Захотели смартфон от необычного производителя вместо Samsung и Xiaomi? Вот каким он будет на деле

Захотели смартфон от необычного производителя вместо Samsung и Xiaomi? Вот каким он будет на делеInfinix Note 11 NFC в роли подопытного кролика: изучаем, сравниваем с Samsung и классическими «китайцами»
Мобилы нынче неадекватно дорогие. Впрочем, ничего нового
В мире есть дохрена вещей, с которыми нам неприятно и не хочется мириться: с тем, что «биллгейтсами» и «стивджобсами» в этой жизни почти все мы уже не станем, доллар уже не будет по 35 рублей, а Моргенштерн и «героические гомосексуалисты голливудского кино» не исчезнут, даже если очень их попросить. Чтобы вам было ещё грустнее, напомню ещё о двух неочевидных для народа истин:
- Коронавирус существует. Какими терминами эту заразу называть, откуда она взялась и как от неё избавиться — другой вопрос.
- Чёртова электроника реально начала дорожать. Кто-то говорит, что из-за «дефицита полупроводников», кто-то считает, что из-за сговора торгашей, но какого-то хрена цены ползут вверх, а смартфоны по этим повышенным ценам не хорошеют. И их новые модели в конце 2021 года иногда умудряются быть хуже старых (не будем показывать пальцем на Xiaomi Redmi Note 11, который выглядит уныло после Redmi Note 10).
Вроде бы нам не привыкать затягивать пояса, ведь правда? Это даже своеобразный российский национальный вид спорта. Когда в середине 1990-х гг., извините, было нечего жрать и надевать, муку начали закупать впрок, сигареты — продавать поштучно, а ещё приходилось засунуть гордость куда подальше и покупать одежду в секонд-хенде.
Короче, мобилы дорогие. Ищем новых, менее зажравшихся производителей.
Сейчас ситуация не настолько драматичная, чтобы история с едой и одеждой повторилась, но вот с дорожающими мобильниками что-то нужно делать. И эту фигню Россия тоже проходила, причём поначалу не от бедности, а из интереса. Если вы помните, в 2010-2013 гг. (да и чуть раньше) в России цвели и пахли мобильники неведомых марок: teXet, Ritmix, IconBit, Keneksi и прочих брендов. Потому что бюджетные Samsung, LG, HTC и Sony были раза в полтора-два дороже при равных характеристиках. Людям логичным образом хотелось выбирать смартфон по ядрам-памяти-камере, а не шильдику. Потом, правда, все распробовали, что все эти аппараты новых «российских» брендов как-то… не очень, и забросили их. Но зато попутно нашли «качественный Китай», который тогда был в новинку и назывался «смартфоны Lenovo».
В 2015 году, когда рубль «показал отрицательный рост», в России снова начали искать альтернативы неадекватно дорогим «гнусмасо-лыже-соням». И на этот раз открыли для себя Huawei и Xiaomi — Honor 4C в своё время стал символом «официального фабричного Китая, недорого», а Xiaomi Redmi 3 (да-да, именно он, а не этот ваш Mi 4 для людей с лишним баблом) стал народным любимцем в ранге «неофициальный Китай, но без иероглифов, и… о боже, у него 4000 мАч! в бюджетном смартфоне!».
С тех пор много воды утекло, многие производители смартфонов вымерли, но у оставшихся цены пришли в норму… ну, относительно. Но во второй половине 2021 г. началась нездоровая возня с подорожанием мобильников — пока «в лоб» цены не повышают, просто новые модели смартфонов выходят с характеристиками хуже старых моделей и мы дошли до того, что Samsung с «зависающей, но не всегда, а периодически» системой на китайском бюджетном процессоре, с экраном 720p (!) и нормальным объёмом памяти стоит… 19 тысяч рублей!
Сразу вспоминается эпоха такого же маразма, только в 2018 году, когда Самсунг Galaxy A6 с 720p-дисплеем, 8 ядрами и 3/32 ГБ (тогда считалось нормой, как сейчас 128 ГБ) стоил… 22 тыщи! Три года прошло, большинство характеристик изменилось в основном «для поддержания штанов по мере технического прогресса». То есть от крутого Samsung Galaxy M31 с 1080p-дисплеем, 6000 мАч и процессором Snapdragon вернулись к вот такому металлолому, красная цена которому — 13 тысяч.
Xiaomi только-только начали наглеть — Poco M4 Pro 5G с IPS-дисплеем и камерой как у бюджетного Redmi 10 с 128 Гб стоит… 22 тысячи рублей! И Сяоми такие «ну ладно, так и быть, в ограниченное время сможете за 20 тысяч забрать». При том, что в 2019 году Xiaomi выкатывали почти такой же Redmi Note 8 Pro за 19990 в оф.рознице (и ещё дешевле на Ali).
Realme пока держатся молодцом, но это потому, что старые модели Realme 8 и 8 Pro нужно распродать, а что будет с Realme 9 — одному Си Цзиньпину известно. Поэтому надо бы начинать искать альтернативы, если и там мобильники бюджетного уровня за 20 тысяч перевалят.
Что за смартфон на обзоре, и почему именно он
Вы же не думали, что я сейчас достану «из кармана» неизведанные дешёвые и крутые модели Samsung, Sony, OnePlus или хотя бы Nokia? Ну вот и славненько — нельзя быть настолько наивными, потому что смартфоны этих производителей ещё дороже. А нам придётся, как и в 2010-2015 гг., углубиться в мобильники «неведомых» производителей, чтобы выбрать из них то, что есть смысл покупать. Ну или не покупать, а просто быть в курсе, что эти все крутые «на бумаге» мобилы представляют собой на практике.
Обзор приличного внешне и по заявленным характеристикам смартфона Tecno (есть шанс, что будет неплохой агрегат) мы опубликуем чуть позже, а пока препарируем в обзоре очередной гонконгский мобильник Infinix — во-первых, по активности и скорости работы над ошибками есть ощущение, что среди новых героев в смартфонах вот эти вот первыми сделают хороший по качеству бюджетный мобильник. Во-вторых, покуда они не зазвездились, ребята терпят всё, что мы тут сейчас напишем, да и третьего кандидата на «приличные смартфоны недорого», iQOO, в России не продают. Работаем с тем, что есть.
Что-то среднее между Redmi 10, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 11
Мы уже обозревали «флагман» этой марки (который уровня Xiaomi и Realme среднего уровня, но более крутых Инфиниксов нет) — вроде и не ужас-ужас, но за 30 тысяч без NFC, а ещё без превосходства над конкурентами, которое компенсировало бы утрату бесконтактных платежей… ну, такое.
А потом тестировали бюджетный Infinix Hot 11S, который стоит 14 тысяч. Здесь уже понятнее, за что просят деньги и ощутимых недостатков, кроме грустного качества съёмки ночью, нет.
И сегодня мы взяли на обзор «золотую середину» не только в рамках Infinix, но и в рамках современного смартфоностроения — так называемый Note 11 NFC, который предлагает Full HD AMOLED-дисплей (по такой цене альтернатива есть только у Realme 8), 6/128 ГБ (в отличие от 4/128 в Самсунгах), а ещё 33 Вт-зарядку и 50 Мп-камеру, как в Xiaomi Poco M4 Pro 5G (он же Redmi Note 11).
Короче, у нас тут смартфон, если брать в целом, с характеристиками уровня Samsung Galaxy M32, только не за 21.5-23 тысячи, а за 18 тысяч. На Алиэкспрессах и всяких распродажах может будет и дешевле, но пока смотрим официальные цены. Итак, вроде нормальный вариант по всем вводным, а как это
китайское гонконгское чудо работает на деле?
Характеристики
|Смартфон
|Infinix Note 11 NFC
|Операционная система
|Android 11, оболочка XOS 10
|Экран
|6,7”, 2400x1080, AMOLED, 393 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G88, 8 ядер (2x Cortex-A75 2.0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц)
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Оперативная память
|6 ГБ
|Постоянная память
|128 ГБ eMMC 5.1, слот microSD
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная: 64 Мп, диафрагма f/1.6, съёмка видео 2560x1440 30 к/с
|дополнительная (сенсор глубины): 2 Мп, диафрагма f/2.4
|дополнительная: QVGA
|фронтальная: 16 Мп
|Аккумулятор
|5000 мАч, несъемный, быстрая зарядка 33 Вт
|Размеры
|164.4x76.7x7.9 мм
|Масса
|184 г
|Цена на момент публикации
|18 тысяч рублей
Внешность — «Гнусмас, ты ли это?»
Хотя нет, не совсем ты, а твой китайский внебрачный ребёнок. Но чесслово — как только берёшь этот матовый тонкий и удивительно лёгкий мобильник в руки в первый раз, вспоминаешь Samsung Galaxy A32 и A52, уж очень похож по общему стилю и на ощупь.
А вот блок камер сзади напоминает то ли новые модели Vivo, то ли Xiaomi 11T…
Но вообще, Samsung Galaxy M22/M32, Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Nokia X10, например, пострашнее будут при такой же цене, так что на внешность тыльной панели я бы жаловаться не стал. Разве что унылый наплыв «каплей» для селфи-камеры спереди смотрится стрёмно — Всевышний даровал китайским телефоностроителям компактный вырез для камеры в недорогих моделях ещё со времён Honor 20 или Redmi Note 9, почему нельзя было этими дарами воспользоваться в смартфоне конца 2021 года?
Лёгкий, тонкий, не скользкий. Отличный корпус!
Зато с практичность всё классно — разъём 3.5 мм для наушников на месте, а слот для двух SIM и карты памяти трёхместный, полноценный, так что добавить к штатным 128 ГБ ещё дополнительные +128 или +256 ГБ сможете не в ущерб рабочему и личному номерам.
Зарядка — ясен пень, Type-C, micro-USB ток 33 Вт не поддерживает. Короче, смартфон умеет заряжаться при 33 Вт, и зарядник в комплекте на 33 Вт — пишу об этом отдельное предложение, потому что Samsung, например, кладёт в комплект с Galaxy A52 зарядник на 15 Вт при том, что смартфон поддерживает 25 Вт и может заряжаться намного быстрее. Китайцы в этом плане честнее и «опрокинуть» покупателя по мелочи не пытаются.
В комплекте есть даже бампер (чехол для задней крышки), но мне было лень его фотографировать, сорян. Можете полюбоваться на него в обзоре у iXBT.
Сканер отпечатков расположен в кнопке питания, которая на правой грани и почти вровень с корпусом. После кнопок громкости, которые выступают на правом боку, кажется, будто клавиша «залипла» внутри корпуса, но нажимается она хорошо, нужно просто привыкнуть, что она не торчит наружу.
Тут бы поныть, что сенсор отпечатков могли бы и в дисплей запихнуть — сканер в AMOLED-дисплее был ещё в Samsung Galaxy A50 в 2019 г. (правда, был говённым, но с тех пор много времени прошло, в новых моделях могли бы довести до ума).
Но ныть не буду: во-первых, сканер на боку супер-точный и быстрый — экранный сканер даже в Galaxy S10+ медленнее и чаще лажает. Во-вторых, сканирование лица для разблокировки здесь уровня «бог» — даже в темноте видит вас лучше, чем в иных флагманских мобильниках, да ещё и в маске против COVID-19 распознаёт на ура. Возможно, это чревато тем, что сканирование лица в смартфоне не очень дотошное и его легко взломать, но если вы настолько хорошо шатаете скрепы, что вами заинтересовались люди в штатском, то разблокировка смартфона посторонними — не главная ваша проблема в жизни.
Дисплей — по такой цене лучше уже нет
В отличие от Xiaomi, которые сначала молодцы, а потом хоба — и раз в несколько лет заказывают IPS-экраны для смартфонов на помойке, из-за чего Redmi 9 в ручном режиме выдаёт «великолепные» (нет) 320 кд/м2 яркости, а Redmi Note 9 — 370 кд/м2, у Infinix именно с предельными характеристиками дисплеев всё в порядке. Да и у Xiaomi теперь тоже в порядке — для этого и нужны обзорщики, которые пинали контору за экономию, чтобы Redmi 10 вышел уже с приличными 400 кд/м2 в ручном и 470 кд/м2 в авто-режиме подсветки.
Инфиниксы, даже младшие с IPS (Hot 11S), предлагают целых 510 (!) кд/м2 яркости в ручном режиме — круче при его цене найти сложно. Флагманский Zero X Pro на своём AMOLED 120 Гц выдаёт 450 кд/м2, что тоже неплохо — у Realme 8 Pro и Xiaomi Redmi Note 10 Pro с AMOLED-дисплеями яркость такая же.
А наш Infinix Note 11 NFC выдал 410 кд/м2. Тоже, в общем-то, неплохо — такая же яркость дисплея в Samsung Galaxy A51, а у флагмана Galaxy S20 FE она даже чуть ниже (405 кд/м2).
В авто-режиме экран Infinix Note 11 NFC способен выдавать 650 кд/м2, и это неплохо — как у Realme 8 Pro или Samsung Galaxy A22/M22. С той разницей, что у Самсунгов частота 90 Гц (типа лучше, но разница невелика), но ниже разрешение (а вот падение чёткости на таких смартфонах-лопатах вы заметите).
|Характеристики дисплея Infinix Note 11 NFC
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|410/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|>100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6,8
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7700K
Белый цвет на этот раз находится аккурат на грани рамок приличия — сами посмотрите, что такое 7800K.
После AMOLED возвращаться даже на бюджетные смартфоны с IPS не хочется.
Синеватенько? А как вам 9000K в Xiaomi Poco M4 Pro 5G (Redmi Note 11)? Вот и я после этого понял, что бывает хуже. Но бывает и лучше (немного) — Realme 8, в зависимости от режиме, на аналогичном AMOLED укладывается с 7000-7500K.
Да, в Infinix есть «режим чтения», в котором можно даже регулировать интенсивность перекрашивания дисплея в жёлтый цвет. Но это всё равно комфорт уровня «жарко в машине — открой форточку», лучше бы была просто отдельная настройка с нормальной цветопередачей, как в Самсунгах или Honor.
Но это, повторюсь, мелочи — с яркостью, контрастностью (AMOLED же) и даже белым цветом всё более-менее в порядке. А вот с чем не в порядке:
- Цвета перенасыщены. Причём существенно — красный и жёлтый ещё более-менее, а вот зелёный и синий здесь «жэстачайше» цветастые, как в бюджетных телевизорах с этим вашим «типа HDR», выкручивающим цветность до предела.
- Регулировка яркости какая-то адовая. Итак, максимальная яркость — 410 кд/м2. Как вы думаете, какой уровень яркости запечатлен на скриншоте?
Хе-хе! На дисплее — всего лишь 200 кд/м2, которые я выставлял по колориметру, чтобы сравнить автономность экрана с конкурентами в равных условиях.
То есть, прикиньте: тянете-тянете регулятор яркости вверх (или вправо, если в настройках Android), а яркость увеличивается еле-еле. Дотягиваете его до 90% от максимального уровня, яркости прибавилось ещё чуть-чуть. Сдвинули ещё немного — дисплей с 50% яркости прыгает до 100% почти сразу. Это как ездить на машине, у которой педаль газа может быть либо не нажата совсем, либо нажата до упора.
С другой стороны, автоматическая яркость как раз работает адекватно, поэтому, если вы не сторонник крутить яркость по старинке, руками, вы и не заметите этот недочёт. В конце обзора проверим, остались ли ещё старожилы.
Звук — под пиво сойдёт
Мобильник, как вы могли заметить, не копейки стоит, поэтому все нормальные кодеки для звука по Bluetooth тут на месте: и SBC, и AAC, и aptX HD, и LDAC смартфон умеет-могёт, лишь бы ваши наушники тоже могли.
Качество? Ну, нормально, в целом: звук по «воздуху» не визгливый, слух свистом или скрежетом не режет. Низких частот довольно много — ещё не бухтит, если у вас уравновешенные наушники, а вот если какие-нибудь Beats, то от «тынц-тынц» басами быстро устанете. Объёма тоже по-азиатски много, но это даже приятно — чувствуешь себя, как в детстве с CD-плеером на ремешке из эпохи, когда модно было удивлять «сюрраундами».
Ничего выдающегося в звуке, но ругать тоже не за что.
По проводу аналогично — вполне норм, если вы не дофига аудиофил. Хотелось бы звука чуть чище, но имеем то, что имеем. Для чего-то более качественного раскошеливайтесь на Redmi Note 10 Pro с переходником, либо на Oppo Reno 6, у них звук приятнее. А вот в Самсунгах, например, наоборот — более дорогой Galaxy A52 играет абсолютно так же. Для TWS (наушники в стиле AirPods), пока по городу передвигаетесь — вполне ok, но вот полноразмерные наушники наподобие Sony WH-1000XM4, даже с учётом того, что смартфон поддерживает LDAC, будут играть нормально, но явно не «на все деньги».
Оболочка — настраивается всё, но иногда с «потраченным» переводом
Если эту статью прочитает кто-нибудь из штаб-квартиры Infinix, понизьте, пожалуйста, социальный рейтинг китайцу, который переводил интерфейс смартфона на русский язык. Потому что этот товарищ знает русский язык на уровне московских гастарбайтеров-строителей, а денег за перевод получил, я думаю, поболее трудяг из Средней Азии.
Конечно, ляпы встречаются не регулярно, но видеть «Профессия» вместо «Ручной режим съёмки» в приложении камеры, «Фризер» вместо «Заморозка приложений», «Необходимо проверить» вместо «Не пропустите новые приложения» (да, тут помимо Google Play есть свой магазин) и прочие шедевры ржачно, но и немного стыдно.
Я настолько старый, что помню времена, когда ляпы были в оболочках смартфонов Lenovo, Huawei и Xiaomi, так что не смертельно. Но нужно править.
В остальном-то оболочка очень навороченная — в отличие от приевшихся Xiaomi MIUI, Huawei EMUI и Samsung One UI в Infinix всё новое, очень много интересностей, которые интересно изучать. Ощущения — как во времена прошил кастомной прошивкой свой старый смартфон, либо перелез после Symbian на Android. Приятно.
Разумеется, как и в любом другом китайском смартфоне, режимы энергосбережения, уведомления, значки и обои, можно настраивать подробно вплоть до мелочей. Ещё из приятного — есть стандартная возможность записи разговоров и, для «дедов», поддерживается даже FM-радио.
В переводе на русский есть с чего посмеяться, но по функциональности оболочка неплохая.
Из неприятного — поначалу стандартные приложения «теребонькают» вам ленту уведомлений, пока вручную не запретите им (практически так же, как в Xiaomi). Правда, в отличие от Xiaomi, «жёлтые» статьи из Яндекс.Дзена на экране блокировки тут не установлены, рекламных баннеров при установке приложений из apk нет, рекламы приложений и игр при переключении между приложениями (кнопка открытых задач) тоже нет.
Из приятного — эпичные цитаты для экрана блокировки, будто прямимом из выпендрёжных пабликов во «ВКонтакте». Можно отключить, но, когда смартфон несёт пафосную чушь, как Джейсон Стэйтем в фильмах, это настолько же нелепо, насколько и мило.
Процессор не супер-быстрый, но оптимизация крутая
MediaTek уже который год валяет дурака и выпускает Helio G70, G80, G85, а вот теперь и G88 при том, что разница между ними околонулевая и состоит в основном в том, что новые (с более высокой циферкой) процессоры поддерживают дисплеи 90 Гц и 64 Мп камеры, а старые — 60 Гц и 12 Мп – 15 Мп.
Что вам обо всём этом стоит знать? Ну, например то, что Snapdragon 662 (Xiaomi Poco M3/Redmi 9T) — примерно такой же процессор по скорости работы, да и Exynos 9610/96100 (Samsung Galaxy A51/M31) примерно из той же оперы.
Вроде бы неплохо, да и в Samsung Galaxy A32 из современных стоит такой же по мощности процессор (G80). Но вот Realme 8 (Helio G95) при равной цене мощнее на целых 30%, а Xiaomi Poco M4 Pro 5G — на целых 40%.
Вроде всё летает и не перегревается, но де-факто в Note 11 NFC процессор из смартфонов за 12-13 тысяч рублей
Понятное дело, что Realme 8 стал таким выгодным спустя год после выхода и ближе к концу конвейерной жизни. А у Poco M4 Pro 5G синюшный дисплей IPS и цены 22 тысячи рублей против 18 тысяч у Infinix. Но в целом-то в смартфонах с экранами похуже и 4/64 ГБ стоит такой же процессор при их (смартфонов) стоимости порядка 12-13 тысяч рублей. В Realme доплата в 5 тысяч рублей в сравнении с дешёвыми смартфонами закономерна — тут всего дофига и характеристики соответствуют, просто это далеко не самый быстрый смартфон за 17-20 тысяч, как видите в бенчмарках.
Правда, на деле так и не скажешь — система ворочается на уровне смартфонов с Snapdragon 720G, 730G и прочих Dimensity 700, то есть почти как в смартфоне за 20-25 тысяч в официальной рознице. Сказывается и запас оперативной памяти, и оболочка оптимизирована хорошо (а не как в Самсунгах). Но если вы любитель ставить 50+ приложений, лучше берите что-то более мощное, против «терафлопс» не попрёшь.
Камера нормальная, софт глуповат
Infinix, как и многие другие жеманные производители, утаивает модель сенсора тыльной камеры, но вариантов всего два:
- Samsung S5KJN1 — датчик размером 1/2.76, устанавливается в бюджетные смартфоны (Xiaomi Redmi 10, Poco M4 Pro 5G/Redmi Note 11, Realme 8i).
- Sony IMX766 — датчик размером 1/1.56, то есть значительно более крупный, устанавливается в навороченные смартфоны среднего класса (OnePlus Nord 2, OnePlus 9 RT, Huawei Nova 9, Oppo Reno 6 Pro).
Судя по цене и схожему качеству съёмки с первой категорией смартфонов, Infinix Note 11 NFC получил самсунговскую тыльную камеру.
Как она вообще? Ну, как это ни смешно говорить, вспоминая о сраных мегапикселях, но таки да — она немного лучше, чем старые 48 Мп-сенсоры (Sony IMX582, IMX586 и т.д.), но хуже современных, а то и некоторых старых сенсоров с разрешением 64 Мп (Omnivision OV64B, Samsung Bright S5KGW1, GW3 и т.д.).
В целом, если прям рассматривать частности, а не сенсоры (смартфоны бывают по-разному настроены, то):
Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC и Samsung Galaxy A32 по качеству съёмки немного впереди,
Xiaomi Poco M4 Pro 5G, Redmi 10, Realme 8i/Narzo 50A днём снимают примерно так же, ночью — незначительно лучше. Samsung Galaxy M22 иногда чуть лучше, но зачастую на равных.
Samsung Galaxy A12, Nokia G20, Xiaomi Poco M3/Redmi 9T немного хуже.
Немного превозмогаете, и получаете фото хорошего качества. Иначе, увы, никак.
У всех новых 50-мегапиксельных смартфонов одни и те же «детские болезни»:
- На процессорах уровня Helio G8x и Snapdragon 662 при съёмке фото нужно на секунду замереть, иначе фото размажет.
- Ночью съёмка видео проседает по частоте кадров до 20 к/с в тёмных участках и выруливает до 30 к/с в светлых.
- Стабилизации видео нет почти никакой. Если включить её программную, вырежется часть кадра (картинка чуть потеряет в чёткости) для компенсации тряски — днём выручит, ночью уже нет.
Обзорщикам смартфонов часто cpут в уши маркетологи своими «у нас профессиональная камера в смартфоне!» на презентациях. А обзорщики любят шутить, что профессиональная камера — это хреновая камера. Если ты на хреновую снял качественно — ты настоящий профессионал. Изначально так модно было шутить про смартфоны Sony, сейчас так можно шутить про бюджетные смартфоны.
Ладно, это я к чему — заставить 50 Мп-камеры фотографировать прилично можно, как вы видите на примерах снимков. Просто имейте в виду, что снимать видео ночью на них довольно бессмысленно (внятного качества не будет), в съёмке фото нужен хороший свет (ну, это общее правило для любых камер), а ваши Realme 6 Pro/7 Pro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 9 Pro и Самсунги Galaxy M31, хоть и типа «морально устарели», но со своими сенсорами до сих пор лучше новых 50 Мп камер, и переходить с них на новые смартфоны стоимостью 15-20 тысяч рублей смысла нет.
Из того, на что в камере Infinix хочется пожаловаться — загорелую морду лица тыльная камера периодически любит воспринимать как покрасневшую. Автор этого обзора на фотке выглядит вождём краснокожих, хотя это просто прихоть мобильника, и хрен ты чего сделаешь — «искусственный интеллект» для подкрашивания фото в Infninix, судя по всему, не отключается. Короче, не загорайте — Россия для грустных!
При этом на селфи-камеру и с качеством всё нормально, и с цветопередачей.
В съёмке видео, как я и сказал, приходится выбирать между тряской в видео 1080p, тряской в видео с разрешением 2K (но хотя бы качество неплохое), и без тряски, но «желейным» и урезанным по качеству видео 1080p. Я бы остановился на видео 2K при съёмке на ме-е-е-едленном ходу и без резких движений.
5000 мАч (ощущается как 4500 мАч)
Не спрашивайте, почему Infinix Hot 11S с HD IPS 90 Гц, G88 и 90 Гц проработал дольше, чем Note 11 NFC с таким же аккумулятором, таким же процессором и вроде бы менее жрущим FHD AMOLED 60 Гц. То ли дисплей оказался прожорливее, чем обычно у амоледов бывает, то ли у младшего смартфона с переменной частотой и низким разрешением всё так кучеряво по автономности.
Что-то в смартфоне незаметно жрёт. Как худеющие люди у холодильника по ночам.
В любом случае автономность при реальных 5000 мАч в аккумуляторе то ли из-за прожорливости дисплея, то ли из-за разнузданности оболочки де-факто равна другим AMOLED-смартфонам с эдак 4500 мАч. Жить с этим можно (жили же как-то люди с Redmi Note 8 Pro при его жрущем Медиатеке?), просто это не рекорд, а уровень «мне норм».
Быстрая зарядка на 33 Вт по факту не расходует свой потенциал на полную мощность — смартфон пополняет свои 5000 мАч за полтора часа. Для сравнения — Realme 8 с 30 Вт и 5000 мАч заряжается полностью за 1 час 10 минут. Либо это такое бережное отношение к аккумулятору (а то бывает, знаете ли, и не только с Samsung Galaxy Note 7), то ли мощная зарядка в комплекте просто для красоты, а смартфон кушает стандартные 18-20 Вт.
Конкуренты
|Смартфон
|Infinix Note 11 NFC
|Realme 8
|Samsung Galaxy M22
|Операционная система
|Android 11, оболочка XOS 10
|Android 11, оболочка Realme UI 2.0
|Android 11, оболочка One UI 3.1
|Экран
|6,7”, 2400x1080, AMOLED, 393 ppi
|6,7”, 2400x1080, AMOLED, 411 ppi
|6,4”, 1600x720, AMOLED, 274 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G88, 8 ядер (2x Cortex-A75 2.0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц), 12 нм
|MediaTek Helio G95, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.05 ГГц + 6x Cortex-A55 2.0 ГГц), 12 нм
|MediaTek Helio G80, 8 ядер (2x Cortex-A75 2.0 ГГц + 6x Cortex-A55 1.8 ГГц), 12 нм
|Графика
|Mali-G52 MC2 (1000 МГц)
|Mali-G76 MC4
|Mali-G52 MC2 (950 МГц)
|Оперативная память
|6 ГБ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Постоянная память
|128 ГБ eMMC 5.1, слот microSD
|128 ГБ UFS 2.1, слот microSD
|128 ГБ, eMMC 5.1, слот microSD
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная: 64 Мп, диафрагма f/1.6, съёмка видео 2560x1440 30 к/с
|основная: 64 Мп, OV64B, диафрагма f/1.8, съёмка видео 4K 30 к/с, размер сенсора 1/2”
|основная: 48 Мп, диафрагма f/2.0, съёмка видео 1080p 30 к/с
|дополнительная (сенсор глубины): 2 Мп, диафрагма f/2.4
|дополнительная (сенсор глубины): 2 Мп, диафрагма f/2.4
|дополнительная (сенсор глубины): 2 Мп, диафрагма f/2.4
|дополнительная: QVGA
|дополнительная (макро): 2 Мп, диафрагма f/2.4
|дополнительная (макро): 2 Мп, диафрагма f/2.4
|дополнительная (сверхширокоугольная): 8 Мп, диафрагма f/2.3, размер сенсора 1/4.0”
|дополнительная (сверхширокоугольная): 8 Мп, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/4.0”
|фронтальная: 16 Мп
|фронтальная: 16 Мп, диафрагма f/2.5, размер сенсора 1/3.0”
|фронтальная: 13 Мп, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/3.1”
|Аккумулятор
|5000 мАч, несъемный, быстрая зарядка 33 Вт
|5000 мАч, несъёмный, быстрая зарядка 30 Вт
|5000 мАч, несъёмный, быстрая зарядка 25 Вт
|Размеры
|164.4x76.7x7.9 мм
|160.6x73.9x8 мм
|159.9x74x8.4 мм
|Масса
|184 г
|177 г
|186 г
|Цена на момент публикации
|18 тысяч рублей
|18-20 тысяч рублей
|19 тысяч рублей
Realme 8
Чтобы не сравнивать тёплое с мягким, в конкуренты Инфиниксу ставим максимально похожие на него смартфоны — с 5000 мАч, качественным AMOLED-экраном и камерой как минимум не хуже.
Realme 8, даром что вышел ещё в 2020 году, по всем этим параметрам не устарел до сих пор. По скорости процессора бодрее героя нашего обзора примерно на треть, камера чуть веселее в съёмке видео, дисплей по уровню качества примерно такой же.
Минусы — вместо стереодинамиков динамик громкой связи один, да и в регионах найти такую модель уже проблематично, причём иногда за неё просят свыше 20 тысяч рублей. Но во всём остальном конкурент отличный — по всем дисциплинам либо не отстаёт, либо немного впереди.
Samsung Galaxy M22
Размышлял, кого поставить вторым конкурентом — либо какой-нибудь Xiaomi (но с AMOLED и NFC по цене ниже 20 тысяч уже нет вариантов), чтобы ещё одного конкурента в стиле Realme 8 обозначить, либо показать вам обратную сторону медали. А то вы, небось, приуныли и подумали, что «ну понятно, Infinix конкуренцию не тащит»?
Вот смотрите, есть у нас Samsung за 18 тысяч рублей в официальной рознице. Дисплей по яркости такой же, как у Infinix, по чёткости — хуже, причём заметно так, будто вы хреновую плёнку напялили на него. По скорости работы Samsung тоже уступает — в нём и так система «тяжелее», а ещё и с 4 ГБ оперативной памяти против 6 Гб у Infinix приложениям будет сложнее вмещаться в фоне. Качество съёмки видео в Samsung ограничено разрешением 1080p против 2K у Infinix, хотя стабилизации в 1080p у Самсунга, надо признать, неплохая.
По качеству фото Samsung либо на равных, либо отстаёт при хорошем освещении, но отыгрывается при плохом. По автономности и скорости зарядки он немного лучше, чем Infinix.
В общем, не то, чтобы радикально хуже, но медлительный смартфон с плохим экраном лично я бы себе не брал, да и вам, думаю, без идеологического фанатизма Самсунгом, лучше предпочесть либо сразу A52, либо брать что угодно китайское.
Выводы
Как обычно, получилось очень много букв, поэтому остановимся на главном:
Infinix Note 11 NFC — это на сегодня один из самых доступных вариантов для покупки с хорошим дисплеем AMOLED (как у Самсунгов A51, например) и NFC. Процессор не особо мощный, но всё «летает», смартфон тонкий и лёгкий.
По качеству камеры, правда, ближе к моделям за 14-15 тысяч, чем к моделям за 20 тысяч. По автономности — лучше любых смартфонов с 4000 мАч, равен смартфонам с 5000 мАч и IPS-дисплеем, но чуть уступает смартфонам с 5000 мАч и AMOLED.
Настроек на любой вкус в оболочке — полно. Разговоры можно записывать, вариантов оформления и настроек очень много, всякие мелочи (тройной слот, бампер в комплекте) тоже предусмотрены. Если Realme 8 закончится в рознице, а Realme 9 станет дороже и хуже (как стал Redmi Note 11 CN после Redmi Note 10), есть вариант взять такой Infinix на роль «боевого Андроида» для ребёнка или родителей. А себе, для понтов и «максимизации» инстаграмности фотографий, выбирайте что-нибудь из наших рекомендаций по лучшим бюджетным смартфонам месяца.
- Яркий и качественный дисплей
- Много памяти
- Практичность (тройной слот, бампер в комплектации, запись разговоров)
- Легковесная и функциональная оболочка
- Система сканирования лица отлично распознает вас даже в маске
- Камера плохо снимает ночью, приходится «трудиться» и заставлять её фотографировать нормально
- Стабилизация при съёмке видео либо плохая, либо отсутствует (на выбор)
- Автономность примерно на 10% хуже ближайших конкурентов
- Процессор «впритык», без запаса производительности