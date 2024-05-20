Крутой робот-пылесос с влажной уборкой без переплаты за «максимальность»

В конце уборки робот тщательно промоет щётки водой и начнёт их сушить. По умолчанию сушка длится 3 часа и сопровождается небольшим фоновым шумом.

За всё время использования моделей L10 Ultra/L30 Ultra и L10s Ultra у меня лишь один раз (на старой модели, L10 Ultra) возникла небольшая (сантиметров 10 в диаметре) лужица возле базы — робот предупреждал меня, что давно пора почистить щётки в базе и на роботе (из-за кошачей шерсти они забивались сильнее обычного, а прошло около года), а я всё откладывал.

Таким образом, 99% времени ваше внимание требуется только на залив чистой воды и слив грязной после уборки, но иногда робот будет просить что-то ему протереть или поменять — тот же пылесборник (раз 1-3 месяца) или слить грязную воду.

Во время уборки L10s Pro Ultra издаёт шум, но гораздо меньший, чем любой обычный пылесос, не робот. Вряд ли он разбудит, скажем, спящего в другой комнате человека. Шумный только процесс перекачки пыли в базовую станцию, но он длится относительно быстро.

Отличия от прошлых моделей

Впрочем, всё вышеописанное умели делать и предыдущие модели, в чём же отличие L10s Pro Ultra от предыдущих моделей?

Если проще, то L10s Pro Ultra — это та же L30 Ultra, но с габаритами L10 Ultra/L10s Ultra. Причём, L10s Pro Ultra тоже можно подключать к водопроводу. Тут я сразу оговорюсь, что и для L30 Ultra, как и для L10s Pro Ultra это лишь дополнительная опция — набор для подключения надо покупать отдельно (хотя в некоторых магазинах его продают комплектом). Плюс, подключать базу к водопроводу надо на стадии ремонта квартиры, точнее на стадии составления проекта. Его почти невозможно куда-то пристроить после, особенно если у вас маленькая кухня, а про ванную и туалет сразу забудьте: вряд ли у вас туда постоянно открыты двери, а скорее всего ещё и порожки имеются.

В общем, если вы не планировали ремонт в ближайшее время, можно этот пункт вообще не учитывать.

В чём же тогда новинка уступает прошлогоднему флагману? У L10s Pro Ultra модели меньше ёмкости для чистой и грязной воды в базе, в отличие от L30 Ultra — 2,5л против 4,5л. То есть, в L30 Ultra можно залить воду и робот сможет её использовать на протяжении почти недели, а в L10s Ultra я её заливаю через 1-2 уборки в своей двушке с отдельной кухней.