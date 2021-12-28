Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

Скорость работы и автономность

Moto G30 работает на базе изготовленного по техпроцессу 11 нм восьмиядерного процессора Snapdragon 662. Этот чип существует на рынке с начала 2020 года и неплохо зарекомендовал себя в доступных смартфонах. Сильно не греется, при долгой нагрузке производительность теряет без драматизма. За графику отвечает Adreno 610. Чудес ждать не стоит, однако на минималках и с приемлемыми 30 FPS можно запускать игры уровня Call of Duty: Mobile, League of Legends: Wild Rift или королевские битвы. В общем, продукт все-таки не игровой и больше подходит для работы со всякими приложениями.

Повторюсь, отличный вариант прикупить Moto G30 родителям. Но даже если брать доступный смартфон самому себе, получается приемлемая производительность, чтобы не чувствовать себя ущемленным. В мобильную Колду с приятелями партейку-другую погонять можно, а это уже неплохо.