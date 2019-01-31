Лучшие бюджетные смартфоны января 2019 г. (официальная розница)

Не ожидали увидеть в списке ZTE? Я тоже. Нехорошо насмехаться над людьми, которые огребли от санкций США и еле выжили. Да так, что новых смартфонов ZTE по пальцам пересчитать, а старые очень быстро сняли с производства. На конвейере сейчас стоят ZTE Blade V9/V9 Vita и Axon 9 Pro, а прежние модели просто разлетаются в продаже по остаточному принципу.

И это прекрасная новость! Потому что продавцы гораздо охотнее сбрасывают цену, чтобы избавиться от «морально устаревших» и «не модных» смартфонов и закупить новые, которые рекламируются уже сейчас и дополнительных усилий для массовых продаж не требуют. Таким вот образом ZTE Blade A6 подешевел с 13 до 7-9 тысяч рублей в официальной рознице.

Много это или мало? По современным меркам — вполне разумная цена. Если вы более-менее помните старые хиты смартфоностроения, ZTE A6 для вас можно расписать одной фразой — это «Xiaomi Redmi 4X плюс 1000 мАч и минус выпендреж». А если не очень припоминаете, объясняю подробно:

Вы получаете очень маленький (1280x720, 5.2 дюйма) мобильник с восьмиядерным процессором и 3/32 Гбайт памяти при скорости работы уровня Nokia 5/Honor 7C/Samsung Galaxy A6 (2018) и 5000 мАч в аккумуляторе. Если вы считаете, что «это ж ZTE, 8-9 тысяч за него — всё равно дорого!», то просто подумайте о том, что Samsung Galaxy J6 (2018) при меньшем аккумуляторе стоит 15500 рублей.