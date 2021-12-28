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Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

Обзор Motorola Moto G30
Допустим, надо купить недорогой и практичный смартфон. Придирчивое изучение рынка и советы обзорщиков наверняка отправят в шорт-лист Xiaomi, Poco, Realme. Но ведь не просто так в смартфоностроении было и остается куда больше имен, чем обычно значится в топе очевидных покупательский решений. Взяли в руки Moto G30, чтобы разобраться: тянут ли «бренды с историей» конкуренцию с молодыми, наглыми и преимущественно китайскими героями?
Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!
7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Motorola Moto G30

Позиции Motorola сильно меняются от рынка к рынку. Например, в России их смартфоны вызывают ностальгию и массу теплых чувств, однако в объемах продаж не слишком заметны. Зато в США наоборот: при желании взять что-то толковое и не разориться, искать пойдут именно Moto. Тандем Lenovo+Motorola на американском рынке в 2021 году занимал впечатляющую третью строчку. Так может, и нам пора повнимательнее присмотреться к их продуктам?

Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

Фанату чистого Android, а еще людям постарше

Для начала о позиционировании. Кому должна понравиться идея взять Moto G30? Во-первых, хороший вариант при желании получить редкий по нынешним меркам «чистый» Android. То есть не будет предустановленного хлама, странных дизайнерских решений в интерфейсе, причудливой локализации и долгих ожиданий апдейтов прошивки. Например, Android 12 для Moto G30 уже анонсирован. А еще получится избежать возни с отключением прущей отовсюду рекламы, что тоже порой бесит в некоторых бюджетках. Из плюсов — точно будет лучшее быстродействие, но разумеется, с оглядкой на «железо».

Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

Еще один рабочий сценарий — брать Moto G30 старшему поколению. Все-таки марка на слуху в нашей стране едва ли не три десятилетия, поэтому родителям или бабушкам с дедушками такой подарок покажется куда ценнее непонятных новых брендов. Даже если и не будет по факту стоить дороже. Легко представить, что «типичный батя» одобрительно кивает при виде коробки с надписью «Моторолы» под новогодней елкой, а всякие там Щяоми и Улефоны посоветовал бы в одно неэргономичное место сунуть. Дескать, мужики не поймут, да и та кнопочная Нокиа еще пашет.

Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

В экстерьере по-старому и по-новому

Спереди Moto G30 получился, скажем так, с дизайнерской выдержкой. Здесь каплевидный вырез под фронталку, довольно широкие рамки по периметру экрана и волевой «подбородок» в стиле бравых капралов армии США. Зато спинка что надо. Глянцевый пластик с градиентным окрасом, но реализация не как у всех. Официально цвет называется «бежевый градиент». Как это произошло? Почему? Я идентифицировал его как нежный сиреневый. Пришлось даже засомневаться в адекватности восприятия цвета и звать девушку на помощь.

Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

Совместными усилиями все равно не вышло принять этот оттенок в качестве бежевого. Посмотрели международную маркировку — все встало на места. В оригинале Pastel Sky. Странно все это, но красиво. Переход тонов вертикальный, с одной стороны чуть светлее, с другой темнее. А еще в краску забросили немного блесток. Без перебора. Ровно столько, чтобы корпус здорово играл на свету, но и не казался сплющенным диско-боллом. Хочется более строгий? В продаже есть темная версия хамелеон.

Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

Из конструктивных решений также стоит отметить сканер отпечатков на спинке со вписанным в него логотипом Motorola, привычно расположенные кнопки включения и громкости, а также мини-джек на верхней грани. Прикольно сделали блок квадрокамеры. Его, а также вспышку, очертили бортиком под хром. Вроде бы мелкая деталь, но делает продукт более привлекательным в визуальном плане и добавляет цену дизайну.

Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

В плане эргономики почти порядок. Смартфон довольно увесистый и его не назвать тонким, но вместе это хорошо работает для удобной хватки. Несмотря на глянец, в руке держится отлично и вполне комфортен в повседневном использовании. Правда, людям с небольшой ладонью или короткими пальцами тяжеловато придется из-за высоко расположенного сканера отпечатков. Когда держишь Moto G30 самым удобным однородным хватом (поддерживая нижнюю часть корпуса мизинцем), то указательный палец с трудом дотягивается до сканера. В общем, некоторым пользователям не обойтись без перехватывания корпуса при разблокировке.

Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

Экран — база. Но с изюминкой

Moto G30 комплектуется типичным для своего класса дисплеем. Матрица IPS диагональю 6.5 дюйма, разрешение составляет 720x1600 пикселей с плотность около 270 ppi. В этот момент легко подумать, что смартфон мало чем отличается от одноклассников, но тут на сцене появляется частота обновления дисплея. Она составляет 90 Гц. Не так много смартфонов в ценовом сегменте до 15 000 рублей способны предложить плавные анимации, а вот Motorola смогла. По первым впечатлениям от использования это неплохой бонус и тянет на серьезное конкурентное преимущество.

Максимальный уровень яркости363 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1800:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)95%
DeltaE (меньше = лучше)5
Гамма (идеальная — 2,2)2,1
Цветовая температура (идеальная = 6500K)8600К

Если снизить градус восторга насчет частоты обновления, снова возвращаемся к привычным параметрам. IPS дисплей Moto G30 по замерам нашим колориметром показал максимальную яркость 363 кд/м2 (хотя, у GSMArena получилось аж 403 в ручном режиме и 460 в авто-режиме), почти идеальную гамму и охват примерно 100% палитры sRGB с довольно высокой точностью цветопередачи. Из очевидных минусов отмечу только баланс белого с выраженной страстью к синеве, температура составляет примерно 8600К.

8600K для белого цвета — это такое себе...

8600K для белого цвета — это такое себе...

Скорость работы и автономность

Moto G30 работает на базе изготовленного по техпроцессу 11 нм восьмиядерного процессора Snapdragon 662. Этот чип существует на рынке с начала 2020 года и неплохо зарекомендовал себя в доступных смартфонах. Сильно не греется, при долгой нагрузке производительность теряет без драматизма. За графику отвечает Adreno 610. Чудес ждать не стоит, однако на минималках и с приемлемыми 30 FPS можно запускать игры уровня Call of Duty: Mobile, League of Legends: Wild Rift или королевские битвы. В общем, продукт все-таки не игровой и больше подходит для работы со всякими приложениями.

Повторюсь, отличный вариант прикупить Moto G30 родителям. Но даже если брать доступный смартфон самому себе, получается приемлемая производительность, чтобы не чувствовать себя ущемленным. В мобильную Колду с приятелями партейку-другую погонять можно, а это уже неплохо.

Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

Оперативная память и накопитель, увы, не самые быстрые по скорости обращения с данными. Зато для российского рынка выданы производителем в достатке: объем ОЗУ составляет 6 ГБ, для хранения данных — 128 ГБ. Как и в случае с 90 Гц в экране, редкость для своего класса. Карты памяти, конечно, поддерживаются, но в комбинированном слоте с принудительным выбором между второй симкой или microSD. Хотя казалось бы, при таких габаритах корпуса и тройной слот запросто бы поместился. Видимо, решили немного сэкономить на комплектующих.

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Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. С учетом не слишком прожорливого процессора и HD-разрешения экрана, автономность получается приличная. Нетребовательному пользователю, без игр и тяжелых приложений, заряда хватит на полтора-два дня использования. При насыщенных сценариях работы Moto G30 уверенно держится на одном заряде полный день. Кстати, адаптер в комплекте, причем с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт. За полчаса у розетки батарея смартфона набирает треть энергии, до сотни заряжается примерно 2,5 часа.

Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

И тут датчик зажали?!

Из особенностей Moto G30 также отмечу наличие условной влагозащиты по стандарту IP52 (фактически — от капель), наличие 3.5 мм разъема для наушников, нормальные модули беспроводных подключений Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. NFC для бесконтактных платежей и быстрых сопряжений с прочей электроникой тоже на месте.

Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

Что касается вспомогательных датчиков, недавно мы заметили, что производители вдруг начали на них экономить. Кажется, это реально работает и начинает становиться нормальной практикой в бюджетном сегменте. Никто же не будет проверять такие мелочи в списке характеристик? Например, запросто могут поставить электронный гироскоп вместо настоящего и подпортить человеку комфорт в некоторых вещах. Так было в хитовом Poco M3.

Слева смартфон с полным комплектом датчиков, справа — Moto G30

Слева смартфон с полным комплектом датчиков, справа — Moto G30

В Moto G30 гироскоп на месте, зато не оказалось магнитометра. На практике это значит, что в навигационных приложениях типа карт Яндекса или Google вы будете видеть свою точку и сможете наблюдать ее перемещения, однако без индикации направления. Ну, то есть на метке не будет «хвостика», который показывает в какую сторону повернут смартфон. Вроде бы мелочь, но с другой стороны — какого черта?

Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

Качество съемки? Годится

В Moto G30 установлена квадрокамера. Традиционно для бюджетных смартфонов, два сенсора для пользователей, еще два — на радость маркетологам, чтобы завлечь покупателей словом «квадро» и количеством объективов. К бесполезным сенсорам мы традиционно относим макро с разрешением 2 Мп, поскольку кроп с основной камеры по качеству все равно будет лучше съемки на эту камеру, хоть и с меньшей силой размытия фона. Второй бессмысленный — сенсор глубины, также с разрешением 2 Мп. Алгоритмы съемки для размытия фона вполне справляются с портретным режимом и без него. Основной сенсор 64 Мп с диафрагмой f/1.7 и фазовым фокусом, а также есть ультраширик 8 Мп, f/2.2 с фиксированным фокусом на бесконечность. Фронталка — 13 Мп, f/2.2.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Для недорогого смартфона качество съемки на основную камеру довольно приличное. На ультраширик — традиционно низкое, хотя сейчас вообще единицы смартфонов комплектуются приличной камерой с широким углом обзора. В дневное время фото получаются уместного качества, чтобы немного повозиться с ними в редакторах и запостить в соцсети, при плохой освещенности возможности Moto G30 драматично падают. В целом со съемкой ситуация неплохая, смартфон нормально справляется с этим для своего класса.

Что вам достанется, если взять бюджетный смартфон легендарной марки? Проверяем!

Конкуренты и выводы

Из-за истории бренда и «чистого» Android в конкуренты можно было записать Nokia. В этих аспектах у производителей получается концептуальный паритет. А из неочевидных решений — смотреть в сторону молодой для российского рынка марки Infinix c продуктами примерно в том же ценовом сегменте. Но мы решили пойти другим путем. Лучше посмотрим, чем готовы ответить Moto G30 главные китайские марки — Xiaomi и Realme.

Motorola Moto G30Xiaomi Redmi 10Realme C25S
Операционная системаAndroid 11Android 11 + MIUI 12.5Android 11 + Realme UI 2.0
Экран6,5’’ 720 x 1600 пикс, 20:9, IPS, 269 ppi, 90 Гц6,5'’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 400 ppi, 90 Гц6,5'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS
ПроцессорQualcomm Snapdragon 662, 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4x1.8 GHz Kryo 260 SilverMediatek Helio G88, 2х Cortex A-75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцMediatek Helio G85, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
ГрафикаAdreno 610Mali-G52 MC2Mali-G52 MC2
Оперативная память6 Гбайт4 Гбайт4 Гбайт
Накопитель128 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
КамерыОсновная квадро: 64 Мп f/1,7 + 8 Мп f/2,2 (ультраширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп (глубины). Качество видео до 1080p@30/60 fps, фронтальная: 13 Мп f/2,2Основная квадро: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0
Аккумулятор5000 мАч / зарядка 20 Вт5000 мАч / зарядка 18 Вт6000 мАч / зарядка 18 Вт
Размеры165.2х75,7х9,1 мм162x75,5x8,9 мм164,5x75,9x9,6 мм
Масса200 г181 г209 г
Класс защитыIP52нетнет
Цена14 98014 99014 990

Лично я думал, что Moto G30 сольет Realme и Xiaomi по соотношению цены и качества, однако между тремя этими смартфонами неожиданно образовался паритет. Ну, то есть не зря эти американцы закупаются продуктами Motorola. В начальном и среднем ценовом сегменте подопечный Lenovo бренд чувствует себя достаточно уверенно, и его можно рассматривать к покупке наравне с «топами за свои деньги». Как это обычно бывает с недорогими продуктами, приходится выбирать, чем жертвовать. Например, Xiaomi предлагает более качественный экран, у Moto преимущество в оперативке и чистом Android, Realme обеспечили самым емким аккумулятором. Главное — правильно расставить приоритеты и выбрать, что важнее.

7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Motorola Moto G30
Плюсы
  • «Чистый» Android
  • Дисплей с частотой 90 Гц
  • Память 6 / 128 ГБ
  • Хорошая автономность
  • Быстрая зарядка
  • Адаптер в комплекте
Минусы
  • Белый цвет в дисплее довольно синеватый
  • Производительности впритык
  • Нет магнитометра для показа направления ходьбы в навигации
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