Братская могила: 10 брендов смартфонов, которые погибли в эпоху Android

Кризис в HTC начался, когда Qualcomm выпустил самый провальный процессор в Android-истории — Snapdragon 810 в 2015 году. Благодаря кривым рукам инженеров этот процессор умудрялся доводить до перегрева и аварийного отключения смартфоны Sony при съёмке видео, вынудил LG выбрать "обрубленную" с восьми до шести ядер (чтобы хоть как-то бороться с перегревом) версию в свои флагманы G4 и V10, а в случае с HTC... просто привёл к куче "лагов" и адской температуре внутри корпуса. Если бы смартфон-носитель этого процессора у HTC был революционным сам по себе, ему бы это простили, но HTC One M9 после HTC One M8 выглядел, как переход от iPhone 11 Pro к iPhone 12 Pro. То есть дежурным мелким обновлением. А тут такая подстава. При этом старые смартфоны One M8 быстро исчезли из продажи (HTC не так уж много их штамповали, в отличие от Самсунгов и прочих Apple), а новые брать никто не хотел.

При этом HTC боролась с ситуацией примерно никак. Просто выпустила новую прошивку с... заниженной мощностью процессора! Почти до уровня прошлогодней модели! И бросились выпускать новые модели на других процессорах (менее мощных Qualcomm, всяких MediaTek). А покупатели самого дорогого и главного смартфона были отправлены со своими проблемами в известном направлении.