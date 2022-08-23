Тестируем «почти импортозамещённый» китайский SSD, созданный специально для России

Турист приехал в маленький городок в горах Грузии, заглянул в местный винный магазин: — Простите, а есть «Киндзмараули»? — Да, конэчно, брат!

Продавец схватил пустую бутылку, налил в неё вино из бочки, достал из папки наклейку «Киндзмараули» и протянул туристу. Тот, немного обалдев:

— Простите, наверно, я лучше куплю у вас «Саперави»… — Да нэ вопрос, брат!

Грузин отставляет первую бутылку, берёт другую, наливает в неё вино из той же самой бочки и приклеивает этикетку с надписью «Саперави». Турист, захлопнув открытый от удивления рот, без всякой надежды сказал:

— А может быть, есть «Хванчкара»?

Грузин, заглянув в свою папку под прилавком:

— Э-э-э, дарагой, «Хванчкара» есть… Наклэйки нету!