмкость. Разве что, из приложения можно видеть, осталось ли моющее средство, но сколько именно — не определишь.
- Отличная мощность всасывания
- Хорошо моет полы
- Моет и сушит щётки
- Много функций для автоматического и ручного управления
- Есть проблемы с автоматическим распознаванием
- Цена высоковата