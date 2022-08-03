Не сдавайся, позорься до конца: Huawei снова свернула продажи в России

Сегодня в 17:12
1 мин.
Не сдавайся, позорься до конца: Huawei снова свернула продажи в РоссииИнтересно, чем все закончится
Huawei все никак не может определиться, будет ли она оставаться на российском рынке, или же покинет его. Сегодня, например, стало известно, что компания закрыла свой российский интернет-магазин Vmall, о чем сообщается на официальном сайте.
На сайте утверждается, что продажи остановлены также и в мобильном приложении магазина. Ранее оформленные заказы компания доставит, об этом можно не переживать, а вот новые сделать уже нельзя. Ну и на купленные товары в любом случае будет действовать гарантия, обнадеживает Huawei.
С начала лета компания уже успела начать закрывать свои официальные торговые точки в России, после чего возобновить поставки смартфонов и прочих гаджетов в страну, потом увольнять российских сотрудников, а теперь это.