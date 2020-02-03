К чему готовиться, если вы хотите купить первый созданный под санкциями флагман Huawei
Правда ли, что лучше купить один дорогой флагманский смартфон, чем недорогой смартфон и «беззеркалку»?
На полном серьезе сравнивать смартфон и полноценную камеру ни в коем случае нельзя.
Любители фототехники сразу же начнут строчить гневные комментарии о том, какой автор идиот, потому что они в любое время дня и ночи ходят с кобурой для камеры и объектива, чтобы всегда в боевом режиме снимать котов, цветочки, необычную фигню, которая происходит на улицах и прочий повседнев с максимальным качеством. А потом, конечно, обрабатывать снимки формата RAW в фотошопах перед тем, как поделиться файлами (без сжатия качества, это обязательно!) с друзьями. Нет преград для героев, но, как вы заметили, в автомобилях среди низких моделей с крутой управляемостью для гладкого асфальта и рамными внедорожниками с проходимостью уровня трактора победили... кроссоверы, которые не умеют делать хорошо ни первое, ни второе, а пригодны только для всего по чуть-чуть.
Вот так и со смартфонами, потому как одно из важных правил фотографии гласит, что лучшая камера та, которая всегда с собой. По уровню очевидности и тупости это открытие сравнится с цитатами школьников в пабликах Вконтакте, но в современных условиях, когда у каждого первого встречного в руках есть смартфон - именно он становится главной массовой камерой. И лишь немногие смартфоны могут соперничать с полноценными камерами по вариантам использования. Потому что эквивалентное фокусное расстояние в 50+ мм даже с гибридным зумом не многим смартфонам под силу. Ладно, Huawei P30 Pro с его суперзумом не в счёт.
Короче говоря, в одном смартфоне не хватает нормального зума, в другом нет качественного широкоугольного модуля. Когда-то давно Samsung даже пыталась скрестить ужа с ежом (смартфоны с фотоаппаратами) и выпускала целую линейку смартфонов Galaxy Zoom. Но пользоваться этими шушпанцерами было совершенно невозможно.
Нельзя просто так взять и запихнуть в «мыльницу» полноценный смартфон на
работающей через жопу плохо оптимизированной оболочке TouchWiz. И вполне закономерно, что затея провалилась. Зато после этого производители мобильников поняли, что лучше впихнуть много разных камер с разными характеристиками, чем городить один серьёзный объектив для съёмки, как в фотоаппаратах. И Huawei Mate 30 Pro — это почти реализация такой идеи почти на максимуме: помимо камеры для «просто» фотографий у нас тут зум-камера, широкоугольный сенсор для съёмки невпихуемых объектов, и даже за видеосъёмку отвечает не стандартная камера общего назначения, а специальный модуль. А сейчас мы попытаемся со всем этим взлететь, извините за долгое вступление.
Что мы получаем в китайском смартфоне за 50 (или 70, смотря где покупать) тысяч рублей
Главная трагедия бытия с Huawei Mate 30 Pro состоит в том, что из-за санкций США в нём нет магазина приложений и сервисов синхронизации, разработанных Google. Установить обратно Google Play и прочую всячину можно легко, но вот оплачивать покупки касанием смартфона (через NFC и Google Pay, как это заведено на Android) вы не сможете. Вообще никак.
Если раньше можно было извернуться, установить приложения Qiwi или Тинькофф и пользоваться ими взамен приложения Google, то теперь они тоже «завязаны» на американские сервисы и на безгугловом Хуавее работать не будут.
Особым издевательством на этом фоне выглядит то, что у Huawei давно есть аналог Google Pay, который называется Huawei Pay. Специально для того, чтобы платить по NFC без участия Гугла. Но в России на смартфонах Huawei он не работает, и российскому представительству абсолютно наплевать, что после покупки флагмана за 70 тысяч рублей вы не сможете оплачивать с него товары в магазинах касанием к кассе, как это умеют делать иные смартфоны, которые в 10 раз дешевле.
Зато есть пока еще актуальное железо и выносливый аккумулятор на 4500 мАч. Всё выглядит неплохо даже по меркам уже наступившего 2020 года.
|Huawei Mate 30 Pro
|Операционная система
|Android 10
|Экран
|6.53”, 2400x1176, AMOLED, 409 ppi
|Процессор
|HiSilicon Kirin 990 ревизия 4G, 8 ядер (2x Cortex-76 2.86 ГГц + 2x Cortex-A76 2.36 ГГц + 4x Cortex-A55 1.95 ГГц)
|Графика
|Mali-G76 MP16
|Оперативная память
|8 Гбайт
|Постоянная память
|256 Гбайт, слот Nano-SD
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|Тыльная основная: 40 Мп, диафрагма f/1.6, размер сенсора 1/1.7”, оптическая стабилизация
|Дополнительная (телефото): 8 Мп, оптический зум 3x, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/4”, оптическая стабилизация
|Дополнительная (сверхширокоугольная, видеокамера): 40 Мп, диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/1.7”, оптическая стабилизация
|Сенсор ToF (для фокусировки и 3D-сканирования)
|Фронтальная: 32 Мп
|Аккумулятор и зарядка
|4500 мАч
|Проводная зарядка 40 Вт
|Беспроводная зарядка 27 Вт
|Размеры
|158.1x73.1x8.8 мм
|Вес
|198 г
Mate 30 Pro работает на родной аппаратной платформе Kirin 990. Да, мощное железо, лагать ничего не будет, но разницы между предыдущим Mate 20 Pro и нынешним флагманом нет почти никакой — чуть больше частоты, обновлены стандарты связи (Bluetooth 5.1 против Bluetooth 5.0). В синтетических тестах Kirin 990 уступает тому же Qualcomm Snapdragon 855 Plus, но производительность — отнюдь не главное, что привлекает в Huawei. Все дело в автономности и скорости заряда. И вот это сочетание здесь действительно к месту, учитывая направленность смартфона на создание и потребление контента.
Комплектный блок питания на 40 Вт заряжает смартфон за час, но зачастую можно и не ждать заветной «сотки», а спокойно отключаться от розетки на 70 процентах, если надо срочно куда-то идти. Да даже 60 процентов мне зачастую хватало для того, чтобы выбраться из дома на полдня, прийти обратно, затем какое-то время полистать новости и только потом «воткнуть» смартфон в розетку. И все это при постоянном использовании беспроводных наушников. И чтобы не быть голословным дураком, который вместо маркетологов пытается "впарить" еще один убер-флагман, покажу вам ту таблицу, от которой станет больно владельцам Самсунгов и прочего добра с китайскими прожорливыми процессорами MediaTek на борту.
Mate 30 Pro - не самый удобный камерафон. И далеко не самый практичный
В статье с первыми впечатлениями мы уже писали о том, почему пользоваться Mate 30 Pro непросто. Но не затрагивали тему повседневного использования. А рассказать есть о чем.
В те далекие и темные времена, когда в мобильной отрасли царил пластик, и когда никто даже не думал о том, что мы будем пользоваться светящимися кусками стекла, мало кого беспокоило то, что телефон станет еще и снарядом для жонглирования и эквилибристики.
Чтобы понять, что такое Mate 30 Pro, попробуйте взять в руки кусок мыла, намочить его и зажать в руке. Уверен, что после пары таких подходов, злоключения мыла приведут его на пол. И если в случае с упавшим мылом проблем не так много, то когда из рук постоянно норовит выпасть полюбившийся смартфон за тысячу долларов, появляется отвратительное чувство, заставляющее сердце постоянно уходить в пятки. И ладно, если держать Mate 30 Pro вертикально — так хотя бы есть какое-то ощущение надежности. Настоящий психологический триллер начинается в тот момент, когда берешь смартфон горизонтально.
Основную проблему при хвате создает стекло, из которого состоит почти весь корпус смартфона — оно невероятно скользкое. Фотографировать лучше только с чехлом, иначе рано или поздно придется собирать смартфон с асфальта по кускам. Учитывая, что экран смартфона натянут почти до самой спинки, шансов на счастливый исход при падении - ноль.
Ну и чехол нужен не только для того, чтобы защитить смартфон от ударов. От появления царапин Mate 30 Pro тоже никак не защищен, а все эти модные закаленные стекла как мертвому припарка. От этого может спасти, разве что, святой дух. И это, знаете, очень обидно, потому что достаточно положить смартфон на стол и он начнет собирать "шрамы" на любой вкус самостоятельно: глубокие и не очень, те, которые видны сразу и те, которые видны только под определенным углом. А окантовка с выступа с камерами стирается вообще на раз-два. Больше так делать не надо, Huawei.
Камера
«Ну да, тут четыре камеры, а мыло как было два года назад, так и осталось». Нет разницы в том, сколько камер поставили инженеры, если даже с дополнительными модулями для измерения глубины резкости, фотографии у доброй половины смартфонов выходят откровенно так себе. Но не в случае с Mate 30 Pro.
Портреты
Моду на возможность использования камеры смартфона для создания сносных портретов ввела еще Apple с выпуском iPhone 7 Plus. Получалось хорошо, но двукратного увеличения все-таки мало для использования интересных ракурсов. В Mate 30 Pro пошли дальше и для портретных снимков решили использовать как трехкратный оптический зум (все еще мало, нужно больше зума!), так и пятикратный гибридный. Последнее радует не так сильно, потому что в том же P30 Pro умудрились «воткнуть» полноценный оптический пятикратный зум. Без «кропа» и других ухищрений.
Отделение фона от человека дается смартфону без больших трудностей. Даже в тех тяжелых случаях, когда человек в кадре в очках. При этом снимать людей можно и при довольно паршивом освещении. Программное обеспечение может без артефактов отделить не только лицо и плечи от фона, но и целиком туловище. Да, даже в помещении с очень плохим светом. Если не брать во внимание то, что итоговое качество снимка при просмотре на большом экране не сравнится со снимками с полноценных камер, то при загрузке в любую социальную сеть шансы выдать снимок с Mate 30 Pro за снимок на нормальную камеру есть. И рядовой пользователь подвох вряд ли заметит. Вдруг, вы тот самый любитель потрепанных винтажных зенитаров с дальней полки пыльного шкафа вашего деда.
Концерты
Нет ничего лучше для теста камеры, чем попытки что-то сфотографировать на концерте. Серьезно, по сочетанию ужасных условий освещения, такой тест будет в разы лучше ночной фотоохоты. Потому что всё, что попадает в кадр, находится в постоянном непрерывном движении.
Если вы не находитесь в числе тех счастливчиков, что оказываются прямо около сцены, снимать придется либо с зумом 3х, либо 5х. Примерное эквивалентное фокусное расстояние, которое задействует Mate 30 Pro без слишком сильных просадок по качеству — это 90-100 мм. На 135 мм уже чувствуются проблемы с резкостью. Для примера взгляните на последний снимок в предыдущей подборке.
В остальных случаях автоматические настройки сами решили, что для таких условий вполне хватит ISO 64 и короткой выдержки в 1/125. И знаете, автоматика не ошиблась почти ни разу. Где-то были проблемы с фокусом и моими дрожащими руками, но, если понять, как надо держать смартфон в руках для наибольшей устойчивости, то нормальные кадры начинают появляться один за другим. Для смартфона это хороший результат.
Обычная съемка в городе и на природе
Когда речь заходит про широкий угол в камерах смартфонов, приходится вспоминать либо про боготворимый любителями техники Apple «ширик» из новых Айфонов, либо карманные фабрики по превращению фотографий в кашу из шумов под кодовым названием «недорогой смартфон на Android». В Huawei пошли дальше и сделали отдельный акцент на широкоугольной камере - это полноценный светосильный модуль с разрешением 40 Мп и главная его задача — это съемка видео с достойной оптической стабилизацией. Хотя и с фотографиями он тоже справляется весьма недурно. Без склеек изображений с нескольких сенсоров, как это реализовано в том же iPhone 11 Pro.
Надо сказать сразу — то, что вы видите на экране Mate 30 Pro во время съемки и то, что получается после нажатия кнопки затвора — совершенно разные вещи. В видоискателе — мыло, а на экране смартфона или ноутбука — неплохая фотография. Судя по всему, в процесс съемки успевает вмешаться программная обработка, которая чуть улучшает снимки. Но только днем. Вечером появляется отвратительный HDR. И хотя во флагманах он почему-то считается образцом для подражания, на деле толку от него ноль. Он просто убивает снимки, делая их такими, будто трехлетний ребенок впервые увидел настройки в Lightroom и начал их хаотично «крутить». Без этих новшеств снимать можно, а вот с ними — нет.
Если покинуть город, то возможностей для съемки появляется чуть больше и можно "во всю" поиграться с максимальным цифровым увеличением. И при помощи каких-то неведомых китайских алгоритмов фотография становится более насыщенной и резкой, в отличие от кропа кадра с основного модуля. Но вся эта магия возможна только при условии, что вы будете снимать при нормальном освещении.
Видео
В предыдущем разделе статьи я уже упомянул специальный модуль для съемки видео. Он неплох, серьезно. Качество стабилизации если и не выводит мобильную съемку на новый уровень, то как минимум утирает нос конкурентам. И не стоит думать о том, что раз модуль широкоугольный, то все отснятые материалы будут искаженными настолько, будто их снимали на GoPro. Нет, напротив. Угол обзора хоть и широкий, но без искривления кадра. И это золотая середина между «шириком» условного Samsung Galaxy Note 10 и стандартным модулем в Mate 30 Pro.
Вот пример того, как камера справляется днем. Картинка не дергается, искажения по горизонтальной оси в движении отсутствуют, а просчетов в подборе оптимальной выдержки нет. И вечером, и в помещении с недостаточным количеством света ситуация обстоит схожим образом. Да, даже при использовании основного модуля.
Итого
Если вам нужен смартфон с целым ворохом камер (работоспособных камер, а не как в Realme 5) и при этом с автономностью не уровня последнего поколения «пикселей» - вы по адресу. Но придется жить без нормального звука в наушниках (если сравнивать с нынешними флагманами), с не самым большим запасом мощности и относительно быстрым, в сравнении с Snapdragon и аналогами в iPhone, устаревающим процессором. Особенно в преддверии того, что уже объявили для моделей 2020 года.
Если все плюсы в виде аккумулятора, стильного внешнего вида и отдельного модуля для видеосъемки Huawei умудрится сохранить и в следующим поколении, то, кажется, мы уже знаем, какая компания будет претендовать на роль создателя главного камерафона года. И это все без помощи со стороны остального мира. Но все также с кучей костылей в виде чтения форумов и отчаянных попыток заставить Google-сервисы работать. И с этим пока ничего не поделать.