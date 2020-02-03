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К чему готовиться, если вы хотите купить первый созданный под санкциями флагман Huawei

Не считая кустарной установки Google-сервисов
Итак, в текстах обзорщиках вы прочитали, что смартфон не скрипит, не люфтит и стильно лежит в руке. В таблице характеристик посмотрели на циферки. Перепроверили, что инструкции в интернете по установке Google Play всё ещё работают, но всё ещё не определились – достаточно ли крут Mate 30 Pro, чтобы идти на все жертвы, или, может, ну его нафиг, и флагманы Samsung, а то и Xiaomi предпочтительнее? Мы поначалу тоже не понимали, как относиться к этому мобильнику, но теперь опишем впечатления без попыток «пасть порву за оскорбление моего смартфона!», как это принято на форумах, и без лишней романтики, потому что впечатлить обзорщика дорогим мобильником ещё сложнее, чем проктолога голой задницей. А теперь — к сути.

Правда ли, что лучше купить один дорогой флагманский смартфон, чем недорогой смартфон и «беззеркалку»?

На полном серьезе сравнивать смартфон и полноценную камеру ни в коем случае нельзя.

Любители фототехники сразу же начнут строчить гневные комментарии о том, какой автор идиот, потому что они в любое время дня и ночи ходят с кобурой для камеры и объектива, чтобы всегда в боевом режиме снимать котов, цветочки, необычную фигню, которая происходит на улицах и прочий повседнев с максимальным качеством. А потом, конечно, обрабатывать снимки формата RAW в фотошопах перед тем, как поделиться файлами (без сжатия качества, это обязательно!) с друзьями. Нет преград для героев, но, как вы заметили, в автомобилях среди низких моделей с крутой управляемостью для гладкого асфальта и рамными внедорожниками с проходимостью уровня трактора победили... кроссоверы, которые не умеют делать хорошо ни первое, ни второе, а пригодны только для всего по чуть-чуть.

Вот так и со смартфонами, потому как одно из важных правил фотографии гласит, что лучшая камера та, которая всегда с собой. По уровню очевидности и тупости это открытие сравнится с цитатами школьников в пабликах Вконтакте, но в современных условиях, когда у каждого первого встречного в руках есть смартфон - именно он становится главной массовой камерой. И лишь немногие смартфоны могут соперничать с полноценными камерами по вариантам использования. Потому что эквивалентное фокусное расстояние в 50+ мм даже с гибридным зумом не многим смартфонам под силу. Ладно, Huawei P30 Pro с его суперзумом не в счёт.

Huawei Mate 30 Pro

Короче говоря, в одном смартфоне не хватает нормального зума, в другом нет качественного широкоугольного модуля. Когда-то давно Samsung даже пыталась скрестить ужа с ежом (смартфоны с фотоаппаратами) и выпускала целую линейку смартфонов Galaxy Zoom. Но пользоваться этими шушпанцерами было совершенно невозможно.

Нельзя просто так взять и запихнуть в «мыльницу» полноценный смартфон на работающей через жопу плохо оптимизированной оболочке TouchWiz. И вполне закономерно, что затея провалилась. Зато после этого производители мобильников поняли, что лучше впихнуть много разных камер с разными характеристиками, чем городить один серьёзный объектив для съёмки, как в фотоаппаратах. И Huawei Mate 30 Pro — это почти реализация такой идеи почти на максимуме: помимо камеры для «просто» фотографий у нас тут зум-камера, широкоугольный сенсор для съёмки невпихуемых объектов, и даже за видеосъёмку отвечает не стандартная камера общего назначения, а специальный модуль. А сейчас мы попытаемся со всем этим взлететь, извините за долгое вступление.

Что мы получаем в китайском смартфоне за 50 (или 70, смотря где покупать) тысяч рублей

Главная трагедия бытия с Huawei Mate 30 Pro состоит в том, что из-за санкций США в нём нет магазина приложений и сервисов синхронизации, разработанных Google. Установить обратно Google Play и прочую всячину можно легко, но вот оплачивать покупки касанием смартфона (через NFC и Google Pay, как это заведено на Android) вы не сможете. Вообще никак.

Если раньше можно было извернуться, установить приложения Qiwi или Тинькофф и пользоваться ими взамен приложения Google, то теперь они тоже «завязаны» на американские сервисы и на безгугловом Хуавее работать не будут.

Особым издевательством на этом фоне выглядит то, что у Huawei давно есть аналог Google Pay, который называется Huawei Pay. Специально для того, чтобы платить по NFC без участия Гугла. Но в России на смартфонах Huawei он не работает, и российскому представительству абсолютно наплевать, что после покупки флагмана за 70 тысяч рублей вы не сможете оплачивать с него товары в магазинах касанием к кассе, как это умеют делать иные смартфоны, которые в 10 раз дешевле.

Зато есть пока еще актуальное железо и выносливый аккумулятор на 4500 мАч. Всё выглядит неплохо даже по меркам уже наступившего 2020 года.

Huawei Mate 30 Pro
Операционная системаAndroid 10
Экран6.53”, 2400x1176, AMOLED, 409 ppi
ПроцессорHiSilicon Kirin 990 ревизия 4G, 8 ядер (2x Cortex-76 2.86 ГГц + 2x Cortex-A76 2.36 ГГц + 4x Cortex-A55 1.95 ГГц)
ГрафикаMali-G76 MP16
Оперативная память8 Гбайт
Постоянная память256 Гбайт, слот Nano-SD
Связь4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
КамерыТыльная основная: 40 Мп, диафрагма f/1.6, размер сенсора 1/1.7”, оптическая стабилизация
Дополнительная (телефото): 8 Мп, оптический зум 3x, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/4”, оптическая стабилизация
Дополнительная (сверхширокоугольная, видеокамера): 40 Мп, диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/1.7”, оптическая стабилизация
Сенсор ToF (для фокусировки и 3D-сканирования)
Фронтальная: 32 Мп
Аккумулятор и зарядка4500 мАч
Проводная зарядка 40 Вт
Беспроводная зарядка 27 Вт
Размеры158.1x73.1x8.8 мм
Вес198 г

Mate 30 Pro работает на родной аппаратной платформе Kirin 990. Да, мощное железо, лагать ничего не будет, но разницы между предыдущим Mate 20 Pro и нынешним флагманом нет почти никакой — чуть больше частоты, обновлены стандарты связи (Bluetooth 5.1 против Bluetooth 5.0). В синтетических тестах Kirin 990 уступает тому же Qualcomm Snapdragon 855 Plus, но производительность — отнюдь не главное, что привлекает в Huawei. Все дело в автономности и скорости заряда. И вот это сочетание здесь действительно к месту, учитывая направленность смартфона на создание и потребление контента.

Комплектный блок питания на 40 Вт заряжает смартфон за час, но зачастую можно и не ждать заветной «сотки», а спокойно отключаться от розетки на 70 процентах, если надо срочно куда-то идти. Да даже 60 процентов мне зачастую хватало для того, чтобы выбраться из дома на полдня, прийти обратно, затем какое-то время полистать новости и только потом «воткнуть» смартфон в розетку. И все это при постоянном использовании беспроводных наушников. И чтобы не быть голословным дураком, который вместо маркетологов пытается "впарить" еще один убер-флагман, покажу вам ту таблицу, от которой станет больно владельцам Самсунгов и прочего добра с китайскими прожорливыми процессорами MediaTek на борту.

Где-то плачет один Galaxy Note 10+

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Результаты тестирования в 3DMark Sling Shot Extreme

Mate 30 Pro - не самый удобный камерафон. И далеко не самый практичный

В статье с первыми впечатлениями мы уже писали о том, почему пользоваться Mate 30 Pro непросто. Но не затрагивали тему повседневного использования. А рассказать есть о чем.

В те далекие и темные времена, когда в мобильной отрасли царил пластик, и когда никто даже не думал о том, что мы будем пользоваться светящимися кусками стекла, мало кого беспокоило то, что телефон станет еще и снарядом для жонглирования и эквилибристики.

Чтобы понять, что такое Mate 30 Pro, попробуйте взять в руки кусок мыла, намочить его и зажать в руке. Уверен, что после пары таких подходов, злоключения мыла приведут его на пол. И если в случае с упавшим мылом проблем не так много, то когда из рук постоянно норовит выпасть полюбившийся смартфон за тысячу долларов, появляется отвратительное чувство, заставляющее сердце постоянно уходить в пятки. И ладно, если держать Mate 30 Pro вертикально — так хотя бы есть какое-то ощущение надежности. Настоящий психологический триллер начинается в тот момент, когда берешь смартфон горизонтально.

Huawei Mate 30 Pro

Основную проблему при хвате создает стекло, из которого состоит почти весь корпус смартфона — оно невероятно скользкое. Фотографировать лучше только с чехлом, иначе рано или поздно придется собирать смартфон с асфальта по кускам. Учитывая, что экран смартфона натянут почти до самой спинки, шансов на счастливый исход при падении - ноль.

Ну и чехол нужен не только для того, чтобы защитить смартфон от ударов. От появления царапин Mate 30 Pro тоже никак не защищен, а все эти модные закаленные стекла как мертвому припарка. От этого может спасти, разве что, святой дух. И это, знаете, очень обидно, потому что достаточно положить смартфон на стол и он начнет собирать "шрамы" на любой вкус самостоятельно: глубокие и не очень, те, которые видны сразу и те, которые видны только под определенным углом. А окантовка с выступа с камерами стирается вообще на раз-два. Больше так делать не надо, Huawei.

Камера

«Ну да, тут четыре камеры, а мыло как было два года назад, так и осталось». Нет разницы в том, сколько камер поставили инженеры, если даже с дополнительными модулями для измерения глубины резкости, фотографии у доброй половины смартфонов выходят откровенно так себе. Но не в случае с Mate 30 Pro.

Huawei Mate 30 Pro

Портреты

Моду на возможность использования камеры смартфона для создания сносных портретов ввела еще Apple с выпуском iPhone 7 Plus. Получалось хорошо, но двукратного увеличения все-таки мало для использования интересных ракурсов. В Mate 30 Pro пошли дальше и для портретных снимков решили использовать как трехкратный оптический зум (все еще мало, нужно больше зума!), так и пятикратный гибридный. Последнее радует не так сильно, потому что в том же P30 Pro умудрились «воткнуть» полноценный оптический пятикратный зум. Без «кропа» и других ухищрений.

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Huawei Mate 30 Pro: размытие фона + применение стандартных фильтров Leica

Отделение фона от человека дается смартфону без больших трудностей. Даже в тех тяжелых случаях, когда человек в кадре в очках. При этом снимать людей можно и при довольно паршивом освещении. Программное обеспечение может без артефактов отделить не только лицо и плечи от фона, но и целиком туловище. Да, даже в помещении с очень плохим светом. Если не брать во внимание то, что итоговое качество снимка при просмотре на большом экране не сравнится со снимками с полноценных камер, то при загрузке в любую социальную сеть шансы выдать снимок с Mate 30 Pro за снимок на нормальную камеру есть. И рядовой пользователь подвох вряд ли заметит. Вдруг, вы тот самый любитель потрепанных винтажных зенитаров с дальней полки пыльного шкафа вашего деда.

Концерты

Нет ничего лучше для теста камеры, чем попытки что-то сфотографировать на концерте. Серьезно, по сочетанию ужасных условий освещения, такой тест будет в разы лучше ночной фотоохоты. Потому что всё, что попадает в кадр, находится в постоянном непрерывном движении.

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Huawei Mate 30 Pro: концертная съемка

Если вы не находитесь в числе тех счастливчиков, что оказываются прямо около сцены, снимать придется либо с зумом 3х, либо 5х. Примерное эквивалентное фокусное расстояние, которое задействует Mate 30 Pro без слишком сильных просадок по качеству — это 90-100 мм. На 135 мм уже чувствуются проблемы с резкостью. Для примера взгляните на последний снимок в предыдущей подборке.

В остальных случаях автоматические настройки сами решили, что для таких условий вполне хватит ISO 64 и короткой выдержки в 1/125. И знаете, автоматика не ошиблась почти ни разу. Где-то были проблемы с фокусом и моими дрожащими руками, но, если понять, как надо держать смартфон в руках для наибольшей устойчивости, то нормальные кадры начинают появляться один за другим. Для смартфона это хороший результат.

Обычная съемка в городе и на природе

Когда речь заходит про широкий угол в камерах смартфонов, приходится вспоминать либо про боготворимый любителями техники Apple «ширик» из новых Айфонов, либо карманные фабрики по превращению фотографий в кашу из шумов под кодовым названием «недорогой смартфон на Android». В Huawei пошли дальше и сделали отдельный акцент на широкоугольной камере - это полноценный светосильный модуль с разрешением 40 Мп и главная его задача — это съемка видео с достойной оптической стабилизацией. Хотя и с фотографиями он тоже справляется весьма недурно. Без склеек изображений с нескольких сенсоров, как это реализовано в том же iPhone 11 Pro.

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Huawei Mate 30 Pro: широкоугольный модуль

Надо сказать сразу — то, что вы видите на экране Mate 30 Pro во время съемки и то, что получается после нажатия кнопки затвора — совершенно разные вещи. В видоискателе — мыло, а на экране смартфона или ноутбука — неплохая фотография. Судя по всему, в процесс съемки успевает вмешаться программная обработка, которая чуть улучшает снимки. Но только днем. Вечером появляется отвратительный HDR. И хотя во флагманах он почему-то считается образцом для подражания, на деле толку от него ноль. Он просто убивает снимки, делая их такими, будто трехлетний ребенок впервые увидел настройки в Lightroom и начал их хаотично «крутить». Без этих новшеств снимать можно, а вот с ними — нет.

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Huawei Mate 30 Pro: съемка с HDR

Если покинуть город, то возможностей для съемки появляется чуть больше и можно "во всю" поиграться с максимальным цифровым увеличением. И при помощи каких-то неведомых китайских алгоритмов фотография становится более насыщенной и резкой, в отличие от кропа кадра с основного модуля. Но вся эта магия возможна только при условии, что вы будете снимать при нормальном освещении.

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Huawei Mate 30 Pro: без увеличения

Видео

В предыдущем разделе статьи я уже упомянул специальный модуль для съемки видео. Он неплох, серьезно. Качество стабилизации если и не выводит мобильную съемку на новый уровень, то как минимум утирает нос конкурентам. И не стоит думать о том, что раз модуль широкоугольный, то все отснятые материалы будут искаженными настолько, будто их снимали на GoPro. Нет, напротив. Угол обзора хоть и широкий, но без искривления кадра. И это золотая середина между «шириком» условного Samsung Galaxy Note 10 и стандартным модулем в Mate 30 Pro.

Вот пример того, как камера справляется днем. Картинка не дергается, искажения по горизонтальной оси в движении отсутствуют, а просчетов в подборе оптимальной выдержки нет. И вечером, и в помещении с недостаточным количеством света ситуация обстоит схожим образом. Да, даже при использовании основного модуля.

Huawei Mate 30 Pro: широкоугольный модуль, день
Huawei Mate 30 Pro: основной модуль, видео при недостаточном освещении
Huawei Mate 30 Pro: широкоугольный модуль, вечер

Итого

Если вам нужен смартфон с целым ворохом камер (работоспособных камер, а не как в Realme 5) и при этом с автономностью не уровня последнего поколения «пикселей» - вы по адресу. Но придется жить без нормального звука в наушниках (если сравнивать с нынешними флагманами), с не самым большим запасом мощности и относительно быстрым, в сравнении с Snapdragon и аналогами в iPhone, устаревающим процессором. Особенно в преддверии того, что уже объявили для моделей 2020 года.

Huawei Mate 30 Pro

Если все плюсы в виде аккумулятора, стильного внешнего вида и отдельного модуля для видеосъемки Huawei умудрится сохранить и в следующим поколении, то, кажется, мы уже знаем, какая компания будет претендовать на роль создателя главного камерафона года. И это все без помощи со стороны остального мира. Но все также с кучей костылей в виде чтения форумов и отчаянных попыток заставить Google-сервисы работать. И с этим пока ничего не поделать.