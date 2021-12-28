Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!Обзор Motorola Moto G30
Позиции Motorola сильно меняются от рынка к рынку. Например, в России их смартфоны вызывают ностальгию и массу теплых чувств, однако в объемах продаж не слишком заметны. Зато в США наоборот: при желании взять что-то толковое и не разориться, искать пойдут именно Moto. Тандем Lenovo+Motorola на американском рынке в 2021 году занимал впечатляющую третью строчку. Так может, и нам пора повнимательнее присмотреться к их продуктам?
Фанату чистого Android, а еще людям постарше
Для начала о позиционировании. Кому должна понравиться идея взять Moto G30? Во-первых, хороший вариант при желании получить редкий по нынешним меркам «чистый» Android. То есть не будет предустановленного хлама, странных дизайнерских решений в интерфейсе, причудливой локализации и долгих ожиданий апдейтов прошивки. Например, Android 12 для Moto G30 уже анонсирован. А еще получится избежать возни с отключением прущей отовсюду рекламы, что тоже порой бесит в некоторых бюджетках. Из плюсов — точно будет лучшее быстродействие, но разумеется, с оглядкой на «железо».
Еще один рабочий сценарий — брать Moto G30 старшему поколению. Все-таки марка на слуху в нашей стране едва ли не три десятилетия, поэтому родителям или бабушкам с дедушками такой подарок покажется куда ценнее непонятных новых брендов. Даже если и не будет по факту стоить дороже. Легко представить, что «типичный батя» одобрительно кивает при виде коробки с надписью «Моторолы» под новогодней елкой, а всякие там Щяоми и Улефоны посоветовал бы в одно неэргономичное место сунуть. Дескать, мужики не поймут, да и та кнопочная Нокиа еще пашет.
В экстерьере по-старому и по-новому
Спереди Moto G30 получился, скажем так, с дизайнерской выдержкой. Здесь каплевидный вырез под фронталку, довольно широкие рамки по периметру экрана и волевой «подбородок» в стиле бравых капралов армии США. Зато спинка что надо. Глянцевый пластик с градиентным окрасом, но реализация не как у всех. Официально цвет называется «бежевый градиент». Как это произошло? Почему? Я идентифицировал его как нежный сиреневый. Пришлось даже засомневаться в адекватности восприятия цвета и звать девушку на помощь.
Совместными усилиями все равно не вышло принять этот оттенок в качестве бежевого. Посмотрели международную маркировку — все встало на места. В оригинале Pastel Sky. Странно все это, но красиво. Переход тонов вертикальный, с одной стороны чуть светлее, с другой темнее. А еще в краску забросили немного блесток. Без перебора. Ровно столько, чтобы корпус здорово играл на свету, но и не казался сплющенным диско-боллом. Хочется более строгий? В продаже есть темная версия хамелеон.
Из конструктивных решений также стоит отметить сканер отпечатков на спинке со вписанным в него логотипом Motorola, привычно расположенные кнопки включения и громкости, а также мини-джек на верхней грани. Прикольно сделали блок квадрокамеры. Его, а также вспышку, очертили бортиком под хром. Вроде бы мелкая деталь, но делает продукт более привлекательным в визуальном плане и добавляет цену дизайну.
В плане эргономики почти порядок. Смартфон довольно увесистый и его не назвать тонким, но вместе это хорошо работает для удобной хватки. Несмотря на глянец, в руке держится отлично и вполне комфортен в повседневном использовании. Правда, людям с небольшой ладонью или короткими пальцами тяжеловато придется из-за высоко расположенного сканера отпечатков. Когда держишь Moto G30 самым удобным однородным хватом (поддерживая нижнюю часть корпуса мизинцем), то указательный палец с трудом дотягивается до сканера. В общем, некоторым пользователям не обойтись без перехватывания корпуса при разблокировке.
Экран — база. Но с изюминкой
Moto G30 комплектуется типичным для своего класса дисплеем. Матрица IPS диагональю 6.5 дюйма, разрешение составляет 720x1600 пикселей с плотность около 270 ppi. В этот момент легко подумать, что смартфон мало чем отличается от одноклассников, но тут на сцене появляется частота обновления дисплея. Она составляет 90 Гц. Не так много смартфонов в ценовом сегменте до 15 000 рублей способны предложить плавные анимации, а вот Motorola смогла. По первым впечатлениям от использования это неплохой бонус и тянет на серьезное конкурентное преимущество.
|Максимальный уровень яркости
|363 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1800:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8600К
Если снизить градус восторга насчет частоты обновления, снова возвращаемся к привычным параметрам. IPS дисплей Moto G30 по замерам нашим колориметром показал максимальную яркость 363 кд/м2 (хотя, у GSMArena получилось аж 403 в ручном режиме и 460 в авто-режиме), почти идеальную гамму и охват примерно 100% палитры sRGB с довольно высокой точностью цветопередачи. Из очевидных минусов отмечу только баланс белого с выраженной страстью к синеве, температура составляет примерно 8600К.
Скорость работы и автономность
Moto G30 работает на базе изготовленного по техпроцессу 11 нм восьмиядерного процессора Snapdragon 662. Этот чип существует на рынке с начала 2020 года и неплохо зарекомендовал себя в доступных смартфонах. Сильно не греется, при долгой нагрузке производительность теряет без драматизма. За графику отвечает Adreno 610. Чудес ждать не стоит, однако на минималках и с приемлемыми 30 FPS можно запускать игры уровня Call of Duty: Mobile, League of Legends: Wild Rift или королевские битвы. В общем, продукт все-таки не игровой и больше подходит для работы со всякими приложениями.
Повторюсь, отличный вариант прикупить Moto G30 родителям. Но даже если брать доступный смартфон самому себе, получается приемлемая производительность, чтобы не чувствовать себя ущемленным. В мобильную Колду с приятелями партейку-другую погонять можно, а это уже неплохо.
Оперативная память и накопитель, увы, не самые быстрые по скорости обращения с данными. Зато для российского рынка выданы производителем в достатке: объем ОЗУ составляет 6 ГБ, для хранения данных — 128 ГБ. Как и в случае с 90 Гц в экране, редкость для своего класса. Карты памяти, конечно, поддерживаются, но в комбинированном слоте с принудительным выбором между второй симкой или microSD. Хотя казалось бы, при таких габаритах корпуса и тройной слот запросто бы поместился. Видимо, решили немного сэкономить на комплектующих.
Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. С учетом не слишком прожорливого процессора и HD-разрешения экрана, автономность получается приличная. Нетребовательному пользователю, без игр и тяжелых приложений, заряда хватит на полтора-два дня использования. При насыщенных сценариях работы Moto G30 уверенно держится на одном заряде полный день. Кстати, адаптер в комплекте, причем с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт. За полчаса у розетки батарея смартфона набирает треть энергии, до сотни заряжается примерно 2,5 часа.
И тут датчик зажали?!
Из особенностей Moto G30 также отмечу наличие условной влагозащиты по стандарту IP52 (фактически — от капель), наличие 3.5 мм разъема для наушников, нормальные модули беспроводных подключений Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. NFC для бесконтактных платежей и быстрых сопряжений с прочей электроникой тоже на месте.
Что касается вспомогательных датчиков, недавно мы заметили, что производители вдруг начали на них экономить. Кажется, это реально работает и начинает становиться нормальной практикой в бюджетном сегменте. Никто же не будет проверять такие мелочи в списке характеристик? Например, запросто могут поставить электронный гироскоп вместо настоящего и подпортить человеку комфорт в некоторых вещах. Так было в хитовом Poco M3.
В Moto G30 гироскоп на месте, зато не оказалось магнитометра. На практике это значит, что в навигационных приложениях типа карт Яндекса или Google вы будете видеть свою точку и сможете наблюдать ее перемещения, однако без индикации направления. Ну, то есть на метке не будет «хвостика», который показывает в какую сторону повернут смартфон. Вроде бы мелочь, но с другой стороны — какого черта?
Качество съемки? Годится
В Moto G30 установлена квадрокамера. Традиционно для бюджетных смартфонов, два сенсора для пользователей, еще два — на радость маркетологам, чтобы завлечь покупателей словом «квадро» и количеством объективов. К бесполезным сенсорам мы традиционно относим макро с разрешением 2 Мп, поскольку кроп с основной камеры по качеству все равно будет лучше съемки на эту камеру, хоть и с меньшей силой размытия фона. Второй бессмысленный — сенсор глубины, также с разрешением 2 Мп. Алгоритмы съемки для размытия фона вполне справляются с портретным режимом и без него. Основной сенсор 64 Мп с диафрагмой f/1.7 и фазовым фокусом, а также есть ультраширик 8 Мп, f/2.2 с фиксированным фокусом на бесконечность. Фронталка — 13 Мп, f/2.2.
Для недорогого смартфона качество съемки на основную камеру довольно приличное. На ультраширик — традиционно низкое, хотя сейчас вообще единицы смартфонов комплектуются приличной камерой с широким углом обзора. В дневное время фото получаются уместного качества, чтобы немного повозиться с ними в редакторах и запостить в соцсети, при плохой освещенности возможности Moto G30 драматично падают. В целом со съемкой ситуация неплохая, смартфон нормально справляется с этим для своего класса.
Конкуренты и выводы
Из-за истории бренда и «чистого» Android в конкуренты можно было записать Nokia. В этих аспектах у производителей получается концептуальный паритет. А из неочевидных решений — смотреть в сторону молодой для российского рынка марки Infinix c продуктами примерно в том же ценовом сегменте. Но мы решили пойти другим путем. Лучше посмотрим, чем готовы ответить Moto G30 главные китайские марки — Xiaomi и Realme.
|Motorola Moto G30
|Xiaomi Redmi 10
|Realme C25S
|Операционная система
|Android 11
|Android 11 + MIUI 12.5
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Экран
|6,5’’ 720 x 1600 пикс, 20:9, IPS, 269 ppi, 90 Гц
|6,5'’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 400 ppi, 90 Гц
|6,5'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 662, 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver
|Mediatek Helio G88, 2х Cortex A-75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Mediatek Helio G85, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G52 MC2
|Mali-G52 MC2
|Оперативная память
|6 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная квадро: 64 Мп f/1,7 + 8 Мп f/2,2 (ультраширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп (глубины). Качество видео до 1080p@30/60 fps, фронтальная: 13 Мп f/2,2
|Основная квадро: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Аккумулятор
|5000 мАч / зарядка 20 Вт
|5000 мАч / зарядка 18 Вт
|6000 мАч / зарядка 18 Вт
|Размеры
|165.2х75,7х9,1 мм
|162x75,5x8,9 мм
|164,5x75,9x9,6 мм
|Масса
|200 г
|181 г
|209 г
|Класс защиты
|IP52
|нет
|нет
|Цена
|14 980
|14 990
|14 990
Лично я думал, что Moto G30 сольет Realme и Xiaomi по соотношению цены и качества, однако между тремя этими смартфонами неожиданно образовался паритет. Ну, то есть не зря эти американцы закупаются продуктами Motorola. В начальном и среднем ценовом сегменте подопечный Lenovo бренд чувствует себя достаточно уверенно, и его можно рассматривать к покупке наравне с «топами за свои деньги». Как это обычно бывает с недорогими продуктами, приходится выбирать, чем жертвовать. Например, Xiaomi предлагает более качественный экран, у Moto преимущество в оперативке и чистом Android, Realme обеспечили самым емким аккумулятором. Главное — правильно расставить приоритеты и выбрать, что важнее.
- «Чистый» Android
- Дисплей с частотой 90 Гц
- Память 6 / 128 ГБ
- Хорошая автономность
- Быстрая зарядка
- Адаптер в комплекте
- Белый цвет в дисплее довольно синеватый
- Производительности впритык
- Нет магнитометра для показа направления ходьбы в навигации