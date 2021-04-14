Бывают умные часы для спортсменов, бывают — для бизнесменов. А вот вариант для всех

С какого момента обычные умные часы становятся еще и спортивными? Достаточно ли сделать их водонепроницаемыми и научить считать все ваши шаги и сожженные калории? Ах да, еще корпус можно добавить побрутальнее, с нашлёпками и выступами, чтобы каждый прохожий сразу понимал, что вы человек, вообще-то, причастный к игре мускулами и быстрым движениям.

Полтора года назад мы уже обозревали по-настоящему спортивные часы Amazfit — Stratos 3. Их фишка заключалась в умении правильно считать большинство видов активности (даже корректный учёт горнолыжных тренировок есть), малом весе и хорошей автономности. И водозащите.

И вот всю эту навороченную начинку инженеры из Amazfit решили поместить в небольшой минималистичный корпус. Так, собственно, и получились GTR 2 — классические по внешности часы с биотрекером, OLED-экраном и кучей спортивных возможностей. Но про все это чуть позже, а пока встречаем их по одёжке.

Внешний вид

Корпус часов представляет собой довольно аккуратный и легкий блинчик из комбинации нержавеющей стали, пластика и стекла. Выглядят мило, но не стоит поддаваться рекламе, которая показывает их в таком ракурсе, что на рендерах видна только металлическая часть боковой поверхности.