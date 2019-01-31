Лучшие бюджетные смартфоны января 2019 г. (официальная розница)

ZTE Blade A6 — компактный корпус, 5000 мАч и 8 ядер в процессоре максимально дёшево
Не ожидали увидеть в списке ZTE? Я тоже. Нехорошо насмехаться над людьми, которые огребли от санкций США и еле выжили. Да так, что новых смартфонов ZTE по пальцам пересчитать, а старые очень быстро сняли с производства. На конвейере сейчас стоят ZTE Blade V9/V9 Vita и Axon 9 Pro, а прежние модели просто разлетаются в продаже по остаточному принципу.
И это прекрасная новость! Потому что продавцы гораздо охотнее сбрасывают цену, чтобы избавиться от «морально устаревших» и «не модных» смартфонов и закупить новые, которые рекламируются уже сейчас и дополнительных усилий для массовых продаж не требуют. Таким вот образом ZTE Blade A6 подешевел с 13 до 7-9 тысяч рублей в официальной рознице.
Много это или мало? По современным меркам — вполне разумная цена. Если вы более-менее помните старые хиты смартфоностроения, ZTE A6 для вас можно расписать одной фразой — это «Xiaomi Redmi 4X плюс 1000 мАч и минус выпендреж». А если не очень припоминаете, объясняю подробно:
Вы получаете очень маленький (1280x720, 5.2 дюйма) мобильник с восьмиядерным процессором и 3/32 Гбайт памяти при скорости работы уровня Nokia 5/Honor 7C/Samsung Galaxy A6 (2018) и 5000 мАч в аккумуляторе. Если вы считаете, что «это ж ZTE, 8-9 тысяч за него — всё равно дорого!», то просто подумайте о том, что Samsung Galaxy J6 (2018) при меньшем аккумуляторе стоит 15500 рублей.
А за 7-9 тысяч в оф.рознице РФ выбирать вам придётся из Meizu M6T со старым прожорливым восьмиядерным процессором и так себе автономностью, четырёхъядерным пластиковым «лишь бы как-то работал и не ломался» Xiaomi Redmi 6A, у которого нет даже сканера отпечатков пальцев, и доходягами с огромной наценкой, наподобие Samsung Galaxy J5 (2018), Honor 7A Pro или Sony Xperia L2. Под таким соусом неказистый внешне ZTE выглядит вполне «вкусной» покупкой.
Слабые места Blade A6 тоже изучены вдоль и поперёк. Во-первых — немолодой уже Android 7.1 без надежд на обновление. Жить можно, но года через три-четыре часть приложений могут потребовать обновить Андроид… или смартфон. Дисплей не особо яркий по современным меркам — в упомянутых выше смартфонах он ярче эдак на 15%. А ещё в первых версиях прошивки смартфон «икал», будто из восьми ядер в нём работали только четыре. Спустя пару-тройку «заплаток» ситуация исправилась, но, если надумаете покупать — отправляйтесь в настройки – обновление системы и качайте-устанавливайте всё, что вам предложат. И будет вам относительно быстрое и выносливое на 2-3 суток счастье с хорошей ремонтопригодностью — в наш век вялого рубля 8 тысяч за такую штуковину не будут деньгами на ветер.
Альтернативы? Раз уж мы говорим о входном билете в мир качественных смартфонов, все средства хороши — ищите в продаже Xiaomi Redmi 6A за 5800 рублей на TMall Aliexpress или, если не успеете, за 6700 на яндексо-сбербанковском «Беру». Это толковые магазины, в которых вы не попадёте на огромную доплату за доставку в регионы. А Redmi 6A — лучший вариант, если в бюджете на покупку каждая копейка на счету и вы готовы на минимум «шика» в смартфоне, лишь бы он выполнял основные функции и не ломался.
|Сколько стоит
|7.7 – 9 тысяч рублей (3/32 Гбайт)
|Чем хорош
|Хорошая автономность
|Неплохая (за эти деньги) качественная камера
|Восьмиядерный не-китайский процессор
|Компактный металлический корпус со сканером отпечатков
|Чем плох
|Для игр всё же слабоват
|Дёшевый на вид и на ощупь
|Android старый и уже никогда не обновится
|Дисплей менее яркий, чем у конкурентов
|Все подробности
|Характеристики ZTE Blade A6
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|Pleer.ru — 7700 рублей
|МегаФон — 8000 рублей
|Ситилинк — 8600 рублей
|Олди — 8700 рублей
|ОГО — 9000 рублей
Meizu M6 Note — быстрый выносливый бюджетник с хорошими камерами по «прощальной» цене
Если маленький выносливый ZTE вас не вдохновляет и душа просит ощущения смартфона среднего класса и премиального, понимаете ли, пользовательского опыта, а выезжать далеко за 10 тысяч рублей финансово невозможно, выбор будет максимально тяжёлым. Потому что смартфоны «в полном фарше» по такой цене — штучные исключения из правил и поэтому «места нужно знать».
Например, знать, что в МТС за 11 тысяч продают хороший во всех отношениях Samsung Galaxy J7 (2017). Настолько хороший, что J7 (2018) оказался хуже старой модели. И Galaxy A6 (2018), если вы не знали, тоже хуже. Даже при том, что дороже. Или, например, можете взять всесторонне хорошего «китайца» Vivo Y81 за 10 тысяч рублей в том же МТС.
Ещё полезно знать, что Ситилинк уже несколько месяцев отдаёт Моторолы G5s и G5s Plus за бесценок и просит 8100 рублей как за младшую, так и за старшую версию — надо брать, потому что аналогичные смартфоны под шильдиками других производителей обойдутся вам в 12/15 тысяч рублей соответственно.
Но рекомендовать смартфон к покупке в основном списке со словами «уверуйте, братья, в МТС и Ситилинк, ибо нет больше других магазинов с хорошими смартфонами!» я не стану, и лучше предложу более-менее распространённую модель «крутого» смартфона до 10 тысяч рублей — Meizu M6 Note.
Этот смартфон уже снят с производства и должен был бы уже исчезнуть из продажи, но в лучших традициях Аллы Пугачёвой он даёт «прощальные концерты» по сей день. И, не знаю, как с Пугачёвой, а в случае с Meizu это плюс. Если аналогичные по начинке Xiaomi Redmi 5 Plus почти испарились из официальных магазинов, а старые Honor 9 Lite и Huawei P Smart выглядят переоценёнными «овощами» спустя год после выхода, то Meizu и в продаже всё ещё остался, но при этом подешевел до абсолютно разумных величин. Цены начинаются с 9 тысяч за младшую версию с 3/16 Гбайт — если вы покупаете смартфон не для игр и не занимаетесь накопительством фото/видео в смартфоне, а храните всё в соцсетях, этого смартфона будет достаточно для удобной работы.
Потому что экран большой и качественный (Full HD), корпус красивый, камеры хорошие (как в большинстве смартфонов за 13-14 тысяч рублей или в Самсунгах за 17), процессор быстрый, а 4000 мАч в аккумуляторе хватает на сутки даже очень интенсивного использования. За 9-10 тысяч рублей это идеальный смартфон во всём, кроме объёма памяти.
|Сколько стоит
|9-11 тысяч рублей (3/16 Гбайт)
|Чем хорош
|Большой и чёткий экран
|Быстрый процессор
|Отличная выносливость
|Неплохие камеры
|Много (за эти деньги) оперативной памяти
|Чем плох
|Мало постоянной памяти
|Старая версия Android (7.1)
|Все подробности
|Характеристики Meizu M6 Note
|Где можно купить недорого
|Pleer.ru — 9050 рублей
|Беру! — 9400 рублей
|ОГО — 9700 рублей
|Кей — 10000 рублей
|Ситилинк — 10250 рублей
ASUS ZenFone Max Pro M1 — 5000 мАч, хороший дисплей, мощный процессор и NFC
С тех пор, как Xiaomi Redmi Note 5 в официальной рознице стал раритетом, а Redmi Note 6 Pro продаётся по прежней (наглейшей) цене и дешеветь не собирается, третье по ценовой категории место в списке переехало к ASUS ZenFone Max Pro M1.
Очень-очень хороший смартфон. Настолько, что, поставь сюда камеру от флагмана, и больше никакие дорогие смартфоны никто не захотел бы покупать. Здоровенный аккумулятор, очень мощный процессор, отдельные слоты для двух SIM и microSD (карта памяти ставится не в ущерб второй SIM, а отдельно), NFC (возможность оплачивать покупки со смартфона) и, после выхода гламурного стеклянного ZenFone Max Pro M2, адекватная цена.
Вы можете возразить, мол, уж за 11-13 тысяч рублей и без этого тоскливого с виду Асуса есть из чего выбирать. И будете не правы, потому что жалкий Samsung Galaxy A6 стоит столько же и умудряется быть хуже во всём. Или, например, Xiaomi Redmi 6 — «Редми курильщика» на фоне классного, но тоже переоценённого до 12-15 тысяч (!) Redmi 5 Plus.
Примерно в этом же направлении отправляются Honor 8C и «стандартный» ASUS ZenFone Max M2 (потому что хуавеевцы «не дожали» ни по мощности процессора, ни по ёмкости аккумулятора, а камера при этом тоже не блещет) и Honor 7X вместе с Meizu M6s (14 тысяч рублей за так себе выносливость и бестолковый процессор — ну уж нет). Есть любопытный и неплохой в чём-то Sony Xperia XA1 Plus «с душой» за 14 тысяч рублей. Но в выборе между «душой» и житейскими ежедневными полезностями второе побеждает.
Тем более, нельзя грести всех под одну гребёнку — даже если мы с вами, товарищи, тут все из себя модники-инстаграмеры, в мире остаётся немало людей, которые делают фотографии на смартфон изредка и крутизну камеры среди всех остальных характеристик ставят на последние места. Они от ZenFone Max Pro M1 будут в восторге.
Huawei P Smart 2019 — если не знаете, что купить, покупайте его
Нет, я не шучу — Хуавей действительно сделал хороший во всех отношениях мобильник, в котором здорово всё, от цены до характеристик.
Когда-то на звание оптимальных смартфонов претендовали старый P Smart и его брат-близнец Honor 9 Lite, но с тех пор, как «выстрелил» Xiaomi Redmi Note 5, а затем с не менее крутыми характеристиками в конкуренцию вмешался ASUS ZenFone Max Pro M1/M2, бюджетные Хуавеи-Хоноры начали выглядеть, как Lada Priora на фоне Hyundai Solaris — ездить вроде бы можно, но уже не очень хочется.
Поэтому Huawei начал «перевооружение», по итогам которого появился хороший, красивый, мощный и неплохой по качеству камеры Honor 8X. И всё в нём здорово, только получилась лопата огромнейшая, к которой без 18 тысяч рублей в кармане даже не подходи. Для того, чтобы «рубить капусту» на продажах смартфонов не изредка, а регулярно, была нужна более дешёвая, но всё ещё качественная модель. И вот она появилась.
Переделка Honor 8X в Huawei P Smart 2019 была аккуратной: мощнейший бюджетный процессор (уровня Snapdragon 636/660, то есть быстрее, чем в этом вашем iPhone SE или Samsung Galaxy A8 2018) оставили на месте. И даже красивый корпус «в масштабе» сохранили (старый P Smart был страшненьким), но обрезали оперативную память до минимально приемлемых по такой цене 3 Гбайт, упростили тыльную камеру и выкинули всякие «буржуазные замашки» наподобие улучшенного качества звука (aptX) по Bluetooth.
В итоге получился очень красивый, очень быстрый и достаточно выносливый (на сутки хватит) смартфон, который выглядит намного дороже, чем стоит. А стоит он от 12 тысяч рублей уже на старте продаж — дальше будет дешевле.
Да, Xiaomi Redmi Note 5 фотографирует лучше, а ASUS ZenFone Max Pro M1 дольше работает от аккумулятора. Но смартфон-хорошист этим и прекрасен, что умеет всего понемногу, а не «а вот если вы будете включать камеру, Асус не покупайте!». За что платишь, то и получаешь — в равных пропорциях.
|Сколько стоит
|12.2-15 тысяч рублей (3/32 Гбайт)
|Чем хорош
|Хороший экран
|Красивый корпус
|Очень мощный процессор
|NFC (Google Pay)
|Неплохая автономность
|Чем плох
|Тыловая камера фотографирует и снимает видео на «четвёрку», иногда с натяжкой
|Версию с 64 Гбайт встроенной памяти в России не продают
|Все подробности
|Обзор Huawei P Smart 2019
|Где можно купить недорого
|Pleer.ru — 12250 рублей
|ОГО — 13300 рублей
|Нотик — 14000 рублей
|Aliexpress TMall — 14800 рублей
|Официальный магазин Huawei — 14800 рублей
Xiaomi Redmi Note 5/Note 6 Pro — потому что другого выхода нет
Лучше гор могут быть только горы, а лучше Xiaomi по соотношению цены и качества в бюджетниках — только Xiaomi. Какой-нибудь новый Xiaomi (не будем показывать пальцем), который начнут продавать в России чёрт знает, когда, и по настолько же туманной цене.
А до тех пор, если вы хотите одновременно хорошую камеру, автономность на пару суток, хороший экран и мощный процессор, вы открываете сайт магазина и покупаете Xiaomi Redmi Note 5 или Redmi Note 6 Pro. Это, если вы не знали, один и тот же смартфон с разным «тюнингом», поэтому просто покупайте тот, который дешевле и в наличии.
Аппарат, конечно, страшненький и выглядит в худших традициях айфона X, NFC в нём не было и не будет, а в новой версии (Redmi Note 6 Pro) он ещё и неадекватно дорог. Но, как я говорил выше по тексту, если «места знать», очень многие смартфоны можно купить по разумной цене — уж с Xiaomi в этом плане нет никаких проблем.
Если вас уже тошнит от этих однотипных и немолодых Xiaomi Redmi Note под разными этикетками и хочется чего-нибудь нового, раскошеливайтесь на ASUS ZenFone Max Pro M2 — получите немного больше всего. Лучше внешность, чуть лучше камеру, NFC и небольшую прибавку к скорости работы и автономности. Но за это придётся выложить 18 тысяч без вариантов. А «сяомофоны» продают в очень широком диапазоне цен, и чаще всего эти цены очень привлекательные.
За пределами ZenFone Max Pro M2 и Redmi Note 5 разверзается пропасть мобильников «на любителя»: Xiaomi Pocophone F1 по рецепту «наплевать на всё, кроме мощности процессора», ASUS ZenFone 5 «вроде бы флагман, а по факту не совсем» и ещё более весёлые смартфоны от 20 тысяч рублей и дороже. Поэтому в выборе бюджетника не поддавайтесь эмоциям и не доставайте в последний момент лишнюю пачку денег, чтобы «сейчас чуток добавлю и куплю более крутую модель!». Лучшее — враг хорошего.
|Сколько стоит
|11-18 тысяч рублей (3/32 и 4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Большой качественный дисплей
|Раздельные слоты 2x SIM + microSD
|Хорошие камеры
|Мощный процессор
|Хорошая автономность
|Чем плох
|Страшненький и дешёвый корпус
|Нет NFC (Google Pay)
|В некоторых разновидностях (Note 6 Pro) неоправданно дорогой
|Все подробности
|Обзор Xiaomi Redmi Note 5
|Сравнение Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro
|Где можно купить недорого
|Aliexpress TMall — 11200 рублей (Redmi Note 3/32)
|Беру! — 12200 рублей (Redmi Note 5 3/32)
|Ситилинк — 12800 рублей (Redmi Note 3/32)
|Pleer.ru — 13500 рублей (Redmi Note 6 Pro 3/32)
|ОГО — 14500 рублей (Redmi Note 6 Pro 3/32)