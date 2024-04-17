Почему мы (и многие другие) считаем Realme 12 Pro+ лучшим по камере в среднем класе

Почему мы (и многие другие) считаем Realme 12 Pro+ лучшим по камере в среднем класеФоткаем, думаем, сравниваем
Мы уже выпускали полноценный обзор Realme 12 Pro+ и даже отдельно тестировали камеры, сравнивая его с конкурентом от Сяоми в городских «повседневных» условиях с грязным снегом, городскими огнями и вот этой всей ерундой, которая уже растаяла, но совсем недавно была навалена на улицах. А теперь показываем, как этот же смартфон фотографирует в экстремально холодных, но очень красивых условиях — у самой северной точки России. И смотрим на результат.
Если вас не интересуют примеры фотографий, а интересует, какие смартфоны ещё продают по цене Realme 12 Pro+, чем они лучше или хуже — перематывайте сразу в конец статьи, мы там сравнили всё и со смартфонами в сетевой рознице РФ, и с тем, что можно заказать из Китая и не офигеть от наценки при нынешних пошлинах.
Да, это отчасти будет рассказ о том, как обзорщика в пресс-тур возили, но сразу спойлерну: фотки и видео получились и правда достойными. И, по ощущениям, камера в Realme 12 Pro+ реально настолько хороша, насколько её нахваливают, поглядите сами!
Для начала немного эксклюзива — вот так выглядит прозрачный вариант Realme 12 Pro+, которых, по озвученной нам легенде, во всём мире сделали всего несколько штук. И бОльшая часть из них «осела» в России (мировая изоляция и санкции, да-да).
В продажу его навряд ли завезут в ближайшее время, но, честно говоря, мне хотелось бы какой-нибудь вариант со стеклянной НЕ старпёрской задней крышкой. Если к круглым блокам камеры я уже почти привык, хотя с момента выпуска Huawei Mate 30 Pro прошло уже пять лет, то вот «кожа» молодого дерматина для меня всё ещё что-то новое и непонятное. Короче, экокожа и золотые вставки с «прострочками» молодому поколению непривычны, но по уровню цыганщины смартфонам Realme до классических моделей Инфиникса всё ещё далеко.
А что там по камерам то?
По фотографиям может показаться, что камер тут больше, чем обычно это бывает у современных смартфонов в 2024 году. Но нет, одно из отверстий под объектив... фальшивка! На деле в Realme 12 Pro+ установлено три модуля:
- Основной модуль Sony IMX890, установленный не на одном десятке смартфонов за последний год. Тут вам и 50 мегапикселей, и оптическая стабилизация с поддержкой технологии SuperOIS, и матрица разером 1/1,56 дюйма с апертурой f/1.8.
- Телеобъектив на 64 мегапикселя, который по своим характеристикам чаще можно встретить в более дорогих смартфонах. Смотрите сами: модуль на основе OmniVision OV64B, трёхкратный оптический зум и шестикратный цифровой, фазовый автофокус и апертура f/2.6.
- Сверхширокоугольный «стандартный» сенсор на 8 мегапикселей с апертурой f/2.2.
Дневные снимки
Во время поездки я старался использовать телефон в классических сценариях, без выставления специальных сложных параметров или подбора каких-то правильных углов для съёмки. В общем, примерно так, как это делает 95% владельцев любых смартфонов. При этом часть из них дополнительно пихает пальцы в кадр или нажимает на кнопку затвора в момент доставания девайса из сумки, но мы обойдёмся без таких экспериментов над читателями. Вам таких «шедевров» и в чатах с родственниками хватает скорее всего.
Так как Realme 12 Pro+ фотографирует в условиях естественного освещения при автонастройках «из коробки»?
Что точно хорошо получается — кадры, а точнее даже лица в яркий солнечный день. И не важно, сколько вас человек и где находится солнце: над вами, за вами или под вами. На всех сделанных мною снимках лицо не пропало из фокуса и на самсунговский манер не стало вдруг «акварельным» на каком-то расстоянии от смартфона. К моему удивлению, даже там, где я фоткался против света (пейзаж-то надо вам показать!), реально видны брови и окантовка очков, а вот уже на одежде такое внимание к деталям пропадает и она сливается в одно большое чёрное «что-то».
Но вот на снимке со снегоходом алгоритмы посчитали нужным вместе с моей физиономией запечатлеть багажную сумку, а руки на руле вышли из
чата фокуса и размазались.
К эффекту боке тоже серьезно придраться не могу — при чётких границах работает, как должен работать, но вот небольшие артефакты на моей кудрявой причёске таки встречались. Но тут и гугловские алгоритмы на моем личном Пикселе не всегда справлялись, хотя дифирамбы им не пел только ленивый. В принципе, после первого дня поездки солнечное безоблачное небо стало скорее исключением, а значит условия съёмки немного ухудшились и телефону пришлось сильнее увлекаться постобработкой и «вытягиванием» снимков до нормального состояния.
Пока не забыл, сделаю небольшую оговорку: перед стартом продаж в России 26 марта (а фото из этой статьи сделаны чуть раньше) команда разработчиков выпустила дополнительный апдейт для камеры, который устраняет часть косяков во время съёмки.
Мне было интересно проверить то, насколько хорош хвалёный модуль-перископ с 3х оптическим и 6х цифровым зумом. И первый раз затестить его мне удалось аж на самой северной точке европейской части России — я додумался зазумить маяк, чтобы рассмотреть что же там у него наверху.
Да, внимательный читатель сразу заметит небольшое «свечение» по бокам от конструкции, которое особенно проявляется на двухкратном приближении, но дальше алгоритмы почему-то не посчитали нужным выкручивать небо. А вот то, насколько хорошо они сохранили мелкие детали и даже дорисовали элементы самого маяка меня очень порадовало.
Можно разглядеть из чего состоит батарея или маленькие крючки по краям каких-то палок, а как вам появление четких границ на стене маяка? В сравнении с оптическим (!) увеличением х3 — просто кайф. И всё это не выглядит искусственным и не напоминает полёт фантазии кривой и необученной нейросети.
Давайте ещё немного побалуемся этими вашими приближениями в очень-очень дофига раз. Вот вам несколько снимков с тестированием возможностей зума: ширик, стандартный режим, оптический зум х3, цифровой х6 и кропы на х30 и х60. И это даже не всё! Кропнуть можно в режиме х120, только вот применения этому я так и не нашел.
Наверное, добавили такую возможность чисто ради маркетинга, потому что даже цифровой зум х6, с которым качество снимков таки реально сохраняется, вам понадобится пару раз за всё время пользования девайсом.
Ну и чтобы вас сильно не грузить текстом по теме съёмки днём (у нас же ещё полно примеров!) — просто насладитесь небольшой подборкой снимков, снятых на Realme 12 Pro+. Они реально получаются неплохие: от мелких деталей у барбоса до контрастных элементов на разбитой штормом шхуне.
Как по мне единственный косяк всё ещё темные участки кадра без источников освещения. Это прекрасно видно на снимке всё с теми же снегоходами или с собакой, поскольку детали пропали от слова совсем. Хотелось, чтобы алгоритмами это дело как-то вытягивалось и появлялась картинка, а не просто чёрные квадраты без ничего.
Съёмка ночью
Что главное в снимках, которые мы делаем ночью или в полумраке? С моей точки зрения, они должны быть чёткими и в большинстве случаев получаться без использования специального ночного режима. Напомню, что у рядового пользоваетеля большинство снимков делается в режиме «на бегу», когда нужно заснять уезжающий последний автобус или неожиданный салют на ночном небе.
И с такими вот «экстренными» снимками камера и алгоритмы Realme 12 Pro+ справляются крайне хорошо: фотографии не смазались, детали не пропали, цветопередача близка к реальности. Картинка не вытягивается в более светлую сторону, но при этом и детализация в тёмных участках кадра тоже не теряется. К моему удивлению, даже шумов по краям нет!
А как это выглядит в сравнении ночным режимом, при котором нужно постоять пару секунд без движения (что далеко не всегда возможно) и телефон склеивает несколько снимков воедино?
Ну и для наглядности можно сравнить то, насколько похожие снимки делает телефон в автоматическом и ночном режимах. Отличия практически минимальны, что крайне круто. Но вот если у вас есть возможность задержаться на пару секунд, объект съёмки неподвижен и есть какие-то важные мелкие детали — лучше использовать режим «Ночь».
Например, на снимке с самолётом стал виден мелкий-мелкий снег, который пошёл перед самым вылетом. А благодаря алгоритмам свечение от свечки превратилось в настоящий огонь, а не в дешевый китайский светодиод. Но в целом, за исключением этих мелочей, снимки практически невозможно отличить друг от друга.
А ещё в приложении камеры есть режим астрофото, прямо как у дорогих и навороченных конкурентов. Оставляете телефон камерой вверх на четыре минуты и... вуаля! Правда, из-за того, что я оставил телефон недалеко от источника света, левая часть снимка немного засветилась. Получилось весьма недурно, хотя эта функция скорее просто «чтобы было». А значит использовать вы это будете примерно же столько раз, сколько и 120-кратный зум.
Селфи-камера
За ваши фотки для сторис отвечает фронтальная 32-мегапиксельная камера с апертурой f/2.4. Вроде бы вводные данные радуют, но вот на деле... фиг его знает. Почему? Глядите!
Как и на основном модуле, снимки в яркую солнечную погоду получаются без проблем. И цветопередача сохраняется, и детали есть, и эффект боке в портретном режиме отделяет вашу морду лица от фона без неприятных артефактов.
В общем, при нормальных условиях фронталка Realme 12 Pro+ выдаёт добротные снимки, к которым как-то серьёзно докопаться я не могу.
А вот в более сложных условиях у меня появляются вопросики.
В условиях пасмурного серого неба и на фоне темного холодного арктического моря... у коллеги размазало лицо! И это не один неудачный кадр, который я нашел среди идеальных фотошедевров, а вся серия снимков получилась «так себе». Хотелось бы, чтобы ожидания по групповым селфи совпадали с реальностью и их было бы не стыдно показывать вам в статье в качестве примера «как надо».
А вот в ночное время суток фронтальная камера в автоматическом режиме делает снимки без каких-либо изысков. Ну, по крайней мере по меркам телефонов в этом ценовом сегменте. Тут вроде как и детали можно разглядеть, но при этом мои волосы превратились в кашу из пикселей. Вроде и текстура флиса сохранилась, но в тот же момент на отдельных местах на кофте она скатывается до состояния «какая-то коричневая жижа».
Снимает же фронталка примерно вот так, правда с ограничением в 1080p@30fps. Мне нравится, что фон во время поворота камеры не «уплывает», а разные оттенки серо-белого снега и облаков не пересвечиваются или, наоборот, не становятся слишком тёмными.
Но в целом я бы оценил селфи-камеру на четвёрку с минусом. Хотелось бы немного больше чёткости и внимания к деталям, которые на некоторых других смартфонах подтягиваются AI-алгоритмами.
Запись видео
Ну и раз мы уже затронули видеоролики, то куда же без теста возможностей основной камеры? У Realme 12 Pro+ есть поддержка записи видео в 4К@30fps, но как правило рядовые пользователи пользуются разрешением 1080p@60fps. Во-первых, исходный файл занимает явно меньше места в памяти телефона, а во-вторых частота кадров выше. А вот отличия между 4К и 1080p при постинге в соцсетях или передачах файлов в мессенджерах ну практически минимальны.
Но тут ваш обзорщик готов покаяться и сказать, что снимал роликов на телефон он совсем немного. Мы хоть и в пресс-тур ездили, но не только мёд-пиво пили. Я лично каждый день по шесть часов снегоходом рулил среди арктических просторов, а под вечер для беготни с камерой по сумеркам уже сил не оставалось. Поэтому более реальные сценарии использования при разном освещении можно посмотреть в обзоре Дениса.
Поэтому вот вам два инстаграморолика, снятые на конфигурацию 4К@30fps на качающейся во время движения лодке и во время штурмового ветра, который меня неплохо так снёс в спину после окончания съёмки. Стыдно ли будет их выложить в соцсети для того, чтобы впечатлиться впечатлениями об отпуске? Точно нет.
Фичи камеры
Про астрономические фотографии я уже упомянул, а что ещё интересного есть в стоковом приложении камеры?
Как это ни странно — панорамы. Я последний раз ими баловался в подростковом возрасте (примерно тогда, когда эту функцию начали массово пихать в смартфоны), но пройти мимо марсианского пейзажа с круглыми глэмипингами на берегу залива, напоминающими космическую станцию из какой-нибудь части Батлфилда про будущее, я не мог.
Признаюсь, что в моей голове итоговая фотография представлялась кривой-косой и кое-как склеенной. Но получилось настолько хорошо, что даже можно прикрыть глаза на мелкие артефакты склейки фотографий на тех же деревянных дорожках. Короче, забавная функция, к которой примерно никогда не пользуются, но для локации пресс-тура прямо в тему.
Инженеры из Realme сколлабились с американским оператором Клаудио Мирандой и сделали несколько фирменных фильтров, вдохновлённых его же работами — «Жизнь Пи», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Топ Ган: Мэверик». И я даже сделал несколько снимков в фильтре «Маверик», поскольку из всех озвученных он понравился мне больше всего. Баловство? Безусловно. Будем ли мы этим пользоваться каждый день? Нет конечно.
Но вот те две покинутые панельки на месте бывшего гарнизона, который был расположен просто на арктическом пустыре, стали моим внутренним Римом на пару дней поездки. Кто в этих снегах вообще решил их тут построить? Чем там занимались люди на протяжении многих лет? И при такой вот обработке они выглядят ещё более загадочными и потусторонними, как будто в этом что-то есть для нового сезона «Битвы экстрасенсов» или нового клипа русской думерской музыкальной группы.
И что, прям нет смартфонов лучше?
А давайте подсчитаем. Как и раньше, цены в условном DNS и цены на AliExpress/Ozon Global — это таки две большие разницы, поэтому танцевать будем от таких ценников:
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Официальная цена Realme 12 Pro+ в сетевых магазинах сейчас (17 апреля) — 38.5 тысяч рублей за 8/256 ГБ и 43 тысячи рублей за 12/512 ГБ
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Средняя цена Realme 12 Pro+ на заказ из Китая — 32 тысячи рублей за 8/256 ГБ и 35 тысяч рублей за 12/512 ГБ.
А теперь поехали сравнивать с альтернативами:
Альтернативы в сетевой (как бы официальной) рознице
Ориентируемся на актуальные цены из DNS, потому что в М.Видео и Эльдорадо частенько бывает дороже, в Ситилинке что-то есть, а чего-то нет, а какой-нибудь Quke.ru — это уже не всегда официальная розница.
Чтобы не забыть какую-нибудь важную модель (ну, вдруг есть супер-варианты радикально дешевле, а мы их не охватим?):
- Ориентируемся на ценовой диапазон от 28 до 45 тысяч рублей.
- Сосредоточимся на разнице в качестве основной камеры, объёме памяти и цене. Потому что по качеству экранов, ёмкости аккумулятора (везде 5000 мАч) и качеству, например, динамиков разница на уровне погрешности — за 30+ тысяч никто адового хлама не выпускает.
- В расчёт берём минимальные цены. Во-первых, потому что «256 ГБ хватит всем» (шутки шутками, а почти всем реально хватает и люди довольны, мы проводили опросы по этому поводу). Во-вторых, потому что ни у кого лишних денег нет и надо прикидывать, сколько вы сможете выложить за тот или иной мобильник по-минимуму, а не за старшие комплектации.
|Смартфоны в оф.рознице
|Сенсор камеры
|Размер сенсора (чем меньше цифра после дроби, тем лучше)
|Светосила (меньше – лучше)
|Оптическая стабилизация
|Цена
|Realme 12 Pro+
|Sony IMX890
|1/1.56”
|f/1.8
|Есть
|38.5 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
|Samsung HP3
|1/1.4”
|f/1.65
|Есть
|43 тысячи рублей (8/256 ГБ)
|Xiaomi Poco X6 Pro
|Omnivision OV64B
|1/2.0"
|f/1.7
|Есть
|36 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|Xiaomi 13 Lite
|Sony IMX766
|1/1.56”
|f/1.8
|Нет
|35 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|Samsung Galaxy A54
|Sony IMX766
|1/1.56”
|f/1.8
|Есть
|38 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|Samsung Galaxy A55
|Sony IMX766
|1/1.56”
|f/1.8
|Есть
|44 тысячи рублей (8/128 ГБ)
|Tecno Camon 20 Premier
|Samsung S5KGNX
|1/1.56”
|f/1.8
|Есть
|33 тысячи рублей (8/512 ГБ)
|HONOR 90
|Samsung HP3
|1/1.4”
|f/1.9
|Нет
|40 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|HONOR X9b
|Samsung HM6
|1/1.67”
|f/1.75
|Нет
|29 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|Oppo Reno 11 F
|Omnivision OV64B
|1/2.0"
|f/1.7
|Нет
|35 тысяч рублей (8/256 ГБ)
Какие выводы у нас получаются в связи с вышесказанным в табличке?
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С Xiaomi Poco никакого спроса нет, это, как обычно, смартфон для поигрунькать в основном, а не для качества фото. Oppo Reno11 F — с такой же так себе камерой, как у Xiaomi Poco X6 Pro, только ухудшенной по качеству и с менее мощным процессором. Искусство делать плохие смартфоны, не иначе.
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Xiaomi 13 Lite — смартфон с чуть меньшей диагональю и урезанной толщиной (пришлось урезать аккумулятор до 4500 мАч), розовенький в некоторых версиях. И камера там кастрированная, без оптической стабилизации. Не конкурент.
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А вот Redmi Note 13 Pro+ по всем выкладкам камеры должен был чпокать Realme 12 Pro+ по качеству незначительно, но во всех сценариях. Да? Мы тоже так думали, а на практике получилось наоборот — Xiaomi иногда выдаёт фото чуть лучше, чем Realme, а Realme почти всегда фотографирует более качественно. И при этом Xiaomi ещё и дороже, дожили...
Вы тут можете возразить, что зато у Redmi Note 13 Pro+ есть водозащита, которой (ну, в нормальном понимании, а не символические IP65) у Realme нет. Всё так. А у Realme взамен есть оптический (типа без потери качества) зум 3x, которого у Xiaomi нет. Короче говоря, скорей всего, когда выйдет Redmi Note 14 Pro+, он либо догонит, либо перегонит Realme 12 Pro+ по качеству камеры, как это и бывает при китайских конкурентных гонках. Но пока имеем то, что имеем — лучшая модель Xiaomi из альтернатив чуть хуже (если вам не нужна водозащита) и при этом дороже.
- Samsung Galaxy A54 базируется на старом сенсоре Sony IMX766 (прямой предшественник IMX890, который в Realme 12 Pro+ установлен). Этот сенсор, если оглядываться на Realme, устанавливался ещё в Realme GT Neo 3 в 2022 г. Да, такой же, тоже с оптической стабилизацией.
Но недооценивать Самсунг не надо — в отличие от Neo 3, которому при хорошей камере
яйца MediaTek танцевать мешал из Galaxy A54 и его камер корейцы выжали максимум качества. Лучше алгоритмы только у iPhone и Google Pixel среди ближайших по цене смартфонов рангом выше.
Словом, снимает фото и видео Samsung хорошо. В своё время при менее качественной камере «на бумаге» превосходил 200 Мп камеры Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ и Realme 11 Pro+ на практике. Но Realme 12 Pro+ стабильно чуть лучше в фото (в видео иногда на равных, иногда чуть хуже) и, в целом, современнее. Между Realme и Самсунгом стоит поразмышлять, если вас не смущает, что это «как бы устаревшая» модель. А в устаревших моделях Самсунг выпускает новую версию прошивки, которая добивает в них скорость работы и автономность, чтобы вы побежали за смартфоном нового поколения. Кстати, о нём...
-
Samsung Galaxy A55 — деньги на ветер, если вкратце. Минимально отличающийся от Galaxy A54 смартфон с теми же камерами втридорога. Такой хокей нам не нужен.
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HONOR в среднем классе по камерам лидерами не являются. Если Magic6 Pro, про который жужжат из каждого утюга, действительно умеет фотографировать красиво, то в HONOR 90 и X9b камеры уровня «да нормальное качество, но бывает за эти деньги и получше». С учётом того, что по мощности процессора рекордов нет, можно брать X9b за выносливость (5800 мАч, товарищи), но больше не за что.
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Tecno Camon 20 Premier — подававший надежды отличник, который вместо того, чтобы подтянуть знания и победить на олимпиадах, забухал и остался на второй год. В том плане, что камеры-то хорошие (физически), а автоматика тупая, в результате смартфон даже Realme 11 Pro+ и Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ так и не догнал по качеству, не говоря про новые модели. И никакие Google Camera на него не влепишь, потому что смартфоны Tecno в целом GCam яростно отторгают. Получается полу-игровой смартфон с 512 ГБ, в котором вы платите за характеристики камеры, работающие только «на бумаге». Тогда как по факту Realme 10 Pro+ с GCam уделает этот фотофлагман Tecno по качеству фото и видео тотально.
Возможно, я забыл какой-то вариант в сетевой официальной рознице? Напишите в комментариях. Только не надо идолопоклонничать своему древнему металлолому прошлых лет — вы молодец, что когда-то купили iPhone 13 Pro и он рулит у вас по качеству съёмки, но мы тут пытаемся в 2024 г. из наличия в магазинах подобрать людям актуальный смартфон среднего класса с хорошей камерой.
Ладно, переходим к самому интересному:
Альтернативы на AliExpress и Ozon Global (серый импорт)
|Смартфоны в серой рознице
|Сенсор камеры
|Размер сенсора (чем меньше цифра после дроби, тем лучше)
|Светосила (меньше – лучше)
|Оптическая стабилизация
|Цена с учётом пошлины
|Realme 12 Pro+
|Sony IMX890
|1/1.56”
|f/1.8
|Есть
|32 тысячи рублей (8/256 ГБ)
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
|Samsung HP3
|1/1.4”
|f/1.65
|Есть
|32 тысячи рублей (8/256 ГБ)
|Samsung Galaxy A54
|Sony IMX766
|1/1.56”
|f/1.8
|Есть
|32 тысячи рублей (8/256 ГБ)
|Nothing Phone 2a
|Samsung GN9
|1/1.56”
|f/1.88
|Есть
|29 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|OnePlus Ace 2 Pro
|Sony IMX890
|1/1.56”
|f/1.8
|Есть
|35 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|OnePlus Ace 3V
|Sony IMX882
|1/2.0”
|f/1.8
|Есть
|29 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|**OnePlus 12R (Ace 3)
|Sony IMX890
|1/1.56”
|f/1.8
|Есть
|37 тысяч рублей (16/256 ГБ)
|Vivo iQOO Neo 8
|Samsung GN5
|1/1.57”
|f/1.88
|Есть
|31 тысяча рублей (12/256 ГБ
|Vivo iQOO Neo 9
|Sony IMX920
|1/1.49”
|f/1.88
|Есть
|30 тысяч рублей (12/256 ГБ)
Всё те же на манеже + уже более конкурентоспособные модели:
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В лице Nothing Phone 2a вы получите смартфон с процессором на 10% слабее, но с чуть более качественной камерой. «Чуть» — это примерно настолько, насколько Realme 12 Pro+ снимает лучше, чем Redmi Note 13 Pro+. То есть не настолько большая разница, чтобы менять Redmi Note на Realme, но если покупать с нуля, то сразу становится понятно, какой фотографирует чуть лучше.
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Среди многочисленных OnePlus глаза разбегаются, но по большому счёту можете брать Ace 2 Pro. Это смартфон OnePlus для китайского рынка (поэтому его не блокируют при работе в сотовых сетых других стран, как это OnePlus любит делать с некоторыми моделями). Но при этом Google-сервисы устанавливаются и работают элементарно, 4G почти полноценный (Band 3, Band 7 есть, Band 20 нет) и смартфон очень хорош: основная камера такая же, как в Realme 12 Pro+, процессор Snapdragon 8 Gen 2, то есть в 1.7 раза быстрее. Оптического зума, правда, нет. Зато супер-быстрая 150 Вт зарядка, Wi-Fi 7, да и флагманский процессор с той же самой физически камерой выжимает из неё чуть выше качество в съёмке видео и ночных фото. Короче, доплата того стоит, в отличие от других Ванпласов в табличке.
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Vivo iQOO — это тоже «китайский шик без переплаты для прошаренных». Neo 9, опять же, с процессором Snapdragon 8 Gen 2 (да, опять в 1.7 раза быстрее), с примерно такой же по качеству основной камерой, 5160 мАч, ещё и дешевле немного и с 12 ГБ оперативной памяти против 8 ГБ у Realme 12 Pro+.
Минусы? Их тоже хватает: нет LTE Band 20, систему реально перевести на русский язык, но вы задолбётесь лазить по меню и переключать её с иероглифов на кириллицу везде. Система при этом яростно мочит фоновые уведомления, то есть WhatsApp, Telegram, VK, Сбербанк и что там у вас ещё придётся вручную добавлять в исключения, если вы хотите не пропускать сообщения от этих приложений. Оптического зума, в отличие от Realme, нет, основная камера по качеству недалеко ушла, хотя вроде бы на бумаге многообещающая. Но Vivo по хитроумным маркетинговым соображениям делает так, чтобы смартфоны дочернего бренда iQOO ни в коем случае не фотографировали так же хорошо, как смартфоны собственно бренда Vivo. Примерно таким же образом Xiaomi не подпускает по уровню качества дочерние Redmi и Poco к смартфонам «просто Xiaomi». И, наконец, на Ozon Global эти смартфоны частенько стоят неадекватных 45 тысяч (да, китайцы с ума сошли), а вот на AliExpress цены начинаются от 28 тысяч без учёта пошлины (ну и пошлина в 1000-2000 рублей, в зависимости от комплектации.
Звучит уныло? Да не, нормальный смартфон, если вам нужна такая же камера, как у Realme 12 Pro+, но более мощный процессор, этот iQOO Neo9 или OnePlus Ace 2 Pro прям рулят. Хотя при этом у нас в голосованиях под статьями все дружно голосуют за «да мне пофиг на мощность процессора, вообще не волнует». Я это воспринимаю, как манеру прибедняться, потому что по факту смартфоны с Snapdragon 8 Gen 2 вот супер-пупер летают по скорости работы системы и из камер, как правило, выжимают качество повыше (на примере OnePlus это заметно).
А теперь выводы.
Выводим выводы
В официальной рознице Realme 12 Pro+ — это абсолютно точно лучший на апрель 2024 г. смартфон по совокупности качества камер + мощности процессора + автономности + скорости зарядки в бюджете до 40 тысяч рублей. Всё остальное выглядит либо «то же самое, но чуть хуже и чуть дороже», либо «чуть дешевле, но радикально хуже по качеству камеры и/или по мощности процессора».
Можете соглашаться с этим, можете не соглашаться, но тогда аргументы в студию — мы вам всё разъяснили с большим количеством букв в этой статье как раз для того, чтобы на вскукареки «а я вот в смартфонах не разбираюсь, но кажется мне, что автора купили и он нам рекламой лапшу вешает!» не отвечать, а банить сразу же. А вот если вы разбираетесь и вам есть, чем возразить — добро пожаловать. Вдруг подберёте народу смартфон с более удачными характеристиками.
В «серой» рознице всё уже, как говорится, не так однозначно — если Xiaomi и Samsung выглядят при равной с Realme цене уныло (вот были бы дешевле, был бы другой разговор), то Nothing Phone 2a, например, при небольших жертвах мощностью процессора фотографирует чуть качественнее. А среди OnePlus есть смартфоны с такой же основной камерой, но радикально более мощным процессором. В них нет оптического зума, но из камеры они выжимают немного больше качества и радикально быстрее работают.
Словом, свет клином на Realme 12 Pro+ не сошёлся. Просто если вы не умеете и не хотите учиться устанавливать Google-сервисы, а потом переключать оболочку системы на русский язык и удалять иероглифы в смартфонах с доставкой из Китая, этот Realme — «универсальный солдат» по качеству… всего. Ни в чём не провальный, везде как минимум хороший, а по качеству камеры —даже выше среднего. Да, дорого в целом-то, но на фоне Xiaomi (и не флагман, а «пролетарский» Redmi Note!) с жалкими 256 ГБ за 43 тысячи рублей в оф.рознице или скопипащенного из A54 в A55 Самсунга с 128 ГБ за 44 тысячи рублей ценообразование у Realme всё ещё выглядит адекватным. Все вопросы — к курсу рубля и правительству, ни мы, ни вы, ни китайцы не виноваты, что $400 (при долларе по 75 рублей это было бы 30 тысяч рублей, при долларе по 65 — 26 тысяч рублей) превратились в настолько беспощадную для бюджета сумму.