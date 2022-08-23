Тестируем «почти импортозамещённый» китайский SSD, созданный специально для России

Тестируем «почти импортозамещённый» китайский SSD, созданный специально для РоссииDigma Mega G1
Я уже знаю, что вы скажете: «Автор, ну какие приостановленные? Тебе любой SSD прям в магазинах РФ продадут, даже без доставки из Китая!». Но тут, как говорят медработники: «Ваше здоровье — это не ваше достижение, а наш недосмотр при обследовании». Американско-тайваньский WD/SanDisk и южнокорейский Samsung официально в РФ не продаются. То есть всё, что продаётся — везут «из-под полы». А затаившиеся Xiaomi с Lenovo, приостановившийся Honor и уходящий-приходящий Huawei (звучит как название гонконгского боевика) намекают нам, что на китайские бренды тоже надеяться не стоит.
Но внутри РФ создать быстрый современный SSD выпускать некому. Поэтому бизнесмены выбирают для импорта компьютерных комплектующих в Россию третий путь…
Этикетка есть!
Я неспроста написал вместо «импортозамещённых производителей» фразу «импортозамещённых брендов». Это не одно и то же: если «Макдоналдса» в России уже нету, то «Вкусно и Точка» — есть. Не совсем то же самое, но отличия смехотворные. Если Coca-Cola в РФ уже не выпускают, то «Добрый Cola» — то же самое, но с другой этикеткой — да без проблем! Всё как в старом добром анекдоте о продавце вина в Грузии:
Турист приехал в маленький городок в горах Грузии, заглянул в местный винный магазин: — Простите, а есть «Киндзмараули»? — Да, конэчно, брат!
Продавец схватил пустую бутылку, налил в неё вино из бочки, достал из папки наклейку «Киндзмараули» и протянул туристу. Тот, немного обалдев:
— Простите, наверно, я лучше куплю у вас «Саперави»… — Да нэ вопрос, брат!
Грузин отставляет первую бутылку, берёт другую, наливает в неё вино из той же самой бочки и приклеивает этикетку с надписью «Саперави». Турист, захлопнув открытый от удивления рот, без всякой надежды сказал:
— А может быть, есть «Хванчкара»?
Грузин, заглянув в свою папку под прилавком:
— Э-э-э, дарагой, «Хванчкара» есть… Наклэйки нету!
Смекаете? Абсолютно такая же ситуация с производителями сегодня. Если изобрести «этикетку», чтобы устройство не имело прямого отношения к зарубежным брендам, китайцы с радостью отгрузят вам такой набор технологий.
Бренд Digma принадлежит компании Nippon Klick Corporation, расположенной… нет, не в «Ниппонии», а в Лондоне. А вот поставками занимается российский дистрибьютор Merlion. А SSD у нас соткан из китайских комплектующих в доме, который построил Джек.
Короче говоря, для россиян бренд преподносится «британский», за рубежом его скорее расценивают, как «российский», а комплектующие, как это обычно бывает, китайские (или тайваньские). А теперь попытаемся разобраться, каков он для покупателей, и стоит ли такое чудо вообще приобретать.
Характеристики
|Накопитель
|Digma Mega G1 (DGSM3002TG13T)
|Форм-фактор
|M.2
|Подключение
|PCI-E Gen.3 x4
|Емкость, Гбайт
|2048
|Чипы памяти
|128-слойная, YMTC, TLC 3D NAND (NTEF04TY3EL1G9)
|Контроллер
|Innogrit IG5216 (Shasta+)
|Буфер
|Нет
|Скорость последовательного чтения
|до 3300 Мбайт/с
|Скорость последовательной записи
|до 2800 Мбайт/с
|Среднее время наработки на отказ, млн. часов (MTBF)
|1.5
|Ресурс записи (TBW)
|380 ТБ
|Гарантийный срок
|3 года
|Цена
|15 тысяч рублей
Для тех, кто не разбирается в характеристиках
Как вы уже могли понять по смартфонам и остальным гаджетам, Digma не владеет заводами и не штампует устройства собственноручно — новая модель чего-либо приезжает в Россию по итогам переговоров-торгов-договорённостей с китайскими предприятиями, которые вываливают перед менеджерами альбом (или PDF-файл) в стиле: «Вот 50 модификаций, доступных к заказу!», из них представители Digma выбирают ту, которая в России «зайдёт» лучше всего, а потом такие: «Вот вам деньги, штампуйте!». Прежде чем кукарекать «ничего своего нет!», учтите, что такие Kingston, AMD, Silicon Power и многие другие fabless («бесфабричные») производители SSD поступают так же, просто в других масштабах.
А китайцы штампуют. Причём зачастую даже разные модели SSD могут делать на разных производствах (как договорятся), и какого-то «фирменного почерка», «фамильных особенностей» и прочих «ценностей истории в рамках бренда» тут не ищите. Но большинству на эти имиджевые побрякушки наплевать, лишь бы цена и характеристики были в порядке. Иначе Россия так бы и осталась страной убитых старых iPhone, а не китайских новых смартфонов молодых брендов.
В нашем случае Digma Mega G1 оказался накопителем с комплектом из китайской, довольно неплохой новомодной 128-слойной памяти YMTC (Yangtze Memory Technologies) в том самом Ухане, где любят кушать летающих мышей (не волнуйтесь, SSD не заразные). Что-то подобное устанавливает в свои младшие модели Silicon Power. Четыре чипа, все на лицевой стороне, что замечательно — не придётся выгибать SSD дугой, если будете прикручивать его в корпус тонкого ноутбука.
И контроллером Innogrit IG5216. Вы об этом
гайморите «Инногрите» не слышали, конечно, потому что его создал в 2016 г. Zining Wu — пекинский китаец, вовремя смотавшийся в США и проработавший в (а вот этих вы уже знаете, если читали обзоры SSD) знаменитой компании Marvell. Не той, которая про «Капитана Америку» и «Железного Человека», а ту, которая разрабатывала контроллеры для SSD Corsair, Crucial, OCZ и Plextor, например.
Ну а клиенты Innogrit сегодня — SSD Acer, Lexar, Smartbuy и вот, как видите, Digma тоже.
Контроллер четырёхканальный, безбуферный, 28-нанометровый. В роли буфера он использует оперативную память компа с помощью технологии HMB (Host Memory Bus. Не путайте с HBM, которая уже означает память в видеокартах).
Как вы понимаете, память и контроллер — это как двигатель и коробка передач: может быть несколько вариаций, но не особо отличающихся, чтобы двигатель не «порвал» коробку, а коробка не была и избыточным запасом (и ценой), если в двигателе мало «лошадей». Иногда SSD с Innogrit IG5216 комплектуют 96-слойной TLC-памятью Micron (более дешёвой, более выносливой, но и относительно медленной), но, честно говоря, QLC YMTC 3D NAND бодрее будет, хоть многие и начинают ныть впрок, что «с ней SSD уже будет не на века, кабы чего не вышло!».
Ну, не знаю, зачем вам «на века» — я в 2015 г. покупал Samsung 850 EVO (2.5”, SATA-III), четыре года использовал его, а потом продал нафиг, потому что медленные 256 ГБ уже тогда были не актуальны. И не использовал его до гроба, как завещают комментаторы обзоров SSD с 3D QLC NAND. Ну да ладно, мы отвлеклись.
Итого, у нас тут 2 ТБ SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 за 15 тысяч рублей (официальная цена), что, в общем-то, недорого — меньше просят только за алиэкспрессовское барахло в формате SATA-III M.2, наподобие Netac («не дай бог так оголодать!»), а ещё древние и модели Kingston и Adata, которые на 30-40% медленнее. Я тут не прикалываюсь и не нахваливаю, просто посмотрите, сколько стоят аналогичные накопители с заявленными 3300 МБ/с и хотя бы 2500 МБ/с на запись — они все дороже.
«Ну, наверное, Digma просто заявленную скорость не выдаёт, вот и всё?», — скажете вы? А вот мы сегодня здесь собрались как раз для того, чтобы это проверить.
Тестируем
Всем, как правило, пофиг, но некоторым не совсем, поэтому вот тестовая конфигурация и SMART накопителя:
|Тестовый стенд
|CPU
|Intel Core i7-12700KF
|Материнская плата
|Gigabyte Z690 UD4
|Оперативная память
|DDR4-3200, 2 x 32 Гбайт
|Видеокарты
|Galaxy GeForce RTX 3080 12G
|Блок питания
|Seasonic SS-1000XP, 1000 Вт
|Система охлаждения CPU
|Phanteks Glacier One 280MPH
|Корпус
|Thermaltake Core X31 TG
Давайте не будем клоунами и сразу признаем, что для современных SSD PCIe 3.0 x4 радиатор просто необходим. Без него тестировать скорость — как замерять разгон мощного автомобиля на дешёвых «скользких» шинах. Много шума (и температуры), мало скорости и толку. У нас, к сожалению, на этот раз не открытый стенд в тестировании, но, судя по замерам, радиатор Thermalright TR M.2 2280 сдюжил. В общем, смотрите-ка:
В последовательных нагрузках всё очень клёво — полностью соответствует заявленным характеристикам, офигенные предельные скорости, швырять фильмы и другие более-менее крупные (от гигабайта и выше) файлы на SSD и с него можете по-барски быстро. Опять же — лишь бы охлад не подвёл.
Другое дело — программы. По скорости установки/удаления/запуска софта это SSD уровня «ладно, сойдёт». Даже с учётом того, что 2-терабайтные SSD при прочих равных шевелятся быстрее терабайтных, Samsung 980 (такой же безбуферный накопитель) уделает по скорости эту модель по быстродействию раза в полтора. Конечно, это намного-намного быстрее по быстродействию (не только в линейных операциях, но и в софте-играх) любых 2 ТБ SATA-III накопителей — и 2.5”, и M.2.
Короче говоря, у этого 2-терабайтника в софте получается производительность чуть ниже уровня среднеклассовых 2-терабайтных Silicon Power, PNY, Teamgroup или Adata с контроллером Phison E12S и каким-никаким, но буфером . Но такие модели будут стоить 18-20 тысяч. А вот какие-нибудь Adata Gammix на контроллере SMI SM2267, либо Smartbuy на Phison E13T будут ещё медленнее.
Что всё это означает на практике? Ну, это прозвучит странно для 2-терабайтного SSD, но я бы рекомендовал его использовать не в роли «один за всех» (когда на одном SSD и Windows, и «тяжёлые» программы, и игры), а выбирать: либо «винду» забросить на отдельный SSD, либо (лучше) этот 2-терабайтник отдать под игры, а Windows и эти ваши фотошопы/хромы крутить на менее ёмком, но более быстром в операциях с мелкими файлами накопителе.
Ну а в крупных файлах учитывайте, что, если бросаете на SSD какую-то эпично огромную папку (в несколько сотен ГБ), то скорость записи с максимальной до «быстрее, чем на SATA-III SSD, но не супер-быстро) просядет уже после 120-130 ГБ. И это, кстати, норма — на 1 ТБ Samsung 970 Evo Plus, который стоит 13-15 тысяч в РФ (почти как 2 ТБ Digma) скорость просядет уже после 50 ГБ. Разница только в том, что в Digma она снизится резче, а у Samsung падение будет плавным и незначительным настолько, что к «финишу» он придёт чуть раньше.
Напоследок могу подтвердить, что датчик температуры в этом SSD врёт безбожно: у меня, как и у уважаемого DAVILЫЧ (proSSD) такая же ботва в тестировании. В каком бы режиме SSD не использовался — всегда показывает температуру 54°C! Цирк с конями, конечно. Но, конечно, не Digma первые начали так «читерить» (они могут и вообще не в курсе быть, SSD-то заказной у подрядчиков), так же действуют иной раз SmartBuy, Transcend и многие другие.
И, конечно, в прям экстремальной нагрузке SSD нагревается где-то под 80 градусов и только тогда теряет в производительности ощутимо, а в обычной нагрузке (загрузить винду, запустить игру) будет даже более-менее ворочаться без падения скорости работы. До тех пор, пока вы не начнёте использовать его как 2 ТБ-накопитель (устанавливать/записывать что-то экстремально крупное). И вот тогда без радиатора уже не обойтись. Просто ставьте хоть какой-нибудь, потому что мониторинг температуры не работает.
Выводы
Кряхтит по-старчески. Когда я был молодой, производители SSD на упаковках и в рекламе писали лозунги «Хватит использовать медленные старые технологии — переходите с бестолковых жёстких дисков на наши накопители!». Очень многие бюджетные модели SSD продавались под этими лозунгами.
В 2022 году маркетологи такую рекламу уже не практикуют — тут уже наоборот, попробуй-ка купить тот же ноутбук без SSD на борту. Но если бы я городил рекламу для Digma Mega G1 (а эта статья не рекламная, к сожалению), я бы делал упор на то, что эта модель — входной билет в мир «цивилизованных» SSD PCIe 3.0 NVMe. Если сейчас не швыряться ссылками на Алиэкспресс, который со своим поехавшим курсом доллара ценники переписывает ежесуточно по велению левой пятки, то станет понятно, что по рекомендованной цене в 15 тысяч в российских магазинах более быстрого 2-терабайтного SSD нет. А чуть более быстрые модели в российских магазинах — это уже 18-20 тысяч минимум. Иногда больше.
При этом говорить «ставьте в свои компы с Ryzen 5 или Core i7 этот SSD основным — будет ништяк» я тоже не стану. На роль системного диска в мощные компы лучше взять что-то с буфером памяти тыщ за 20. В бодрых компьютерах такой SSD стоит использовать в качестве «поляны» для быстрого чтения/записи файлов, либо каких-то в меру упитанных (менее 100 ГБ) игр, например.
В ноутбуках такой SSD будет хорошо смотреться на новых моделях с Intel Celeron/Pentium или AMD Athlon (чо вы ржоте, балбесы? Новые Celeron по мощности сравнялись с Core i5-5200U, между прочим).
Если вам неохота хранить файлы в облаках, либо вы купили ноутбук школьнику для учёбы, а он всё равно играет на «встройки» во всякие инди-игры, то поверьте — ему будет наплевать, что с Digma Mega G1 игры будут загружаться на 1-2 сек дольше, чем с Samsung 980, а вот набить ноут 2 ТБ игр ему будет в кайф.
Слева направо: дорогой SSD, SSD среднего класса, дешманский SATA-III SSD, жёсткий диск. Выше и ниже этого видео я пытаюсь вам объяснить, что за разницу между 1 и 2 нужно доплатить 4-8 тысяч рублей
В сухом остатке получаем SSD класса «если б было море пива — я б дельфином стал красивым». Вот тут у нас море памяти и да, способ получить 2 ТБ в нормальном по скорости SSD по минимальной цене. Но не для гурманов и не для тех, кому будут действовать на нервы пара лишних секунд при загрузке Photoshop или снижение скорости, если придётся копировать 300 ГБ
пиратских голливудских фильмов в BDRemux дистрибутивов Ubuntu с какого-нибудь другого SSD. Не так уж плохо для «околороссийского» SSD (вы же сюда из-за заголовка пришли?), я бы сказал.