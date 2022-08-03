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Не сдавайся, позорься до конца: Huawei снова свернула продажи в России

Интересно, чем все закончится
Huawei все никак не может определиться, будет ли она оставаться на российском рынке, или же покинет его. Сегодня, например, стало известно, что компания закрыла свой российский интернет-магазин Vmall, о чем сообщается на официальном сайте.
Не сдавайся, позорься до конца: Huawei снова свернула продажи в России

На сайте утверждается, что продажи остановлены также и в мобильном приложении магазина. Ранее оформленные заказы компания доставит, об этом можно не переживать, а вот новые сделать уже нельзя. Ну и на купленные товары в любом случае будет действовать гарантия, обнадеживает Huawei.

С начала лета компания уже успела начать закрывать свои официальные торговые точки в России, после чего возобновить поставки смартфонов и прочих гаджетов в страну, потом увольнять российских сотрудников, а теперь это.

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