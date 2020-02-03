К чему готовиться, если вы хотите купить первый созданный под санкциями флагман Huawei

Короче говоря, в одном смартфоне не хватает нормального зума, в другом нет качественного широкоугольного модуля. Когда-то давно Samsung даже пыталась скрестить ужа с ежом (смартфоны с фотоаппаратами) и выпускала целую линейку смартфонов Galaxy Zoom. Но пользоваться этими шушпанцерами было совершенно невозможно.

Нельзя просто так взять и запихнуть в «мыльницу» полноценный смартфон на работающей через жопу плохо оптимизированной оболочке TouchWiz. И вполне закономерно, что затея провалилась. Зато после этого производители мобильников поняли, что лучше впихнуть много разных камер с разными характеристиками, чем городить один серьёзный объектив для съёмки, как в фотоаппаратах. И Huawei Mate 30 Pro — это почти реализация такой идеи почти на максимуме: помимо камеры для «просто» фотографий у нас тут зум-камера, широкоугольный сенсор для съёмки невпихуемых объектов, и даже за видеосъёмку отвечает не стандартная камера общего назначения, а специальный модуль. А сейчас мы попытаемся со всем этим взлететь, извините за долгое вступление.

Что мы получаем в китайском смартфоне за 50 (или 70, смотря где покупать) тысяч рублей

Главная трагедия бытия с Huawei Mate 30 Pro состоит в том, что из-за санкций США в нём нет магазина приложений и сервисов синхронизации, разработанных Google. Установить обратно Google Play и прочую всячину можно легко, но вот оплачивать покупки касанием смартфона (через NFC и Google Pay, как это заведено на Android) вы не сможете. Вообще никак.

Если раньше можно было извернуться, установить приложения Qiwi или Тинькофф и пользоваться ими взамен приложения Google, то теперь они тоже «завязаны» на американские сервисы и на безгугловом Хуавее работать не будут.

Особым издевательством на этом фоне выглядит то, что у Huawei давно есть аналог Google Pay, который называется Huawei Pay. Специально для того, чтобы платить по NFC без участия Гугла. Но в России на смартфонах Huawei он не работает, и российскому представительству абсолютно наплевать, что после покупки флагмана за 70 тысяч рублей вы не сможете оплачивать с него товары в магазинах касанием к кассе, как это умеют делать иные смартфоны, которые в 10 раз дешевле.

Зато есть пока еще актуальное железо и выносливый аккумулятор на 4500 мАч. Всё выглядит неплохо даже по меркам уже наступившего 2020 года.