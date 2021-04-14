Бывают умные часы для спортсменов, бывают — для бизнесменов. А вот вариант для всех
С какого момента обычные умные часы становятся еще и спортивными? Достаточно ли сделать их водонепроницаемыми и научить считать все ваши шаги и сожженные калории? Ах да, еще корпус можно добавить побрутальнее, с нашлёпками и выступами, чтобы каждый прохожий сразу понимал, что вы человек, вообще-то, причастный к игре мускулами и быстрым движениям.
Полтора года назад мы уже обозревали по-настоящему спортивные часы Amazfit — Stratos 3. Их фишка заключалась в умении правильно считать большинство видов активности (даже корректный учёт горнолыжных тренировок есть), малом весе и хорошей автономности. И водозащите.
И вот всю эту навороченную начинку инженеры из Amazfit решили поместить в небольшой минималистичный корпус. Так, собственно, и получились GTR 2 — классические по внешности часы с биотрекером, OLED-экраном и кучей спортивных возможностей. Но про все это чуть позже, а пока встречаем их по одёжке.
Внешний вид
Корпус часов представляет собой довольно аккуратный и легкий блинчик из комбинации нержавеющей стали, пластика и стекла. Выглядят мило, но не стоит поддаваться рекламе, которая показывает их в таком ракурсе, что на рендерах видна только металлическая часть боковой поверхности.
Со стороны часы кажутся не такими толстыми именно из-за этого ухищрения, потому что пластиковая часть корпуса сама по себе массивная и составляет примерно треть от толщины часов. Похожим образом истинную толщину прятала Apple в ноутбуках Macbook Air за счёт скосов на гранях корпуса. Вот тут это работает, примерно, таким же образом.
Несмотря на то, что часы довольно крупные, вес у них небольшой — всего 50 грамм с ремешком. Ощущается ли этот вес на руке? Не особо. Привыкнуть не сложно, через пару дней использования я иногда забывал, что они, вообще-то, уже на мне. Однако есть один субъективный минус — засыпать ночью с довольно проблематично, мешают. Однако если ваше запястье шире моего, то, вполне вероятно, что ваш он они не потревожат. А иначе теряется одна из важных функций умных часов — подсчёт реального времени сна (а не "я вроде бы заснул во столько-то", по вашим туманным прикидкам).
Забегая наперёд, сразу скажу, что GTR 2 позволяют принимать звонки и даже отвечать на них. Поэтому легко догадаться, для чего часам нужны несколько характерных вырезов в корпусе. Да, в тех, что побольше, расположены динамики, а в небольшом круглом отверстии спрятан микрофон. При этом герметичность часы не потеряли. С ними можно опускаться на глубину до 50 метров, так что про душ и принятие ванны переживать не стоит — даже если искупаете часы в воде, вреда это им не причинит.
Управление
За две физические кнопки, конечно, спасибо, но для навигации по системе всё ещё удобнее использовать колёсико. И даже примеры его реализации мы уже видели на другом устройстве от одного параллельного бренда. В более дорогих титановых Zepp Z (это еще один бренд материнской компании Huami, как и Amazfit) колёсико тоже было, работало оно хорошо, взаимодействие с экраном сводилось к минимуму. Удобно, если не хочется пачкать дисплей грязными руками. Но имеем то, что имеем.
Верхняя кнопка всем своим видом как бы намекает, что она тут главная (другими красные кнопки быть не могут, к чему нас приучили ещё со времён СССР). Так вот, она отвечает за включение и выключение часов при долгом нажатии и за переход в меню местных приложений. И за выход из меню тоже, вот так совпадение!
Если вы ещё не поняли, к чему я виду, то объясняю: часам попросту не хватает физических элементов управления для того, чтобы взаимодействовать с ними без прикосновений к экрану. В ряд серьёзных минусов отнести это сложно, но факт не из самых приятных.
Сама логика навигации по системе понятна и затруднений не вызывает даже в начале использования. Первых часов после распаковки с головой хватит для того, чтобы запомнить где и что находится в недрах местной странной версии Android. Кстати, о ней.
Вот на что способна местная операционная система
Все часы от Amazfit работают на собственной модификации Android. При подключении к компьютеру, они определяются через утилиту ADB как полноценные Android-устройства (
гусары прошивальщики-любители из форума 4PDA на этих словах возбуждаются). Можно даже какие-то файлы отправить непосредственно в память часов, доступа к которой со стороны пользователя нет. Точнее, она как бы есть, но “легально” на часы отправляется только музыка. Для этого выделили 3 Гб памяти и добавили возможность подключения Bluetooth-наушников непосредственно к часам. Даже собственное приложение плеера предусмотрено.
На этом мультимедийные возможности заканчиваются. Доступа к сторонним сервисам у часов нет. Даже пролистнуть плейлист из Spotify не получится, сможете лишь перемещаться по трекам при помощи кнопок “вперед”, “назад”, “play/pause”. Поддержку картинок в уведомлениях тоже почему-то до сих пор не добавили. Как не добавили и магазин приложений — диктофон установить не получится.
Зато реализация фитнес-составляющей в системе на должном уровне. Тут вам и построение пройденных маршрутов (на OLED-дисплее смотрится отлично), и вывод всех показателей в доступном виде. Во время тренировок самые нужные данные всегда на экране, скорость вашего передвижения обновляется в режиме реального времени. Можно смело использовать как дополнение к велокомпьютеру.
Дисплей
Amazfit все активнее уходит от трансфлективных (экономичных, прекрасно читаемых на солнце, но тусклых в помещении) дисплеев, которые массово использовались брендом года полтора назад. Линейка Bip тоже обновилась и пополнилась устройствами с IPS-экранами. Жаль, потому что мне такой тип дисплеев действительно нравился, а положительные эмоции от Stratos 3 и Bip S были во многом связаны именно с забавным принципом работы. На экран попадает солнечный свет — экран светится ярче. И никаких затрат драгоценной энергии на подсветку в светлое время суток.
Но с желаниями рядового потребителя мало что можно сделать, когда большинство производителей перешло на более выигрышные внешне AMOLED-дисплеи. Теперь к этому большинству, похоже, окончательно присоединилась и Amazfit.
Дисплей у Amazfit GTR 2 не самый большой, скорее, даже средний — 1,39” по диагонали. Этого хватает, чтобы не приглядываться к экрану, а вполне комфортно считывать всю нужную информацию. Шрифты, неперевёденные иероглифы (встречаются на некоторых дополнительных циферблатах) и вся интерфейсная графика выглядят хорошо, чёткость изображения классная.
Автояркость, несмотря на уменьшившиеся габариты часов (по сравнению с первым поколением) тоже есть. Ночью спасает, проверено. Если же оставить максимальный уровень яркости и лечь спать, то во время ночного пробуждения можно прифигеть от светового пучка в глаза. Не самое приятное ощущение, ведь дисплей здесь яркий.
Датчики и спорт
Сложно представить, какой вид активностей не охватили в Amazfit. Кажется, не хватает только чего-то совсем экстремального. Прыжков с парашютом, например. Но и без этого неполный список впечатляет:
- Бег и ходьба;
- Велосипедный спорт;
- Плавание;
- Стрельба из лука;
- Верховая езда;
- Виды спорта для закрытых помещений;
- Виды спорта на открытом воздухе;
- Единоборства;
- Танцы;
- Спортивные игры с мячом;
- Водные виды спорта;
- Зимние виды спорта;
- Активный отдых и развлечения.
Все биологические показатели регистрируются при помощи сенсора собственной разработки. Здесь используется уже второе поколение оптического датчика BioTracker PPG, который может измерять не только частоту сердечных сокращений, но и степень насыщения крови кислородом. Погрешность в измерениях последнего параметра, судя по заявлениям Huami, составляет 1,67% при сравнении BioTracker PPG с профессиональными пульсоксиметрами. Проверено это было в больнице города Наньшаньчжун (получите удовольствие в попытке произнести это слово, как это сделали мы) в ходе многочисленных осмотров пациентов, которые уже перенесли COVID-19.
И если с подсчетом простых видов активности, где не требуется связь со спутником, часы справляются отлично, то с отслеживанием поездки на велосипеде у меня возникали трудности, ведь зафиксированная скорость могла достигать удивительных 80 км/ч. Мне, конечно, было приятно увидеть такие лестные показатели, но факт остается фактом — турбированного велосипеда у меня все ещё нет. При этом часы сообщали, что связь со спутником успешно установлена, а само действие происходило в центре Москвы.
Автономность
Для того, чтобы часы работали “на полную”, стоит включить все датчики и поставить максимальную частоту измерений. С яркостью дело ваше, но, допустим, вы будете пользоваться только средними значениями. В таком режиме и при постоянном сопряжении со смартфоном можно смело рассчитывать на дней 5-6. Примерно такую же автономность вам обеспечат часы Huawei/Honor аналогичного класса, а Samsung разрядятся раньше.
Если же отключить половину измеряемых параметров и Always On, то можно “выжать” и полмесяца автономности. Да, не дотягивает до показателей более компактных часов из линейки Amazfit Bip, но для такого набора из экрана и кучи датчиков результат более чем хороший. Надо ли напоминать насколько мало живут Apple Watch и часы на Android Wear?
Конкуренты
Прошло то время, когда новые часы на Android Wear можно было купить по той цене, которую сейчас просят за GTR 2. Но за это время и Android Wear успела превратиться в wear OS, и сами цены заметно изменились. Поэтому сегодня в этом ценовом сегменте, мы имеем дело с фитнес-браслетами на стероидах, ведь до функциональности полноценных умных часов им еще далеко.
|Amazfit GTR 2
|Honor MagicWatch 2 46 мм
|FOSSIL Gen 3
|Экран
|AMOLED, 1,39", 454х454 пикселей, 326 PPI
|AMOLED, 1,39″, 454х454 пикселей, 462 PPI
|OLED, 1.78", 320x290 пикселей, 243 PPI
|Процессор
|Неизвестно
|Huawei Kirin A1
|Snapdragon Wear 2100
|Связь
|Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4 ГГц
|Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, Beidou
|Bluetooth 4.1 LE, Wi-Fi
|Память
|3 Гб
|4 Гб
|4 Гб
|Датчики
|Huami BioTracker 2 PPG, барометр, геомагнитный 3-осевой датчик, акселерометр, датчик подсветки
|Акселерометр, гироскоп, магнитометр, датчик сердечной активности, датчик освещенности, датчик атмосферного давления, высотомер и компас
|Акселерометр, гироскоп, термометр, датчик освещенности
|Операционная система
|Закрытая собственная
|Закрытая собственная
|Wear OS
|Совместимость
|Android 5.0 и выше + iOS 10 и выше
|Android 4.4 и выше + iOS 9.0 и выше
|Android 6.0 и выше + iOS 12 и выше
|Защита от воды
|5 АТМ, 50 метров
|5 АТМ, 50 метров
|IP 67
|Батарея
|471 мАч
|455 мАч
|не указано
|Ремешок
|Cъемный, кожаный / силиконовый
|Cъемный, кожаный / силиконовый
|Cъемный, кожаный
|Размеры
|46,4х46,4х10,7 мм
|46х46х10,7 мм
|46x46x12,5 мм
|Вес
|50 г
|41 г
|не указано
|Цена
|14 000 рублей
|13 000 рублей
|13 000 рублей
Honor MagicWatch 2
Идейный брат героя обзора. Схожий набор функций, все та же защита от воды и две кнопки для управления. Правда, такого же продвинутого датчика у них нет.
Как и у Amazfit GTR 2, у MagicWatch собственная закрытая операционная система, доступа к которой у пользователя нет. Никаких сторонних приложений, зато полный набор утилит для анализа ваших активностей. Идеальный вариант, если у вас уже есть смартфон от Honor/Huawei. В официальной рознице стоит почти столько же, сколько и GTR 2, а вот на “сером” рынке можно найти предложения гораздо дешевле.
FOSSIL Gen 3
Если вам не сдались все эти спортивные функции и измерение каждого вашего чиха, то вот вариант на wear OS, который является полной противоположностью почти всем упомянутым в обзоре часам, и позволяет устанавливать новые приложения/расширять функции. Да, дешевле, чем герой обзора, однако за экосистемную свободу придется платить. Автономность сюда не завезли, но это проблема не конкретно этой модели, это историческая проблема всех часов на wear OS.
Итого
Amazfit GTR 2 — хорошая адаптация прошлого поколения часов под более актуальные веяния в дизайне носимой электроники. Стекло теперь закрывает всю фронтальную панель, старый биотрекер заменили на прокачанное второе поколение.
И все бы хорошо, но от части проблем в Amazfit не смогли избавиться. К тому, что улучшать функции системы, ещё можно привыкнуть (хотя часы не дешёвые, хотелось бы уже чего-то большего, чем функции фитнес-браслета + звонки), а сами часы периодически теряют связь со смартфоном из-за недоработок прошивки. За две недели я столкнулся с этим дважды. Возможно, это болезнь конкретного тестового экземпляра, но "в интернетах" подобные жалобы не единичны (и это не привычная "святая война" смартфонов с приложениями умных часов, а именно отказ часов работать с приложением, пока не сбросите их на заводские настройки). При этом с другими часами от Huami у меня таких проблем не было.
Да, часы GTR 2 целых полгода назад, и вероятность доработки прошивки в них из-за этого стремится к нулю, но я всё же надеюсь, что Amazfit, вместе с дальнейшими обновлениями ПО, исправит недочеты и наконец русифицирует циферблаты самих часов, а ещё доработает стабильность работы с приложением-компаньоном, которое ставится на смартфон. Вот тогда это будет действительно классный вариант для покупки.
- Яркий AMOLED-дисплей
- Отличная автономность
- Возможность отвечать на голосовые звонки
- Продвинутый биотрекер
- Физическое колесико прокрутки так и не появилось
- Часы периодически "отваливаются" от смартфона
- В прошивке встречаются иероглифы