Захотели смартфон от необычного производителя вместо Samsung и Xiaomi? Вот каким он будет на деле

В 2015 году, когда рубль «показал отрицательный рост», в России снова начали искать альтернативы неадекватно дорогим «гнусмасо-лыже-соням». И на этот раз открыли для себя Huawei и Xiaomi — Honor 4C в своё время стал символом «официального фабричного Китая, недорого», а Xiaomi Redmi 3 (да-да, именно он, а не этот ваш Mi 4 для людей с лишним баблом) стал народным любимцем в ранге «неофициальный Китай, но без иероглифов, и… о боже, у него 4000 мАч! в бюджетном смартфоне!».

С тех пор много воды утекло, многие производители смартфонов вымерли, но у оставшихся цены пришли в норму… ну, относительно. Но во второй половине 2021 г. началась нездоровая возня с подорожанием мобильников — пока «в лоб» цены не повышают, просто новые модели смартфонов выходят с характеристиками хуже старых моделей и мы дошли до того, что Samsung с «зависающей, но не всегда, а периодически» системой на китайском бюджетном процессоре, с экраном 720p (!) и нормальным объёмом памяти стоит… 19 тысяч рублей!

Сразу вспоминается эпоха такого же маразма, только в 2018 году, когда Самсунг Galaxy A6 с 720p-дисплеем, 8 ядрами и 3/32 ГБ (тогда считалось нормой, как сейчас 128 ГБ) стоил… 22 тыщи! Три года прошло, большинство характеристик изменилось в основном «для поддержания штанов по мере технического прогресса». То есть от крутого Samsung Galaxy M31 с 1080p-дисплеем, 6000 мАч и процессором Snapdragon вернулись к вот такому металлолому, красная цена которому — 13 тысяч.

Xiaomi только-только начали наглеть — Poco M4 Pro 5G с IPS-дисплеем и камерой как у бюджетного Redmi 10 с 128 Гб стоит… 22 тысячи рублей! И Сяоми такие «ну ладно, так и быть, в ограниченное время сможете за 20 тысяч забрать». При том, что в 2019 году Xiaomi выкатывали почти такой же Redmi Note 8 Pro за 19990 в оф.рознице (и ещё дешевле на Ali).

Realme пока держатся молодцом, но это потому, что старые модели Realme 8 и 8 Pro нужно распродать, а что будет с Realme 9 — одному Си Цзиньпину известно. Поэтому надо бы начинать искать альтернативы, если и там мобильники бюджетного уровня за 20 тысяч перевалят.

Что за смартфон на обзоре, и почему именно он

Вы же не думали, что я сейчас достану «из кармана» неизведанные дешёвые и крутые модели Samsung, Sony, OnePlus или хотя бы Nokia? Ну вот и славненько — нельзя быть настолько наивными, потому что смартфоны этих производителей ещё дороже. А нам придётся, как и в 2010-2015 гг., углубиться в мобильники «неведомых» производителей, чтобы выбрать из них то, что есть смысл покупать. Ну или не покупать, а просто быть в курсе, что эти все крутые «на бумаге» мобилы представляют собой на практике.

Обзор приличного внешне и по заявленным характеристикам смартфона Tecno (есть шанс, что будет неплохой агрегат) мы опубликуем чуть позже, а пока препарируем в обзоре очередной гонконгский мобильник Infinix — во-первых, по активности и скорости работы над ошибками есть ощущение, что среди новых героев в смартфонах вот эти вот первыми сделают хороший по качеству бюджетный мобильник. Во-вторых, покуда они не зазвездились, ребята терпят всё, что мы тут сейчас напишем, да и третьего кандидата на «приличные смартфоны недорого», iQOO, в России не продают. Работаем с тем, что есть.