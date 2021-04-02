Братская могила: 10 брендов смартфонов, которые погибли в эпоху Android
Поговорим о том, чем они были известны, за что их любили (а за что ненавидели), ну и почему, собственно, так всё закончилось.
LG
Начать хочется всё-таки с LG. Они ворвались в рынок мобильных телефонов очень давно, ещё на заре кнопочных звонилок, и вполне успешно там себя чувствовали. В какой-то момент мобильники LG были даже популярнее Samsung (полифонические раскладушки, модный слайдер LG Chocolate, и так далее). После звонилок компания решила попробовать и смартфоны — тогда ещё на Symbian, ну а когда Android начала побеждать — переключились на неё.
В целом, LG никогда не боялись экспериментов, в частности у них есть внушительный модельный ряд смартфонов даже на Windows Phone.
А в первые годы существования Android LG была тем самим брендом, который подарил людям даже не столько "премиальные, для обеспеченных господ, под тыщу баксов" флагманы, как это делали многие конкуренты, а прекрасные по сочетанию цены и качества бюджетные смартфоны. LG Optimus One в 2011 году был одним из немногих бюджетных смартфонов, которыми было приятно пользоваться. Нормальной альтернативой ему были только более дорогие, но тоже, впрочем, качественные Samsung Galaxy Ace.
Более того, LG можно даже назвать законодателем моды — к примеру, это именно они ввели моду на сверхширокоугольный объектив (модель LG G5). Первыми выпустили смартфон с двухъядерным процессором (Optimus 2X), одними из первых присоединились к четырёхъядерной гонке (Optimus 4X. Теоретически, самым первым был HTC Edge, только его почти нигде не продавали, в отличие от). А в модели LG G3 придумали совместить кнопку включения питания и сканер отпечатков пальцев, а также сделали первый в мире Quad HD (2560x1440 впервые появились не в Самсунгах, если вы вдруг не знали) дисплей в смартфоне. Кстати, первый в мире Quad HD дисплей с соотношением сторон 18:9 тоже сделали LG (в LG G6).
Ещё у LG был смартфон с 3D-камерой и экраном — LG Optimus 3D (первый в мире такой смартфон, выпущенный через несколько месяцев после портативной консоли Nintendo 3DS с аналогичными функциями, но гораздо меньшего разрешения), первый Android-смартфон с 4-ядерным процессором — LG Optimus 4X. Три фирменных смартфона Google — Google Nexus 4, 5 и 5X — были произведены LG.
Особо можно отметить LG G Flex — смартфон с самовосстанавливающимся покрытием корпуса. Его можно было царапать, и царапины исчезали! Конечно, не все подряд, и спустя время эффект становился хуже, но всё-таки.
А смартфон LG G4 до сих пор остаётся одним из самых красивых, а при своём экране — ещё и одним из самых компактных. Если бы надо было составить топ-10 смартфонов за всё время, то я, пожалуй, обязательно включил бы туда LG G4. Правда, проблем у него тоже было завались — и аккумулятор разряжался за пол-дня, и брак материнской платы из-за некачественной пайки (настоящий кошмар и "бомба замедленного действия" для покупателей дорогостоящего смартфона). Зато экран, камера, корпус — всё это было на высочайшем уровне. При этом LG умудрялся уделывать по качеству камер всех конкурентов даже при том, что в флагманах этой марки стояли дешёвые маленькие сенсоры основной камеры (в LG G4 стоял Sony IMX234, который устанавливали разве что в бюджетные китайские мобильники).
Правда, уже тогда, в 2015 году смартфонное подразделение LG начало понемногу "рассыпаться". Тот самый скандал с браком матплат в смартфонах G4, в 2016 — модульный и инновационный LG G5, который в версии с полноценным процессором (Snapdragon 820) оказался настолько дорогим, что в Россию привезли его урезанную версию на процессоре среднего класса (Snapdragon 652). И даже она стоила 50 тысяч рублей, почти столько же, сколько стоили конкуренты на полноценном "железе".
К тому времени бюджетные смартфоны LG, Samsung, Sony и прочих крупных брендов стали терять популярность — в России из-за падения курса рубля народ распробовал Xiaomi, Meizu, ZTE, Lenovo и другие китайские бренды, в Европе активную экспансию начал Huawei. Разве что в США, где из всех китайцев допускали только Lenovo (и только в виде смартфонов Motorola), LG держались бодро, но к 2020 году американцы почти полностью перешли на Айфоны, поэтому и отсюда прокормиться уже не удавалось.
Конкурировать "максимальностью" характеристик в лоб с остальными производителями LG то ли не хотели, то ли не могли — G6 в 2017 году был красивым, удобным и компактным (в отличие от лопаты Samsung Galaxy S8) смартфоном, но отставал по качеству камер и вышел на прошлогоднем процессоре Snapdragon 821 по принципу "не будем дожидаться, пока выпустят Snapdragon 835, застолбим себе место первого флагмана среди крупных брендов!". Не прокатило. А осенний флагман LG V20, конечно, радовал тем, что он последний из могикан флагман-носитель съёмной задней крышки и съёмного аккумулятора, но его почти нигде не продавали, а покупатели уже в то время подсели на безрамочные флагманы с натянутым по бокам дисплеем.
Дальше — хуже. G7 в 2018 году очень отставал от конкурентов по качеству камер (магия специалистов LG по камерам закончилась, дешёвый сенсор Sony IMX351 даже с крутой оптикой хорошего диапазона и цветопередачи не обеспечивал), V30 радовал качеством дисплея, производительностью и автономностью, но камера осталась дешёвенькой (а к тому времени Huawei встряхнул всех своим P20 Pro с сенсационной на то время ночной съёмкой и т.д.), и покупатели постепенно махнули на LG рукой. Спустя год LG тихо и без официальных заявлений перестанет продавать смартфоны в России, разрешит индийцам из Micromax выпуск бюджетных смартфонов под своими этикетками, а к началу 2021 года попытается найти покупателя на своё смартфонное подразделение, не найдёт, и решит, что "пропадай оно пропадом".
"Так им и надо", скажете? Я не совсем согласен. Да, после выхода G4 у LG почти не было супер-конкурентоспособных смартфонов, которые бы очевидно заткнули за пояс Samsung, Apple, Huawei и остальных. Но в том, что Samsung Galaxy S4 продавался лучше, чем LG G2, хотя у G2 был лучше дисплей и "либо такая же, либо, иногда, лучше" качество съёмки на камеру — в этом виноваты вы, покупатели. Как и в том, что Google Nexus 5 продавался недостаточно хорошо, и после него Google начал делать нафиг никому не нужные дорогостоящие Nexus, а теперь и умирающий вид смартфонов Pixel. Да и LG V30 тоже был достоин большего внимания, чем он его получил — в сравнении с iPhone 8 Plus, который вышел тогда же, LG был лучше и по качеству дисплея, и по автономности, и как минимум не хуже по качеству звука. Но всем было наплевать.
Мне кажется, что причины ухода LG из смартфонного бизнеса — несоответствие результатов ожиданиям. Видно, что компания много вкладывала в разработку новых смартфонов, в том числе, в инновации, а не просто копирование чужих идей, но “выхлоп” был… Мягко говоря, очень слабым. Возможно, продвигали как-то не так, а, может, звёзды не сошлись.
В любом случае, крах мобильного подразделения LG лично я считаю всё-таки потерей для рынка. Да, смартфоны были не идеальными, но, как я уже сказал, инноваций у них было много и они действительно пытались удивить потребителя.
HTC
В своё время, задолго до появления айфона, эта компания была этаким аналогом Apple — сначала под брендом Qtek, а затем и HTC, выпускались лучшие и самые популярные коммуникаторы на Windows Mobile. И даже когда HTC начала делать Android-смартфоны — они всё ещё становились хитами.
Когда началось падение — сказать сложно. Лично для меня оно началось с презентации HTC Desire в 2010 году, где техническим журналистам навешали такой приторной и фальшивой маркетинговой лапши на уши, какой даже Apple никогда не делала (и не делает до сих пор, кстати, хотя после смерти Джобса и стало хуже — конкретики меньше, эмоций больше). Там было что про желания, мечты, духовно богатые измышления дизайнеров и визионеров, вот это вот всё, а не про характеристики, предполагаемых покупателей и сценарии эксплуатации.
Тем не менее, и сам Desire, и некоторые после него, были весьма приличными аппаратами, однако постепенно фанатов бренда начали бесить две вещи: 1 — слишком малое время работы от батарейки, 2 — отсутствие долговременной поддержки обновлениями. Первое особенно удивительно, учитывая, что в те времена был популярен анекдот:
Приходит Android в бар после рабочего дня и спрашивает:
— А где Айфон?
— Айфон ещё работает
А ещё был актуальным и смешным вот этот мем:
Т.е. HTC работали мало даже по меркам тогдашних Android-смартфонов. А с обновлениями (пункт 2) была связана другая ситуация: HTC любили делать интерфейс HTC Sense, так сказать, “на все деньги”. Красивый, с кучей анимации, с анимированными виджетами на весь экран. Несмотря на то, что по количеству оперативной памяти смартфоны HTC были в списке лидеров, сама фирменная оболочка занимала настолько много, что с обновлением Android (аппетиты которой тоже всё росли) места для всего остального просто не хватало. И смартфоны полугодичной давности вполне могли остаться без обновлений. Иногда энтузиасты выкручивались из этой ситуации и выкатывали любительские прошивки (HTC HD2 это прекрасно доказывает), но чем дальше, тем меньше было лазеек, чтобы такие прошивки установить.
Стоит сказать, что при всех тошнотворных проповедях маркетологов у HTC были фирменный стиль и чувство вкуса. Пусть флагманы серии One и упрекали в сходстве с айфоном, внешне они всё же отличались (в сравнении с тем, как Samsung срисовал в Galaxy S20 дизайн Honor View30, или как Nokia (Nokia 7.2, Nokia 5.4 и др.), Huawei (Mate 30) срисовали заднюю панель Motorola Moto Z, это мелочи. И в целом смартфоны HTC любили за "не попсовость" (сейчас по таким же соображениям выбирают Google Pixel, смартфоны OnePlus или какие-нибудь ASUS) при классных динамиках и, до поры - до времени — приличных камерах.
Кризис в HTC начался, когда Qualcomm выпустил самый провальный процессор в Android-истории — Snapdragon 810 в 2015 году. Благодаря кривым рукам инженеров этот процессор умудрялся доводить до перегрева и аварийного отключения смартфоны Sony при съёмке видео, вынудил LG выбрать "обрубленную" с восьми до шести ядер (чтобы хоть как-то бороться с перегревом) версию в свои флагманы G4 и V10, а в случае с HTC... просто привёл к куче "лагов" и адской температуре внутри корпуса. Если бы смартфон-носитель этого процессора у HTC был революционным сам по себе, ему бы это простили, но HTC One M9 после HTC One M8 выглядел, как переход от iPhone 11 Pro к iPhone 12 Pro. То есть дежурным мелким обновлением. А тут такая подстава. При этом старые смартфоны One M8 быстро исчезли из продажи (HTC не так уж много их штамповали, в отличие от Самсунгов и прочих Apple), а новые брать никто не хотел.
При этом HTC боролась с ситуацией примерно никак. Просто выпустила новую прошивку с... заниженной мощностью процессора! Почти до уровня прошлогодней модели! И бросились выпускать новые модели на других процессорах (менее мощных Qualcomm, всяких MediaTek). А покупатели самого дорогого и главного смартфона были отправлены со своими проблемами в известном направлении.
К HTC 10 (преемнику HTC One M9) в 2016 году уже подходили с опаской и не особо хотели покупать. И вот совершенно напрасно — смартфон был хороший и такого предвзятого отношения к себе не заслужил. Во всяком случае, с Samsung Galaxy S7 и, тем более, Sony Xperia X Perfomance этот HTC конкурировал на равных, а в некоторых характеристиках был даже лучше.
Но та самая немногочисленная публика эстетов-любителей смартфонов "не как у всех" наплевательского отношения с предыдущим флагманом к себе не простила, поэтому с этого времени HTC начала стабильно "тонуть" по продажам (бюджетные смартфоны у неё, как и у LG, были изначально неконкурентоспособными на фоне китайцев после 2015 г.), пошла на поклон к Google, чтобы стать сборщиком первых смартфонов Pixel, но особых денег на этом не заработала и репутацию не восстановила. В 2017 году уже не металлический и не такой стильный (а стеклянный, что фанаты восприняли в штыки) HTC U11 и по конкурентоспособности вызывал вопросы (плохая автономность, отказ от полноценных кнопок в пользу глючным управлением сдавливанием корпуса и нестабильными сенсорными клавишами, тусклый дисплей), и по уровню доверия к бренду был уже где-то на уровне Huawei, а стоил как Apple. Не взлетело.
После этого HTC такие "ну и фиг с вами, не очень-то и хотелось!" с важным видом бросили силы на шлемы виртуальной реальности Vive (и преуспели в этом), а о смартфонах почти забыли. "Почти" — потому что раз в полгода выпускают какие-то сомнительные маломощные бюджетные (но бешено переоценённые) смартфоны без перспектив обновления Android. Смартфоны, очевидно, сделанные какими-то "мимо проходившими" китайцами под заказ HTC с поклейкой этикетки и знаменитых названий (Desire, Wildfire) на телефоны уровня "горящая распродажа 900 мегапикселей 9999 мАч на развес мегаскидки!!!" у дельцов из Aliexpress. Грустно.
В итоге фанатам всё это надоело ещё к выходу HTC 10, и они разбежались. Кто к Apple, кто к Sony, а кто — к набирающей в то время популярность Samsung. (Забавно, что Sony во многом повторила судьбу HTC, но пока держится на плаву).
HTC предпринимала не одну и не две попытки вернуть лидерство, но эти попытки были настолько бестолковыми, что в какой-то момент смартфоны даже переставали давать на тест почти всем обзорщикам, чтобы те случайно не сравнили их с конкурентами и не отметили негатив. Тем не менее, жаль — при всём уважении к Huawei, Xiaomi и Oppo и их дизайнерским находкам, стоит признать, что флёра "элитарности", который был у тайваньского HTC периода Touch Diamond 2, HD2, Sensation и серии One, даже после вбухивания астрономических бюджетов современные "китайцы" не достигли по сей день.
Lenovo
Lenovo очень плавно вошла в смартфонный рынок, и примерно так же из него вышла — без резких телодвижений. Просто поразительно, как бренд, который открыл России (да и многим другим странам) понятие "качественный китайский смартфон" задолго до того, как Xiaomi, Meizu и Huawei стали популярны, схлопнулся на мобильном рынке раньше всех остальных брендов из КНР.
Помню, как компания сделала одни из первых смартфонов на платформе x86 (Intel Atom): Lenovo K800 и более запомнившийся у нас в стране K900. Сама идея и в то время казалась странной (а уж сейчас, когда даже традиционно х86-устройства переходят на ARM, и тем более) — просто Intel с переделанными под мобильники Atom попыталась влезть в уходящий перед её носом поезд суперпопулярных мобильников (на фоне теряющих популярность ноутбуков), а Lenovo были доверенным партнёром. Впрочем, затея не “взлетела” — было слишком много брака, проблем с запуском приложений и автономностью. Мораль — нечего было продавать бизнес по выпуску ARM-процессоров в 2006 году.
Были у компании и весьма симпатичные Lenovo Vibe X2 и “косящий” под фотоаппарат Lenovo Vibe Shot (с весьма заурядным качеством камеры, правда).
В отличие от LG и HTC, которые хотели конкурировать в сегментах "дорого и богато", но с какого-то момента перестали эту задачу осиливать, Lenovo всегда делали хорошие бюджетные смартфоны, пик популярности и востребованности растянулся на 2014-2016 гг. По весу на рынке Lenovo тогда были, как Huawei в недавнем прошлом — до Самсунга не дотягивали, но представить без них российский рынок смартфонов было нельзя. В мире они были не настолько популярны (китайцев не особо просто пускали продавать мобильники в Европе или, тем более, США), но сами китайцы мобильники Lenovo тоже очень любили.
В итоге самое смешное заключается в том, что Lenovo закопали себя сами — вскоре после покупки Motorola. Во-первых, потому что компании пришлось для этого раскошелиться на $2.91 млрд. Но окей, допустим, у них денег куры не клюют.
Во-вторых, проблема состояла в том, что хоть Lenovo и работали в нужном направлении, самого понятия "престижа китайского смартфона" не существовало — китайские смартфоны покупали в основном для того, чтобы не связываться с российскими брендами электроники (Ritmix, teXet, IconBit, Digma, Prestigio и т.д.), потому что народ опасался, что с запчастями и стабильностью работы прошивок (а иногда и GPS) у российских марок дела обстоят хуже, чем у китайцев. И правильно делал, честно говоря.
Поэтому Lenovo покупали в основном по соображениям "нет денег на Samsung, LG, HTC или Sony", и, чтобы уйти из такой ситуации, китайцы и выложили огромную сумму за Motorola.
И... отказались от марки Lenovo в 2017 году, начав продавать Motorola, которые, конечно, были неплохими, но по соотношению цены и качества уж точно не такими интересными как китайцами. А сила бренда не сработала, потому что за время "простоя" (в России Моторолы перестали массово продаваться ещё в "кнопочные" времена в 2006 году, а вернулась Моторола только спустя 11 лет) бренд успел "протухнуть".
За 11 лет, как мы знаем, запросто вырастает целое поколение тиктокеров, для которых Motorola — это что-то из эпохи "деды воевали", а старшее поколение уже давно привыкло к Самсунгам и Айфонам, поэтому обратно на Моторолу, совсем не похожую на старые кнопочники, не спешило.
Короче говоря, смартфоны Lenovo похоронили живьём, смартфоны Motorola продавались из рук вон плохо (особенно в Китае, где они и раньше не особо знамениты-то были). Зато в руках Lenovo оказался американский рынок смартфонов, но там Motorola тоже покупали "на сдачу" от мобильного тарифа (или в подарок), а уж никак не в роли альтернативы iPhone, как хотелось бы этого Lenovo.
И для Китая-то смартфоны Lenovo возродили (моделей мало и обновляются они не регулярно), Мотороле умерили пыл — теперь это скромный бренд, выпускающий в основном недорогие смартфоны для Латинской Америки (Бразилий там всяких и т.д.), и немного для Европы/России. По большому счёту на этом историю смартфонов именно марки Lenovo можно считать закрытой.
А ещё была попытка создать отдельный дочерний китайский бренд — ZUK. Типа Realme у Oppo или Honor у Huawei. Помню презентацию в Москве с главной бренда, который, впрочем, так и не объяснил внятно — зачем этот новый бренд нужен, и чем смартфоны будут отличаться от Lenovo/Moto.
Последними на рынке задержались невзрачные бюджетники Lenovo, про которые и рассказать-то нечего. Просто в какой-то момент их распродали, и… всё.
BlackBerry
BlackBerry — это были не просто смартфоны, это был целый набор интернет-сервисов, нацеленных на скорость, удобство и конфиденциальность. BlackBerry (точнее, канадская компания RIM — Research In Motion) первыми придумали полноценный мобильный интернет-мессенджер, привязанный к номеру телефона, и ещё они сами шифровали весь трафик. Компания предоставляла доступ к BIS — BlackBerry Internet Service, суть которого была в том, что весь исходящий трафик упаковывался, шифровался и передавался по одному каналу (тогда как обычно на смартфонах каждое приложение передавало данные по отдельному каналу). Это, кстати, напрягало российские спецслужбы, которые именно поэтому долго не пускали BlackBerry в Россию.
Но потом какие-то договорённости были достигнуты, “безопасность” всех граждан России — обеспечена, и BlackBerry заработали и у нас. Но не надолго — к тому времени их вовсю теснили айфоны с андроидами, на которых тоже стали появляться всякие WhatsApp и прочие iMessage, ну а конфиденциальность данных у нас тут мало кого интересует.
Также компания предоставляла услуги BES — BlackBerry Enterprise Server — чем активно пользовались корпоративные клиенты, в том числе ни много ни мало — правительство США. Впрочем, даже подозрительные американцы в 2012 году решили массово перейти на айфоны, чтобы, так сказать, поддержать отечественного производителя.
Ну и вообще, смартфоны BlackBerry всё меньше стали соответствовать пусть и медленно, но стабильно меняющимся запросам потребителей. RIM умели делать хорошие смартфоны с кнопками, но как-то забуксовали без них. А, может, просто потеряли оригинальность.
Была, впрочем, попытка вернуться в строй с выпуском 10-й версии операционной системы BlackBerry OS. Я помню презентацию, посвящённую анонсу этой версии — компания весело троллила Android и iPhone, но уже через пару лет начала сворачиваться. “Десятка”, вышедшая в 2013, не помогла, троллинг — тоже. Уже в 2015 компания выпускает смартфон BlackBerry Priv, который работал на Android, без всех этих ваших BIS/BES.
Только вот беда — полноценно конкурировать с остальными флагманами по набору "камера + процессор + дисплей" BlackBerry не удавалось, а среди бывших фанатов, как и в случае с потерявшей актуальность Моторолой, часть убежала к конкурентам, а часть отказалась от старых ценностей (защиты данных и аппаратной клавиатуры). В итоге в 2017 бренд был передан китайцам из TCL Corporation, но и там долго не задержался и “пошёл по рукам”.
Fly и Wileyfox
На самом деле, бренд Fly в России особо серьёзно никогда не воспринимали. По “легенде” это британская компания, штаб квартира которой расположена в Лондоне. Но мы с вами, живя в России, знаем целую кучу таких немецких, британских, а особенно кипрских компаний, так что удивляться тут нечему.
Обычно Fly делали всякие безликие бюджетники и особо даже в среднюю ценовую категорию не лезли, однако даже среди дешёвых телефонов популярность бренда в основном держалась на отчаявшихся от нищеты россиянах (все остальные пытались купить хотя бы бюджетный Lenovo). Поэтому в 2015 году компания решила создать дочерний бренд Wileyfox — этакие стильные модно-молодёжные смартфоны для конкуренции с Xiaomi и остальными агрессивными китайцами, и… Я помню эту презентацию в Москве. Наверное, это была единственная презентация, с которой я ушёл прямо во время выступления спикеров — выдержать этот, как сейчас молодёжь говорит, кринж, я не смог.
Спикеры вовсю петросянили обыгрывая слово “Fox” (как вам просьба аудитории прокричать "Fox me!" с похабными ухмылками докладчика уровня "гуру пикапа"?), отпускали глупые шутки про другие смартфоны, особенно айфон (который был вообще в другой и ценовой, и “весовой” категории), ну и в целом по делу даже не пытались ничего сказать.
При этом, сами-то смартфоны были вроде и неплохими, но явно делались себе в убыток. То есть начальные распродажи с 5800 за смартфон уровня Xiaomi за 7500-8000 на Aliexpress уже были сверхвыгодными, да и регулярная цена в 7000 рублей с бесплатной доставкой по России тоже была ниже, чем цены на те же Xiaomi Redmi 2 у российских перекупов в регионах. Так что ответ — демпинг.
Так поступали и поступают многие: Realme, Xiaomi, даже когда-то Samsung. Продавая что-то в убыток нужно иметь долгосрочную стратегию по постепенному переходу из убытков к прибыли, но у Fly/Wileyfox то ли такой стратегии не было, то ли она не сработала. Вполне вероятно, что попытки продавать смартфоны сугубо через интернет в России, где 80% покупателей даже сегодня ходят ногами в магазин, чтоб "пощупать" мобильник перед покупкой, в 2015 году тем более не взлетела. А когда смартфоны начали продавать в "Связном" и других сетях, цена уже стала не настолько привлекательной. А ещё брак тачскринов (сенсорного слоя), отсутствие запчастей и пофигизм сервисных центров (уже в позднее время, когда вышли Wileyfox Swift 2X) усугубляли дело. А потом "британский" Fly обанкротился из-за санации (ВНЕЗАПНО!) российского Промсвязьбанка, и аминь.
Как бы то ни было, даже за 2-3 года своего существования Wileyfox не смогли завоевать сердца пользователей и место на рынке. И не то, чтобы это было принципиально невозможно — вон, Realme вообще за год справились.
LeEco
Стремление “быть как Apple, даже круче” в LeEco, к сожалению, поняли слишком буквально. Желание пускать пыль в глаза было сильнее, чем желание постепенно развиваться. Ещё не успев закрепиться на российском рынке, компания открыла фирменный магазин в Москве, да не где-то, а в Атриуме возле Курского вокзала — в одном из самых дорогих ТЦ Москвы. Это был единственный магазин на всю Россию, но проработал он меньше года — открылся 17 октября 2016 года, а в августе 2017 уже закрылся.
Вообще, смартфоны у LeEco были вполне себе хороши — ещё в период, когда они продавались под брендом LeTV, они затмевали Xiaomi по многим характеристикам (не говоря уже об остальных конкурентах) на потраченный рубль.
Я долгое время пользовался LeEco Le Pro 3 как основным, и меня впечатляло, сколько этот смартфон работает от батарейки. Как я уже говорил, в те времена для флагманов на Android было нормой не “доживать” даже до вечера, но Le Pro 3 мог работать полтора дня даже под высокой нагрузкой. При этом была вполне терпимая (хороших у LeEco, увы, не было, хотя тогда любой китайский смартфон фотографировал плохо, даже Huawei только начинал учиться) камера, хороший экран, да и дизайн был приятный, и всё это стоило не так уж дорого.
Однако если Lenovo плавно пришли и так же плавно ушли, оставив после себя множество воспоминаний, то LeEco — как падающая звезда, буквально на несколько мгновений озарила собой рынок, и канула в лету. Два-три года — и всё.
Китайцы из других компаний при разговоре о LeEco сегодня хихикают и говорят либо "это просто была контора по отмыванию денег под видом выпуска гаджетов", либо "внутри компании было много коррупции и неразумного расходования бюджетов", но точного ответа на вопрос за пределами КНР не даст никто — владелец компании скрывается от китайских властей, официально LeEco банкрот с 2017 года, все сервисы в смартфонах Le (даже "противоугонка" и прочие авторизации) "упали" и больше не работают. Самое интересное, что больше всего "огребли" покупатели российских версий смартфонов LeEco, тогда как для китайских модификаций перепрошивка даётся проще, а выбор прошивок более широкий.
В общем, если бы не бежали впереди паровоза, может, и были бы сейчас на уровне Xiaomi.
Acer
Меня, возможно, возненавидят пиарщики Acer, но примерно всю технику этой компании я вижу как “алмазы, запрятанные в куче посредственной техники”. Что бы ни делала Acer, “в среднем по больнице” получается так себе, но раз в год-два обязательно найдётся модель, которая будет просто лучшим решением на рынке, да ещё и недорогим. Я помню, как гонялся (гонялся!) за нетбуком от Acer (модель забыл, к сожалению), который был не просто единственным нормальным нетбуком Acer, но вообще лучшим нетбуком в мире. Так и не нашёл — их все разобрали, пришлось брать нетбук от конкурента, который всё же был хуже. А ещё помню, как покупал себе неттоп Acer Revo RL85 и был более чем доволен им: компактный, красивый, и вполне даже шустрый.
Со смартфонами у компании было примерно так же. Например, в 2013 году вышел Acer Liquid S2 — первый в мире смартфон с возможностью записывать видео в 4K. С топовым на тот момент процессором Snapdragon 800, топовыми 2 ГБ оперативки, Full HD-дисплеем, всё как положено. Но уже при -7 градусов по Цельсию (обзор был зимой, нужно было снимать на улице примеры этого самого 4K-видео) смартфон аварийно отключался из-за переохлаждения, а в бенчмарках или играх уже перегревался, сбрасывал производительность или зависал. По всем замерам из-за плохой системы охлаждения смартфон работал на 25% медленнее всех остальных смартфонов с Snapdragon 800.
То есть все характеристики уровня крутых флагманов были в наличии, а всё вместе это работало тяп-ляп.
Правда, бюджетные смартфоны Acer были более удачными — прочными с отличной автономностью и красивой оболочкой системы. Тоже чуть более "глючные", чем ожидаешь от смартфона с известным брендом, зато и цена не кусалась.
Не могу не вспомнить модель Acer Iconia Smart — первый в мире смартфон с соотношением сторон 21:9. Во времена, когда даже 16:9 казалось “слишком узко” (ну или “слишком широко” — это как посмотреть), это была революция. Помню серию Acer Liquid Jade — недорогие, но симпатичные и даже относительно шустрые смартфоны.
Но в целом сама компания раскручивала смартфоны как-то ну совсем неохотно. Они оставались в тени не только потому, что были мало интересны потенциальному потребителю с точки зрения ТХ и эксплуатационных характеристик, но и потому, что будто и сама компания никогда всерьёз не верила в этот рынок. Точнее, в свой успех на нём. Так что результат где-то даже закономерен.
YotaPhone
“Первый российский” смартфон от компании Yota Devices (не путать с оператором связи “Yota”) пытался брать инновациями. Два экрана, один из которых — E-ink (“электронные чернила”), такого не было ни у кого. И до сих пор нет. Да и вообще, E-ink уходит в прошлое.
Меж тем, первый YotaPhone в 2013 даже победил на выставке CES, проходившей в Лас-Вегасе, в номинации “Мобильные устройства”. В России смартфон начали продавать в декабре 2013 по цене 20 тысяч рублей, и по состоянию на май 2014 во всём мире продали 40 000 штук.
А в конце 2014 уже стартовали продажи YotaPhone 2, который в целом был симпатичнее и как-то более интересный, что ли — не такой обрубок, как первый. Тем не менее, учитывая характеристики, даже стартовая цена в 33 тысячи рублей казалась многим завышенной (доллар стоил 50 рублей). А потом произошёл скачок курса валют и “российский смартфон” подорожал до 40 тысяч — этого российский потребитель вообще не оценил.
Понятно, что в “российском смартфоне” собственно российского почти ничего и нет, кроме идеи, но с патриотизмом это подорожание, в любом случае, никак не вязалось. В общем, за 40 тысяч второй “Йотафон” почти никто брать не хотел, а когда он спустя два подешевел в два раза — было уже слишком поздно.
Вообще, в 2017 году вышел даже третий YotaPhone, но самое смешное, что продавался он только в Китае, на AliExpress. Конечно, купить смартфон на этой площадке находясь в России — не проблема, но всё же официальные продажи в стране — это другое. Так что, третий “российский смартфон” даже до России, по сути, не добрался.
Ну а в 2019 году компания Yota Devices уже признана банкротом. Не фартануло.
HP
Ну и на закуску. Спорю, многие из вас, дорогие читатели, даже не в курсе, что HP когда-то выпускали телефоны. На самом деле, компания действительно особо серьёзно этот рынок не рассматривала, однако ещё во времена Windows Mobile у неё было несколько весьма приличных, не наспех и явно не “для галочки” сделанных моделей.
Вообще, коммуникаторы на Windows Mobile для HP являлись естественным продолжением линейки iPaq — КПК на этой же ОС. Просто с какого-то времени Microsoft решила, что их портативная ОС вполне годится и для звонков с SMS-ками, ну а HP, как давний партнёр, поддержала.
HP iPAQ hw6510, rw6815 были весьма узнаваемыми на рынке, хотя популярность HTC им и не светила.
Позже компания пыталась оседлать новую Windows Phone, сделав как один из первых, так и один из последних смартфонов на этой ОС, но на этом дело заглохло — вместе с Windows Phone (в последние годы жизни переименованной в Windows Mobile, но не ту Windows Mobile, что была раньше, ну вы понимаете) ушли с рынка мобилок и HP. Возвращаться пока не планируют.
Это всё?
что останется после меня
Список далеко не полный — слишком много брендов балансируют на грани жизни и смерти. Sony сократили свою деятельность до минимума, но вроде бы живы. Meizu продаются в Китае и с Google-сервисами уже не существуют в природе (новые модели), но якобы вот-вот вернутся на глобальный рынок с флагманами. ASUS делает полтора смартфона (обновляет характеристики ROG Phone по чуть-чуть каждый год, и так же обновляет ZenFone с 6 на 7 без веских отличий в дизайне и т.д.) — в сравнении с эпохой, когда выходили бюджетные ZenFone Max Pro M1 и M2, какие-нибудь ZenFone Laser, ZenFone Selfie, ZenFone Deluxe, ZenFone Go и ZenFone Live это уже смерть. Но формально — ещё нет.
Nokia переживает спад продаж каждый год, но пока ещё держится, сколько протянет Huawei тоже никому не известно (возможно, даже самому Хуавею).
С этой точки зрения и ZTE пока жив, но всё же ASUS и Meizu остались в флагманском сегменте с фирменным стилем, а ZTE, напротив, перешли с Quad HD AMOLED и топовых Snapdragon 8xx серии на Unisoc и бюджетные смартфоны. Если мы ещё кого-то забыли, кто (по вашему мнений) из производителей смартфонов скоро прикажет долго жить, пишите в комментариях — обсудим. Хороших вам смартфонов несмотря ни на что!