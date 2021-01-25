У покупателей смартфонов и ноутбуков нет мнения, кроме навязанного маркетологами. Вот доказательства

А потом её убрали. Почему? Потому что все очень хотели заряжать ноутбуки Apple универсальными зарядниками — теперь MacBook подзаряжаются через разъёмы Type-C, купить подходящее зарядное устройство на Aliexpress стало проще и дешевле, но стоит вам задеть ноутбук на подзарядке, и удобный во всех отношениях Type-C унесёт его на пол, а иногда и заодно в могилу/в ремонт на много десятков тысяч рублей.

Конечно, китайцы уже городят разные «костыли» для магнитной зарядки с использованием Type-C. Даже для Windows-ноутбуков (у которых теперь тоже Type-C), и разной степени хреновости. Макбуки держатся, а вот в ноутбуках Xiaomi такой «аналог MagSafe» приводит к короткому замыканию и элегантно сжигает конденсаторы в цепях питания процессора. Ребята из форума 4PDA наслаждаются китайскими инновациями полным ходом.

Вот так, усилиями пропаганды «Apple с вас дерёт три шкуры за зарядники в MacBook, а на Windows-ноутах они универсальные» Эппл прогнулся под общий стандарт. А экономия на заряднике (который в ноутах покупается один раз на много-много лет) аукнулась риском разбить ноут из-за жёсткого крепления штекера. Либо городить китайские нахлобучки на порт USB-C, с которыми в случае неполадок гарантийный сервисный центр пошлёт вас дальше, чем Байден послал Трампа.