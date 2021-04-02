Братская могила: 10 брендов смартфонов, которые погибли в эпоху Android

Дальше — хуже. G7 в 2018 году очень отставал от конкурентов по качеству камер (магия специалистов LG по камерам закончилась, дешёвый сенсор Sony IMX351 даже с крутой оптикой хорошего диапазона и цветопередачи не обеспечивал), V30 радовал качеством дисплея, производительностью и автономностью, но камера осталась дешёвенькой (а к тому времени Huawei встряхнул всех своим P20 Pro с сенсационной на то время ночной съёмкой и т.д.), и покупатели постепенно махнули на LG рукой. Спустя год LG тихо и без официальных заявлений перестанет продавать смартфоны в России, разрешит индийцам из Micromax выпуск бюджетных смартфонов под своими этикетками, а к началу 2021 года попытается найти покупателя на своё смартфонное подразделение, не найдёт, и решит, что "пропадай оно пропадом".

"Так им и надо", скажете? Я не совсем согласен. Да, после выхода G4 у LG почти не было супер-конкурентоспособных смартфонов, которые бы очевидно заткнули за пояс Samsung, Apple, Huawei и остальных. Но в том, что Samsung Galaxy S4 продавался лучше, чем LG G2, хотя у G2 был лучше дисплей и "либо такая же, либо, иногда, лучше" качество съёмки на камеру — в этом виноваты вы, покупатели. Как и в том, что Google Nexus 5 продавался недостаточно хорошо, и после него Google начал делать нафиг никому не нужные дорогостоящие Nexus, а теперь и умирающий вид смартфонов Pixel. Да и LG V30 тоже был достоин большего внимания, чем он его получил — в сравнении с iPhone 8 Plus, который вышел тогда же, LG был лучше и по качеству дисплея, и по автономности, и как минимум не хуже по качеству звука. Но всем было наплевать.

Мне кажется, что причины ухода LG из смартфонного бизнеса — несоответствие результатов ожиданиям. Видно, что компания много вкладывала в разработку новых смартфонов, в том числе, в инновации, а не просто копирование чужих идей, но “выхлоп” был… Мягко говоря, очень слабым. Возможно, продвигали как-то не так, а, может, звёзды не сошлись.

В любом случае, крах мобильного подразделения LG лично я считаю всё-таки потерей для рынка. Да, смартфоны были не идеальными, но, как я уже сказал, инноваций у них было много и они действительно пытались удивить потребителя.

HTC

В своё время, задолго до появления айфона, эта компания была этаким аналогом Apple — сначала под брендом Qtek, а затем и HTC, выпускались лучшие и самые популярные коммуникаторы на Windows Mobile. И даже когда HTC начала делать Android-смартфоны — они всё ещё становились хитами.