У покупателей смартфонов и ноутбуков нет мнения, кроме навязанного маркетологами. Вот доказательства
Проучи Apple за жадность и сделай хуже сам себе
Но для начала обратная ситуация — возвращение полезной технологии, от которой отказались под давлением общественности. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о MagSafe в ноутах Apple.
Суть в том, что безопасный магнитный порт теперь используется в iPhone 12. Правда, в «беспроводном» исполнении, ведь в нем появилась поддержка стандарта Qi. Конкретно в этом случае зарядка получилась огромной, и я бы не сказал, что удобной. Но важнее не это, а исторический контекст, как пользователи ноутбуков Apple «назло
бабушке Тиму Куку отморозили себе уши».
Технология магнитной зарядки в ноутбуках Apple просуществовала примерно 10 лет и спасла ни одну сотню тысяч маков от неприятных падений. Если вы вдруг забыли или не знали, что это такое, напоминаем:
А потом её убрали. Почему? Потому что все очень хотели заряжать ноутбуки Apple универсальными зарядниками — теперь MacBook подзаряжаются через разъёмы Type-C, купить подходящее зарядное устройство на Aliexpress стало проще и дешевле, но стоит вам задеть ноутбук на подзарядке, и удобный во всех отношениях Type-C унесёт его на пол, а иногда и заодно в могилу/в ремонт на много десятков тысяч рублей.
Конечно, китайцы уже городят разные «костыли» для магнитной зарядки с использованием Type-C. Даже для Windows-ноутбуков (у которых теперь тоже Type-C), и разной степени хреновости. Макбуки держатся, а вот в ноутбуках Xiaomi такой «аналог MagSafe» приводит к короткому замыканию и элегантно сжигает конденсаторы в цепях питания процессора. Ребята из форума 4PDA наслаждаются китайскими инновациями полным ходом.
Вот так, усилиями пропаганды «Apple с вас дерёт три шкуры за зарядники в MacBook, а на Windows-ноутах они универсальные» Эппл прогнулся под общий стандарт. А экономия на заряднике (который в ноутах покупается один раз на много-много лет) аукнулась риском разбить ноут из-за жёсткого крепления штекера. Либо городить китайские нахлобучки на порт USB-C, с которыми в случае неполадок гарантийный сервисный центр пошлёт вас дальше, чем Байден послал Трампа.
Любители ругать Apple за нестандартные разъёмы сами себя налюбили и теперь периодически разбивают ноутбуки из-за нового штекера. Так им и надо.
Селфи-камеры были никому не нужны, пока «сверху» не рассказали, что это круто
Фронтальная камера сегодня — одна из главных характеристик, которые «продают» смартфон, помимо тыльной камеры и производительности процессора. В 2021 году вы не найдёте ни одного смартфона, который бы не позволял фотографировать «морду лица» владельца со стороны дисплея. Всяческие селфи, трансляции и тик-токи держатся на фронтальных камерах. Сейчас даже можно купить смартфоны с навороченными основными камерами, которые разворачиваются и становятся. Есть в мобильниках даже фронтальные камеры с инфракрасной подсветкой для лучшего распознавания лица в темноте.
И вот казалось бы, хорошие фронтальные камеры — полезная функция во все времена. Но вплоть до новейших времён (эдак до 2013-2015 года) всем было на такие вещи класть тотально.
Например, в 1999 году, когда цветные дисплеи в мобильниках были только у флагманов, а поддержка музыка в MP3 — технологией будущего, японцы выпустили мобильник с селфи-камерой, Kyocera VP-210 Visualphone. У него, кстати, дисплей отображал 65 тысяч цветов, а в память помещалось 20 фотографий.
Нетрудно догадаться, что функция была никому не нужна. Но это ещё можно понять — лохматые годы, нет нормального интернета и соцсетей. Едем дальше.
Наступает, 2005 год, смартфоны на Symbian с установленными приложениями умеют почти всё, что и современные смартфоны на Android, в ICQ и Skype уже можно делиться фотками, по Skype. Nokia выпускает недорогой мобильник 6680 с фронтальной камерой. Никому нет дела, никто не пользуется.
С 2006 по 2008 год вышло немало мобильников со встроенной камерой у главных производителей: и Nokia, и Samsung, и Sony-Ericsson предлагали такие телефоны, причём не обязательно флагманы. А «вконтактик» набирает обороты, то есть и выкладывать фотографии есть куда.
Российские операторы предлагают абонентам начать пользоваться видеозвонками с использованием селфи-камер.
И что? Всем пофигу!
Да, можно было сетовать на то, что фронтальные камеры тогда были не особо крутыми. Но на самом деле они были разными. И, если бы был спрос на качественные фронтальные камеры, их бы в телефоны для вас влепили — благо, тогда никого не заботила безрамочность или толщина мобильника. А тыльные камеры в мобильниках, напомню, уже в 2005 году фотографировали прилично.
Допустим, людям не хватало для этого Инстаграма, а в VK и Facebook выкладывать автопортреты было дурным тоном (кстати, почему?). Но Instagram появился в 2010 году, крутые селфи-камеры появились в смартфонах в 2013 году (Oppo N1 с 13 Мп вращающейся камеры). За исключением беснующихся на почве селфи азиатов модным это не стало.
Зато когда звёзды на церемонии «Оскара» сфотографировались в 2014 году (на Samsung Galaxy Note 3 с хреновастой 2 Мп селфи-камерой, кстати), тут-то всё и попёрло.
И уже потом моду разогнали до максимума любители экстремальных автопортретов. Повторять опасные селфи никто не собирался (кроме совсем уж контуженных персонажей), но количество просмотров у таких экстремалов приучило делать автопортреты весь мир
Сейчас фронтальные камеры используют все — от школьников-тиктокеров до репортёров в СМИ, вебкамщиц на платных веб-чатах и даже «Кузьмичей», которые с технологиями никогда не дружили.
Вывод: пока звёзды Голливуда и нарциссичные актрисы в Instagram не показали, что фотографировать себя круто, а экстремалы не превратили жанр в зрелище, весь мир спокойно игнорировал фронтальные камеры и использовал для портретов «Эй, мужик! Подойди сфоткай нас, пожалуйста!» в любых ситуациях.
Пока бояре не показали простолюдинам, для чего нужны камеры спереди корпуса, фотографировать себя на фронтальный сенсор никто даже не пробовал. Маркетинг рождает спрос.
Скажите LG спасибо за дополнительные камеры в вашем бюджетном смартфоне Xiaomi
Класс, теперь статья выглядит как заказуха «элджишников». Жаль, что на самом деле смартфоны LG умерли для России ещё два года назад, а в 2021, скорей всего, умрут для всего мира. Но ирония заключается в том, что вы, нищие сяомисты и пафосные пользователи флагманов Samsung и Huawei, сейчас пользуетесь изобретениями LG в своих мобильниках, и даже не подозреваете об этом.
Например, в 2015 году LG выпустил смартфон V10 с двойной селфи-камерой — одной для стандартного автопортрета, второй для широкоугольной съёмки (чтобы в кадр помещались не только ваши щи, но и друзья вокруг/здания на заднем фоне). И, что ещё веселее, вырезом в экране (технически дисплеев было два, но смотрелись они бесшовно. Ничего, кроме реакции «ахахах, что за уродец!», компания не получила, а мобильник провалился в продажах.
А в 2019 году (четыре года спустя) вышел Samsung Galaxy S10+ в нескольких версиях. И, вы не поверите, с вырезом и двумя селфи-камерами! Разошёлся в продажах на ура — Самсунг до сих пор не может побить рекорды продаж своей S10-серии.
Или другой пример: в апреле 2016 года, когда выходит LG G6 с двойной тыльной камерой — одной для «обычных» фотографий, второй — для широкоугольных. В компактном корпусе (как трудящиеся просили) 5.3 дюйма, и даже с модульной конструкцией (хотя она сейчас к теме разговора не относится).
И-и-и... разумеется, его почти никто не покупал (впрочем, ничего нового). Но важнее даже то, что конкуренты даже не обратили внимание на пользу сверхширокоугольной камеры!
GSMArena.com
В июле того же года выходит Honor 8 — первый хоноро-хуавей с двойной камерой. Только вот вторая камера в нём монохромная (чёрно-белая) — сегодня ни одного смартфона с такой конструкцией уже нет, потому что никому не нужно. Осенью всё того же 2016 года выходит iPhone 7 Plus, тоже с двумя камерами. И тоже не такими, как в LG — добавочной камерой в Айфоне стала «зум-камера», и вот такую конструкцию, как водится с айфонами, себе начали слепо копировать себе все производители. Samsung в своём Galaxy Note 8 использовал добавочную камеру для зума, Xiaomi в Mi 5 и Mi 6 поступали аналогично, Nokia в свой Android-флагман (Nokia 8) засунула дополнительную бесполезную чёрно-белую камеру.
Абсолютно всем было наплевать, что там изобрёл LG в своих смартфонах, пока Huawei не стал главной угрозой среди камерафонов для конкурентов.
При чём тут Huawei? Началось всё с того, что вышедший весной Huawei P20 Pro внезапно наподдал под задницу всем конкурентам по качеству съёмки! Настолько, что и Samsung, и Xiaomi, и даже Apple пристально следили, чего там Huawei покажет осенью. Осенью вышел Huawei Mate 20 Pro, в котором были основные камеры из P20 Pro + сверхширокоугольная. Это, кстати, был первый Huawei с таким типом камеры, до этого подобное встречалось ТОЛЬКО у LG. И вот тогда все конкуренты Huawei начали дружно перерисовывать конфигурацию камер себе. Вот смотрите-ка:
|Сверхширокоугольная тыльная камера
|2016 г.
|2017 г.
|2018 г.
|2019 г.
|LG
|есть (LG G5, V20, X Cam)
|есть (LG Q8, G6, V30)
|есть (LG G7, V35, V40)
|есть (от бюджетного K40 до флагманов)
|Huawei
|нет
|нет
|есть (Mate 20 всех версий), более поздняя Nova 4
|есть (почти во всех смартфонах, от бюджетных до флагманов)
|Apple
|нет
|нет
|нет
|есть (iPhone 11 во всех вариациях)
|Samsung
|нет
|нет
|есть (Galaxy A7, в конце года)
|есть (почти во всех смартфонах, от Galaxy A30S до флагманов S10)
|Xiaomi
|нет
|нет
|нет
|есть (от бюджетного Redmi Note 8 до флагманов Mi 9 и Mi 9T)
СОВЕРШЕННО НЕГАДАННО после камерафонного успеха флагманов Huawei у всех конкурентов появились мобильники со сверхширокоугольной камерой!
И вот теперь ты, мой юный читатель-сяомист, теперь знаешь, что зум, который нам впаривали побежавшие вслед за iPhone 7 Plus маркетологи, в бюджетных смартфонах так и не прижился. А вот за сверхширокоугольную камеру в твоём Redmi 9 нужно сказать спасибо инженерам LG и рекламщикам-популяризаторам из Huawei.
Гордые владельцы китайских вёдер и корейских флагманов насмехаются над LG и даже не догадываются, что конструкцию их смартфонов слизали с элджишных флагманов пятилетней давности. Хотя они и историю своей страны примерно на таком же уровне знают.
Голосовые сообщения были уже в 2004 году, за пять лет до WhatsApp
Голосовые сообщения в WhatsApp, Telegram и прочих мессенджерах сегодня чаще бесят, чем приносят пользу. Потому что для срочных дел есть звонки, а для того, чтобы не спеша вникнуть в суть, лучше использовать текст. Но любителей трындеть в нижнюю часть смартфона на ходу или за рулём, как вы понимаете, это никогда не останавливало.
Тем удивительнее, что такой формат общения существовал не просто до изобретения WhatsApp, а ещё и задолго до 3G, на заре появления GRPS-интернета! Я сейчас имею в виду услугу Push-to-talk, или работу мобильника в режиме рации. Не будем сейчас копать очень глубоко в её техническую реализацию, но принцип работы такой же, как у современных чатиков:
Создаётся чат на несколько человек (или один на один).
Для отправки голосового сообщения нажимаешь, удерживаешь клавишу, болтаешь. Сколько секунд держишь, столько секунд и запишется.
Отпускаешь — отправлено.
И вот здесь единственное отличие — отвечают тебе тоже записью голоса.
Красота же! Идеальный заповедник для тех, кто не осилил письменность!
Если не считать древние времена и всякие азиатские частности в Японии/Корее, в наши края технология пришла в 2003 году, а в 2004 году поддержку Push-to-talk внедрили в России (Билайн проводил пресс-конференцию и рассказывал, что вот скоро-то это всё попрёт).
То есть ещё раз напоминаю: на горизонте нет ни 3G, ни видеозвонков, WhatsApp родится только через пять лет, а обмениваться голосовыми сообщениями уже можно!
Можно, но, как оказалось, не нужно абсолютно никому. Это сейчас в переписке с «дедами», отдельными глуповатыми домохозяйками и деловыми гламурными кисами вам в ответ будут прилетать голосовые сообщения. А 17 лет назад им недоставало соображалки не только для использования селфи-камер, но и для понимания, что их технология мечты (ездить всем по мозгам своими надиктованными записями) уже воплощена. В итоге операторы предлагали эту услугу таксистам, строителям и прочим охранникам, которых возбуждало общение в режиме рации.
Да и за рубежом Push-to-talk пришлось продвигать для офисных трудяг — его использовали для совещаний или объявлений внутри команды работников. Что-то среднее между тем, как сейчас используют Microsoft Teams/Zoom и Telegram.
Отчасти непопулярность этой технологии можно объяснить тем, что она существовала на ресурсах оператора и стоила денег. Но это слабая отговорка, потому что денег тогда стоило всё — каждая SMS и MMS оплачивалась отдельно (никаких включенных пакетов SMS/звонков/трафика не существовало, к Wi-Fi почти все телефоны подключаться ещё не умели), и даже существовала такая вещь, как срок действия. Это когда, если у тебя деньги на счету, тебе их хватает и ты не пополняешь счёт раз в месяц, тебе к чёртовой матери блокируют номер. Так что настоящая причина непопулярность голосовых чатов древнесмартфонных времён — отсутствие маркетинга на страже этой услуги.
Люди любят трындеть в голосовых сообщениях, сегодня это всем очевидно. А Push-to-talk не стали использовать только потому, что рекламы о том, насколько это круто, не показывали, а своими мозгами «сознательные граждане, которые знают, чего хотят от телефона», дойти не смогли.
Слава маркетологу Джобсу за нормальные сайты и тарифы со включенными гигабайтами!
Изначально весь интернет был ориентирован только на компы, причём желательно настольные (ноутбуки были слишком дохлыми). И только там были «полноценные» сайты с картинками в вёрстке, нормально работающими меню, возможностью передавать голос или видео и т.д.
Сначала телефоны просто «не тянули» сайты с компьютерной вёрсткой, поэтому людям приходилось напяливать на мобильник Opera Mini, сжимающую полноценные сайты до удобоваримых для мобил. Но время шло, годы шли, и всех устраивало то, что полнофункциональных сайтов на телефоне им не видать — только суррогаты, в которых страница перезагружается полностью на каждое нажатие, со сжатыми низкокачественными картинками, без возможности смотреть видео без скачивания, слушать музыку без скачивания или листать картинки, как вы сейчас делаете с мобилы в этой статье.
Не было подходящей техники? А вот и нет — до того, как появился iPhone (2007 год), была и футуристичная Nokia 7710 с огромным дисплеем.
И очень мощные коммуникаторы HTC/ASUS/Samsung на Windows Mobile.
Но такие мобильники кассы не делали — народ сгребал с полок в основном дешёвые кнопочные Nokia и Sony-Ericsson, которые полноценные сайты ни обрабатывать, ни отображать нормально не могли.
И да, трафик тогда стоил дорого, все были заняты экономией мегабайт, поэтому сжимали картинки через Opera Mini, а особо упорные (или упоротые) смотрели сайты вообще без картинок для большей экономии.
НО!
Во-первых, как только появился iPhone, сразу же оказалось, что люди готовы покупать дорогие смартфоны именно за то, что они отображают сайты качественно! Потому что по качеству камер Sony-Ericsson были круче, по функциональности Windows-коммуникаторы и Symbian-смартфоны опережали iPhone намного, по предельным характеристикам Nokia N95 и N97 были на голову круче. Пока Джобс не объяснил всем, что полноценные сайты и плавная прокрутка на смартфоне это — эмейзинг и держите меня семеро, никому, как показала история, это не было нужно.
Во-вторых, именно с выходом Айфона в России появились первые тарифы с ежемесячно включенным лимитом трафика (тогда ещё не в гигабайтах, а мегабайтах), и мобильный интернет стал резко дешеветь. Спрос рождает предложение. А до этого спроса не было, потому что Джобс был слишком занят выпуском MP3-плееров iPod, и ему было некогда объяснять пастве (и ворующим у Apple идея корейским компаниям), каким должен быть правильный смартфон (тогда ещё называемый словом коммуникатор).
Если бы Джобс не вышел презентовать iPhone, ты бы сейчас читал этот сайт с Nokia N99999 через Opera Mini 867, либо через всратый смартфон на Android с дизайном от QWERTY-коммуникатора BlackBerry, каким он (Android) изначально планировался. И был бы доволен.