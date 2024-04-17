Почему мы (и многие другие) считаем Realme 12 Pro+ лучшим по камере в среднем класе

Для начала немного эксклюзива — вот так выглядит прозрачный вариант Realme 12 Pro+, которых, по озвученной нам легенде, во всём мире сделали всего несколько штук. И бОльшая часть из них «осела» в России (мировая изоляция и санкции, да-да).

В продажу его навряд ли завезут в ближайшее время, но, честно говоря, мне хотелось бы какой-нибудь вариант со стеклянной НЕ старпёрской задней крышкой. Если к круглым блокам камеры я уже почти привык, хотя с момента выпуска Huawei Mate 30 Pro прошло уже пять лет, то вот «кожа» молодого дерматина для меня всё ещё что-то новое и непонятное. Короче, экокожа и золотые вставки с «прострочками» молодому поколению непривычны, но по уровню цыганщины смартфонам Realme до классических моделей Инфиникса всё ещё далеко.

А что там по камерам то?

По фотографиям может показаться, что камер тут больше, чем обычно это бывает у современных смартфонов в 2024 году. Но нет, одно из отверстий под объектив... фальшивка! На деле в Realme 12 Pro+ установлено три модуля:

Основной модуль Sony IMX890, установленный не на одном десятке смартфонов за последний год. Тут вам и 50 мегапикселей, и оптическая стабилизация с поддержкой технологии SuperOIS, и матрица разером 1/1,56 дюйма с апертурой f/1.8.

модуль Sony IMX890, установленный не на одном десятке смартфонов за последний год. Тут вам и 50 мегапикселей, и оптическая стабилизация с поддержкой технологии SuperOIS, и матрица разером 1/1,56 дюйма с апертурой f/1.8. Телеобъектив на 64 мегапикселя, который по своим характеристикам чаще можно встретить в более дорогих смартфонах. Смотрите сами: модуль на основе OmniVision OV64B, трёхкратный оптический зум и шестикратный цифровой, фазовый автофокус и апертура f/2.6.

на 64 мегапикселя, который по своим характеристикам чаще можно встретить в более дорогих смартфонах. Смотрите сами: модуль на основе OmniVision OV64B, трёхкратный оптический зум и шестикратный цифровой, фазовый автофокус и апертура f/2.6. Сверхширокоугольный «стандартный» сенсор на 8 мегапикселей с апертурой f/2.2.

Дневные снимки

Во время поездки я старался использовать телефон в классических сценариях, без выставления специальных сложных параметров или подбора каких-то правильных углов для съёмки. В общем, примерно так, как это делает 95% владельцев любых смартфонов. При этом часть из них дополнительно пихает пальцы в кадр или нажимает на кнопку затвора в момент доставания девайса из сумки, но мы обойдёмся без таких экспериментов над читателями. Вам таких «шедевров» и в чатах с родственниками хватает скорее всего.

Так как Realme 12 Pro+ фотографирует в условиях естественного освещения при автонастройках «из коробки»?